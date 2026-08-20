Marian Godină a demisionat din Poliție după aproape 20 de ani: „De azi începe un drum cu prioritate”

Marian Godină a anunțat că și-a depus demisia din Poliția Română, după aproape două decenii de activitate. Fostul polițist spune că decizia nu a fost una ușoară, însă își dorește să se concentreze mai mult pe scris, pe proiecte personale și, mai ales, pe timpul petrecut alături de copiii săi. „Mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”, a spus acesta.

Godină a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a rememorat cei 20 de ani de când a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a scris Marian Godină, pe FB.

Godină a vorbit și despre oamenii pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei, dar și despre intervențiile și momentele dificile prin care a trecut.

„Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele”, a transmis fostul polițist.

„Misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau”

Marian Godină spune că prioritățile sale s-au schimbat după ce a devenit tată.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a povestit el.

În mesajul său, Godină recunoaște că a avut motive importante pentru a rămâne în sistem: siguranța locului de muncă, venitul lunar și perspectiva pensiei. „A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe.”, a spus el.

„Vreau să scriu, vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte”

Acesta spune că își dorește să continue să scrie și să se implice în proiecte pe care le consideră importante. „Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a scris Godină.

„Mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”

El a dezvăluit că a avut nevoie de timp pentru a lua decizia și că a cerut sfaturi înainte de a hotărî să plece din Poliție.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, și-a încheiat mesajul Marian Godină.