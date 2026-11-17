România a avut o vară mai bună din punct de vedere economic, dar asta nu înseamnă că au trecut problemele. Oamenii cumpără mai puțin, industria produce în continuare sub potențial, iar economia este încă pe minus după primele nouă luni. În aceste condiții, țara ar putea încheia anul fără creștere economică sau chiar cu o ușoară scădere.

Creșterea economică din trimestrul al treilea nu garantează că România va încheia anul pe plus Foto: arhivă

Avansul economic de 2,1% înregistrat în trimestrul al treilea din 2026, față de cele trei luni anterioare, a determinat BCR să își îmbunătățească estimarea pentru întregul an, de la o scădere de 0,7% la una de numai 0,1%. ING consideră, la rândul său, că prognoza sa de contracție cu 0,5% ar putea fi prea pesimistă. Economia este însă în continuare pe minus după primele nouă luni, iar consumul și industria nu dau încă semne clare de revenire, potrivit Adevărul Financiar.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică au schimbat perspectiva asupra economiei României pentru finalul anului. După un început de 2026 dificil, Produsul Intern Brut a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea față de trimestrul precedent, peste așteptările analiștilor, care mizau pe un avans de aproximativ 0,5%.

Rezultatul nu șterge însă scăderea acumulată în prima parte a anului. În primele nouă luni, PIB-ul a fost cu 0,3% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, pe seria brută, și cu 1% mai mic pe seria ajustată sezonier.

Creșterea din vară a determinat băncile să își reevalueze estimările, dar prognozele pentru întregul an rămân diferite. Unele indică o economie aproape de stagnare, în timp ce alți analiști anticipează încă o contracție.

BCR își îmbunătățește prognoza, iar ING așteaptă datele detaliate

BCR Erste Bank a revizuit prognoza pentru economia României în 2026. Dacă estimarea anterioară indica o contracție de 0,7%, banca anticipează acum o scădere de numai 0,1%, ceea ce ar însemna o evoluție foarte apropiată de stagnare.

Economiștii BCR consideră că investițiile, inclusiv cele susținute prin fonduri europene, au avut o contribuție importantă la avansul din trimestrul al treilea.

ING Bank estimează în continuare o contracție de 0,5% pentru întregul an, dar admite că prognoza pare acum prea pesimistă. Banca așteaptă publicarea datelor detaliate privind structura PIB, programată pentru 7 decembrie, înainte de a decide dacă își modifică estimarea.

Analiștii ING iau în calcul că investițiile au susținut puternic creșterea din trimestrul al treilea, în timp ce contribuția negativă a consumului privat s-a redus. Agricultura și construcțiile ar fi putut avea, de asemenea, un rol important.

Pentru 2027, atât ING, cât și BCR estimează o creștere economică de aproximativ 2,2%.

CFA România și Comisia de Prognoză văd încă o scădere a economiei

Revizuirea estimărilor băncilor nu înseamnă că riscul unei contracții a dispărut. Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, își menține estimarea privind o scădere ușoară a economiei în 2026.

În opinia sa, avansul din trimestrul al treilea a fost susținut în principal de investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Rezultatul trimestrial nu schimbă însă faptul că PIB-ul a rămas în teritoriu negativ după primele nouă luni ale anului.

Sondajul CFA România din octombrie indică o anticipație medie de creștere economică de 0,1% pentru 2026. Această valoare reprezintă media răspunsurilor participanților la sondaj, nu estimarea personală a președintelui asociației.

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O prognoză mai pesimistă are Comisia Națională de Strategie și Prognoză, care estima la sfârșitul lunii octombrie o contracție de 0,4% în acest an.

Diferențele dintre estimări arată cât de mult depinde rezultatul anual de evoluția economiei în ultimele trei luni din 2026. Un avans trimestrial puternic poate îmbunătăți bilanțul întregului an, dar nu garantează că PIB-ul va încheia 2026 pe creștere.

Investițiile au susținut PIB-ul, dar consumul populației continuă să scadă

Structura creșterii din trimestrul al treilea va fi esențială pentru a înțelege dacă economia poate continua să avanseze. Investițiile publice și private, proiectele finanțate din fonduri europene, construcțiile și agricultura ar fi putut contribui la rezultatul anunțat de INS.

Consumul gospodăriilor rămâne însă o vulnerabilitate. Măsurile de consolidare fiscală, inflația și scăderea puterii de cumpărare au redus capacitatea populației de a susține cheltuielile.

Datele analizate de BNR arată că vânzările cu amănuntul au continuat să scadă în ritm anual în trimestrul al treilea, deși declinul s-a temperat. Industria a rămas, de asemenea, în contracție.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o scădere de 1,6% a consumului privat în 2026. În aceste condiții, economia depinde într-o măsură importantă de investiții pentru a compensa slăbiciunea cererii interne.

Dacă proiectele finanțate prin PNRR își reduc ritmul, iar consumul nu se redresează, avansul din trimestrul al treilea ar putea să nu fie urmat de o evoluție la fel de bună în ultimele trei luni ale anului.

Inflația și dobânzile ridicate limitează revenirea economiei

Presiunea asupra consumului este amplificată de inflația ridicată. În octombrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,94%, iar Banca Națională a României a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an.

Costurile ridicate ale creditării afectează atât gospodăriile, cât și companiile. Pentru populație, ratele și prețurile mai mari limitează banii disponibili pentru consum. Pentru firme, finanțarea mai scumpă poate amâna investiții sau extinderea activității.

Sondajul CFA România din octombrie indică o anticipație de inflație de 6,33% pentru următoarele 12 luni. Participanții estimează și o depreciere a leului, până la un curs de 5,472 lei pentru un euro.

Economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul III, după un început de an slab. PIB-ul rămâne însă sub nivelul din 2025

Deficitul bugetar reprezintă o altă constrângere pentru economie. Analiștii CFA anticipează un deficit de 6,6% din PIB în 2026 și de 5,8% în 2027. Reducerea cheltuielilor publice și majorarea veniturilor bugetare pot tempera activitatea economică pe termen scurt, inclusiv prin diminuarea consumului.

Datele din decembrie vor clarifica evoluția economiei

În urma avansului de 2,1% din trimestrul al treilea, scenariul unei contracții economice puternice în 2026 a devenit mai puțin probabil. BCR vede acum o scădere de numai 0,1%, iar ING ia în calcul revizuirea estimării sale de minus 0,5%.

Totuși, economia a rămas pe minus în primele nouă luni, consumul privat este estimat să scadă, iar industria continuă să înregistreze dificultăți. Aceste evoluții mențin incertitudinea privind rezultatul întregului an.

INS urmează să publice pe 7 decembrie datele detaliate privind PIB-ul din trimestrul al treilea. Acestea vor arăta cât din creștere a venit din investiții, cât din consum și ce sectoare au contribuit cel mai mult la revenire. Informațiile vor putea determina noi revizuiri ale prognozelor pentru 2026.