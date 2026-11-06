TikTok, acuzat de UE că provoacă dependență și afectează sănătatea mintală. Compania riscă o amendă uriașă

Autorităţile de reglementare din domeniul tehnologiei din UE au acuzat vineri platforma de social media TikTok că a încălcat regulile blocului privind conținutul online, solicitându-i să remedieze așa-numitul efect „rabbit hole” al sistemului său de recomandări.

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Expresia „rabbit hole” vine din „Alice în Țara Minunilor”, unde Alice cade într-o gaură de iepure şi ajunge într-o lume din care nu mai știe cum să iasă. În contextul TikTok, este vorba despre efectul de captare a atenției și de utilizare compulsivă, provocat de recomandările algoritmice.

Proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, riscă anul viitor o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală, dacă nu reușește să rezolve problema, au declarat autoritățile de reglementare, scrie News.

Companiile de social media se află sub presiune să-şi modifice algoritmii pe fondul îngrijorărilor tot mai mari la nivel mondial că platformele lor contribuie la o criză a sănătății mintale în rândul copiilor, ceea ce a determinat unele guverne să impună sau să ia în considerare interdicții pentru utilizatorii minori.

Comisia Europeană, care acționează în calitate de autoritate de reglementare a sectorului tehnologic din UE, a declarat că a emis acuzaţii, cunoscute sub denumirea de „constatări preliminare”, împotriva TikTok, după ce compania nu a reușit să pună în aplicare măsuri de atenuare proporționale, rezonabile şi eficiente pentru a aborda riscurile.

Aceasta a afirmat că expunerea nesfârșită şi repetată la conținut despre tristețe, izolare sau imaginea corporală poate avea un impact dăunător asupra sănătății mintale a utilizatorilor.

TikTok respinge acuzațiile

TikTok a respins acuzațiile. „Comisia a făcut o serie de declarații care sunt fundamental inexacte şi denaturează arhitectura platformei noastre şi angajamentul nostru faţă de siguranţa utilizatorilor”, a declarat compania într-un comunicat. „Avem o istorie solidă în ceea ce privește protejarea comunității noastre, oferind în același timp utilizatorilor un control direct şi intuitiv asupra experienței lor cu conținutul”, arată compania.

Comisia a afirmat că TikTok trebuie să-şi schimbe modelul de afaceri în Europa.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi prezintă mai multe conţinuturi similare, conducând utilizatorii într-un labirint din care nu pot ieşi cu uşurinţă”, a declarat Henna Virkkunen, comisarul UE pentru tehnologie.

„Concluziile preliminare de astăzi arată din nou că TikTok trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a proteja bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor”, a adăugat ea.

Comisia a mai spus că TikTok trebuie să modifice structura algoritmului fluxului „For You” şi ar trebui să se bazeze mai mult pe preferinţele explicite ale utilizatorilor, să sporească accesibilitatea şi uşurinţa de utilizare a opţiunilor de control oferite utilizatorilor şi să testeze periodic algoritmul, printre alte modificări.

Anchetă mai amplă asupra TikTok

Acuzaţiile se bazează pe Legea privind serviciile digitale a UE, care impune marilor platforme online să depună eforturi suplimentare pentru a combate conţinutul dăunător şi ilegal de pe platformele lor.

Cele mai recente acuzaţii fac parte dintr-o anchetă mai amplă a UE privind TikTok.

Autorităţile de reglementare ale UE au formulat acuzaţii împotriva TikTok în luna februarie, referitoare la ceea ce autorităţile au descris ca fiind designul platformei care creează dependenţă, eforturile inadecvate de protejare a copiilor şi îngreunarea accesului cercetătorilor la datele publice.

TikTok a declarat la momentul respectiv că acele concluzii preliminare erau „categoric false” şi că va lua măsuri pentru a le contesta.

Comisia investighează separat așa-numitele „efecte rabbit hole” cauzate de sistemele de recomandări ale Meta Platforms, Facebook şi Instagram.