Godină dezvăluie că el a făcut plângerea penală împotriva lui Dan Tanasă: „Am fost hărțuit constant de prietenii acestuia”

Marian Godină, fost polițist și influencer, a anunțat joi, 22 octombrie, că el a depus plângerea penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru incitare la ură împotriva muncitorilor străini.

Marian Godină Foto: Facebook

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat azi un comunicat prin care a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare.

Este vorba de deputatul Dan Tanasă, iar eu sunt cel care a făcut plângerea penală împotriva acestuia.”

Influencerul susține că, din acel moment, a fost hărțuit constant de apropiații deputatului.

„Din acel moment, am fost hărțuit în mod constant de prietenii acestui ins, așa că voi face noi demersuri în acest sens, mai ales că am lucrat la asta în ultima vreme.”

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva lucrătorilor străini din România.

Dan Tănasă Foto: facebook

Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.

Procurorii susțin că, într-o postare publicată pe 19 august 2025, Dan Tanasă ar fi îndemnat la ură și discriminare împotriva muncitorilor din Asia și Africa. Deputatul le-ar fi cerut utilizatorilor să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt române și a criticat recrutarea lucrătorilor străini.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat de procurori.

Postarea continua cu referiri la imigrație și la ceea ce politicianul descria drept extinderea influenței islamiste în Occident. În același mesaj, acesta afirma: „Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Totodată, procurorii au făcut precizări privind imunitatea parlamentară, arătând că aceasta nu împiedică urmărirea penală în toate situațiile.

„Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să judece cauza. Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care acuzațiile sunt supuse analizei instanței și nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.