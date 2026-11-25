Fostul polițist Marian Godină spune că a ajuns în atenția ANAF în urma unei sesizări, după ce a fost reclamat în repetate rânduri la mai multe instituții ale statului. În urma unui control inopinat, inspectorii i-au comunicat că există diferențe de peste 300.000 de lei între veniturile încasate și cele declarate. Suma respectivă provenea însă dintr-un credit ipotecar contractat pentru cumpărarea unui apartament, susține acesta.

Marian Godină, reclamat la ANAF Foto: Inquam Photos

Marian Godină a povestit, într-o postare pe Facebook, că în ultima perioadă a fost reclamat aproape constant la instituții precum IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF și IPJ Brașov.

„De ceva vreme sunt reclamat aproape non-stop, pe unde se mai poate. IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF, IPJ Brașov”, a scris fostul polițist.

Acesta susține că sesizările nu s-au limitat la instituțiile statului. Potrivit lui Godină, au fost trimise e-mailuri și către firmele cu care colaborează, iar un politician ar fi sunat la una dintre acestea pentru a încerca să o intimideze din cauza colaborării cu el.

Cum a ajuns Marian Godină să fie verificat de ANAF

Godină spune că a fost contactat telefonic de o inspectoare ANAF, care l-a informat că face obiectul unui control inopinat, în urma unei sesizări.

„Alaltăieri am fost sunat de către o inspectoare a ANAF, care mi-a comunicat, foarte amabil, că fac obiectul unui control inopinat, în urma unei sesizări”, a relatat acesta.

Ulterior, fostul polițist a mers la sediul instituției pentru a da explicații cu privire la veniturile obținute din Facebook, Google și Patreon. El susține că toate aceste câștiguri au fost declarate încă din primul an în care le-a realizat și că a achitat impozitele și contribuțiile aferente.

„Nu mi-a venit să cred când am auzit, eu cu mâna mea am stat de fiecare dată și am calculat toate sumele, luate direct din aplicația bancară, adunate lună cu lună, cu două zecimale. Ba chiar am declarat o sumă fără să o încasez, dintr-un contract barter în care am primit niște produse, nu bani. Am plătit impozit pentru valoarea produselor, fără să încasez vreun leu”, a spus Godină.

„Mi s-a comunicat că sunt diferențe mari între veniturile încasate și cele declarate. Adică aș fi încasat mult mai mult decât am declarat”, a povestit Godină.

Potrivit acestuia, pe fișa prezentată de inspectoare apărea o încasare de peste 300.000 de lei, înregistrată în 2024, care nu figura în declarațiile sale fiscale.

Ce reprezenta suma de peste 300.000 de lei

Marian Godină spune că a identificat rapid proveniența banilor după ce a verificat data tranzacției în aplicația bancară. Suma reprezenta, de fapt, creditul ipotecar pe care îl contractase pentru achiziționarea unui apartament.

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„Nimeni nu uită când face un credit ipotecar pe 30 de ani pentru un apartament. «Păi ăsta e creditul meu ipotecar», am exclamat, ușor nervos. Apoi am intrat în aplicația bancară, am băgat data și mi-a apărut «acordare credit»”, a explicat acesta.

Fostul polițist afirmă că aceeași situație s-a repetat și în cazul altor ani, când creditele de nevoi personale apăreau în evidențele consultate de inspectori ca venituri.

În timpul verificărilor a mai apărut o diferență legată de produse primite în cadrul unui contract de tip barter. Godină spune că declarase valoarea acestora și plătise impozit, deși nu încasase bani.

Acesta a povestit și câteva dintre situațiile care l-au amuzat în timpul controlului: transferuri de 50 de lei de la colegi pentru comenzile de pe Glovo, cu explicația „POTOL”, sau o sumă de 500 de lei trimisă de o persoană pe nume Georgiana, însoțită de mesajul „Iatz ceva frumos”.

Pe lista tranzacțiilor apărea inclusiv un voucher de aproximativ 200 de lei primit de la o firmă de anvelope, în urma unei promoții din 2022.

„Acesta pare să fie prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru faptul că am ales să scriu”

Deși spune că inspectorii și-au făcut treaba, Marian Godină afirmă că îl deranjează timpul și energia pe care trebuie să le consume pentru a răspunde sesizărilor și verificărilor.

„Ceea ce mă deranjează însă este că trebuie să-mi consum timpul și energia cu toate aceste lucruri. Timp pe care aș putea să-l petrec cu familia mea, să-l dedic scrisului sau să fac ceva productiv”, a transmis acesta.

Godină consideră că problemele cu care se confruntă sunt legate de faptul că a ales să își exprime public opiniile și să critice anumite persoane sau situații.

El spune că i-ar fi fost mult mai ușor să publice doar fotografii din vacanțe, filmulețe amuzante sau reclame, fără să intre în controverse.

„Mi-ar fi fost infinit mai ușor să mă rezum la postări amuzante, la poze din vacanțe, la filmulețe cu animale și la reclame. Să nu deranjez pe nimeni, să nu critic pe nimeni și să-mi văd liniștit de viață. Probabil că aș fi câștigat chiar mai mulți bani și aș fi avut mult mai puține bătăi de cap. Doar că nu aș mai fi fost eu. Și până la urmă tocmai asta mi-a adus notorietatea”, a scris fostul polițist.

În final, Marian Godină a vorbit despre importanța comunității sale de pe Patreon și despre faptul că o parte din veniturile sale provin direct de la oamenii care îl urmăresc și îi susțin activitatea.

„Faptul că o parte dintre veniturile mele provine direct de la cititorii mei îmi oferă o libertate pe care o prețuiesc enorm”, a transmis Godină.

Fostul polițist a încheiat mesajul cu un avertisment adresat celor care îl reclamă, spunând că nu intenționează să renunțe la activitatea sa publică.

„Cât despre cei care mă reclamă, cred că vor avea în continuare destul de multă treabă. Pentru că nu am de gând să mă opresc din scris și nici din deranjat”, a conchis Marian Godină.