Italia se alătură tot mai multor țări care încearcă să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, prin interdicții și reguli de supraveghere parentală. În timp ce la Roma este dezbătută o propunere care stabilește praguri diferite de vârstă, în România un proiect care interzice accesul copiilor sub 15 ani a trecut tacit de Senat și a ajuns la Camera Deputaților.

Italia pregătește restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale. Foto: Facebook

Italia se pregătește să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale, printr-un set de reguli care stabilesc praguri diferite de vârstă pentru utilizarea platformelor. Propunerea prevede interzicerea conturilor pentru copiii sub 13 ani, în timp ce adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani ar putea utiliza rețelele sociale numai dacă profilurile lor sunt conectate la contul unuia dintre părinți.

Conturile independente ar urma să fie permise începând cu vârsta de 16 ani. Măsurile sunt incluse într-un amendament la un decret privind securitatea, aflat în dezbatere în Parlamentul italian, iar adoptarea acestuia este așteptată până la sfârșitul lunii decembrie 2026, potrivit Reuters.

Amendamentul consultat de Reuters nu a fost încă prezentat oficial, iar forma sa ar putea fi modificată în timpul dezbaterilor parlamentare. Inițiativa este susținută de coaliția de guvernare condusă de Giorgia Meloni.

Cum vor fi verificate vârstele utilizatorilor din Italia

În forma actuală a propunerii, aplicațiile cu scop educațional ar fi exceptate de la restricții. În schimb, platformele de socializare ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor, în conformitate cu regulile care urmează să fie elaborate de Autoritatea pentru Reglementarea Comunicațiilor din Italia (AGCOM).

Autoritatea ar avea la dispoziție nouă luni de la intrarea în vigoare a decretului pentru stabilirea acestor cerințe. Astfel, responsabilitatea verificării vârstei ar reveni platformelor, care ar trebui să împiedice crearea sau menținerea conturilor de către utilizatorii care nu îndeplinesc condițiile.

Propunerea italiană vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind expunerea copiilor la conținut nepotrivit, utilizarea îndelungată a platformelor și efectele sistemelor de recomandare asupra comportamentului minorilor.

Australia, Grecia și Brazilia au ales reguli diferite

Australia a introdus deja una dintre cele mai stricte măsuri. Din 10 decembrie 2025, copiii și adolescenții sub 16 ani nu mai pot deține conturi pe platformele de socializare incluse în legislație. Companiile trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a împiedica accesul minorilor sub această vârstă, iar responsabilitatea respectării regulilor revine platformelor.

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Grecia a adoptat, la 23 octombrie 2026, o lege care interzice utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani. Măsura urmează să intre în aplicare de la 1 ianuarie 2027 și presupune inclusiv introducerea unor mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor.

Brazilia a ales o abordare diferită de interdicția generală. Legea privind protecția copiilor și adolescenților în mediul digital, cunoscută drept ECA Digital, a intrat în vigoare la 17 martie 2026. Aceasta prevede că utilizatorii sub 16 ani trebuie să aibă conturile de pe rețelele sociale conectate la cele ale unui părinte sau reprezentant legal.

Legislația braziliană introduce și obligații privind verificarea vârstei pentru accesul la conținut nepotrivit minorilor, setările de confidențialitate și instrumentele prin care părinții pot supraveghea activitatea copiilor. Modelul brazilian se bazează mai mult pe supravegherea parentală și pe responsabilitățile platformelor decât pe interzicerea completă a accesului minorilor la rețelele sociale.

Și Danemarca pregătește restricții. În septembrie 2026, autoritățile au anunțat un acord politic pentru introducerea unei limite de vârstă de 15 ani. Proiectul de lege urma să fie prezentat la începutul anului 2027, iar aplicarea măsurii este planificată pentru 1 iulie 2027.

Ce proiecte au fost propuse în România pentru limitarea accesului minorilor

În România, una dintre cele mai recente inițiative legislative în domeniu este proiectul L514/2026, care propune interzicerea accesului la serviciile de rețele sociale pentru minorii care nu au împlinit 15 ani.

Propunerea a fost adoptată tacit de Senat la 31 octombrie 2026 și transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere. Aceasta nu este încă o lege în vigoare.

Proiectul nu se limitează la stabilirea unei vârste minime. Pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani sunt prevăzute măsuri suplimentare de protecție, adaptate vârstei. Printre acestea se numără activarea implicită a profilurilor private, instrumente pentru gestionarea timpului petrecut pe platforme și restricționarea mesajelor directe de la persoane care nu fac parte din lista de contacte aprobate.

Inițiativa prevede și dezactivarea publicității direcționate pe baza profilării pentru utilizatorii sub 18 ani, precum și adaptarea sistemelor de recomandare pentru limitarea promovării algoritmice a conținuturilor cu potențial de risc.

Platformele ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin metode eficiente, simpla declarație a acestora nefiind considerată suficientă. Supravegherea respectării obligațiilor ar reveni autorităților competente în domeniul comunicațiilor și protecției datelor.

Răspunderea pentru respectarea regulilor ar reveni furnizorilor serviciilor, nu minorilor sau părinților acestora.

Două inițiative anterioare au fost respinse de Senat

Proiectul L514/2026 nu este prima încercare de reglementare a accesului minorilor la rețelele sociale. În februarie 2026 au fost înregistrate alte două propuneri legislative care urmăreau limitarea accesului copiilor sub 16 ani și introducerea unor obligații suplimentare pentru platforme și părinți.

Ambele au fost respinse de Senat la 27 aprilie 2026 și au fost transmise Camerei Deputaților, unde au fost repartizate comisiilor pentru analiză.