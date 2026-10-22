 Godină dezvăluie că el a făcut plângerea penală împotriva lui Dan Tanasă: „Am fost hărțuit constant de prietenii acestuia” | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Godină dezvăluie că el a făcut plângerea penală împotriva lui Dan Tanasă: „Am fost hărțuit constant de prietenii acestuia”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Marian Godină, fost polițist și influencer, a anunțat joi, 22 octombrie, că el a depus plângerea penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru incitare la ură împotriva muncitorilor străini.

Marian Godină
Marian Godină Foto: Facebook

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat azi un comunicat prin care a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare.

Este vorba de deputatul Dan Tanasă, iar eu sunt cel care a făcut plângerea penală împotriva acestuia.”

Influencerul susține că, din acel moment, a fost hărțuit constant de apropiații deputatului.

„Din acel moment, am fost hărțuit în mod constant de prietenii acestui ins, așa că voi face noi demersuri în acest sens, mai ales că am lucrat la asta în ultima vreme.”

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva lucrătorilor străini din România.

Dan Tănasă
Dan Tănasă Foto: facebook

Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.  

Procurorii susțin că, într-o postare publicată pe 19 august 2025, Dan Tanasă ar fi îndemnat la ură și discriminare împotriva muncitorilor din Asia și Africa. Deputatul le-ar fi cerut utilizatorilor să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt române și a criticat recrutarea lucrătorilor străini.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat de procurori.

Postarea continua cu referiri la imigrație și la ceea ce politicianul descria drept extinderea influenței islamiste în Occident. În același mesaj, acesta afirma: „Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Totodată, procurorii au făcut precizări privind imunitatea parlamentară, arătând că aceasta nu împiedică urmărirea penală în toate situațiile.

„Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să judece cauza. Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care acuzațiile sunt supuse analizei instanței și nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Filmul atacului cu maceta dintr-un liceu din Pitești. Ce le-a cerut elevul de 15 ani celor doi colegi înainte să îi taie, în toaletă
stirileprotv.ro
image
După asaltul la Justiție, când procurorii incomozi au ajuns la ușa lor, USR și tabăra #Rezist au început un atac coordonat și asupra Serviciului Român de Informații. Condamnați definitiv, Dominic Fritz și Clotilde Armand s-au năpustit pe Facebook și cer revocarea conducerii SRI
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!
fanatik.ro
image
Renault Twingo electric vine oficial în România. Cât costă fratele Daciei Spring și de ce s-a răzgândit constructorul
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
digisport.ro
image
Mirela Vaida a răbufnit după ce a fost jignită de fani: „Ce e cu răutatea aceasta?” De la ce a pornit totul
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
digisport.ro
image
Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. S-a întâmplat chiar în Arestul Central
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
click.ro
image
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
click.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Leif Eriksson descoperă America. Pictură de Hans Dahl
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare