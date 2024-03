Vloggerul Șelly a rămas fără permis: a fost prins conducând cu peste 200 km/h pe Autostrada București - Pitești

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de vlogger Selly, a rămas sâmbătă fără permis de conducere după ce a fost prins conducând cu peste 200 km/h pe Autostrada A1 București - Pitești.

Informația, publicată inițial de Mediafax, a fost confirmată de Andrei Șelaru print-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Vreau sa confirm informatia aparuta in Mediafax, azi am facut o greseala, eram pe Ar in drum spre Budeasa si pe o bucata mica de autostrada am mers cu peste 200 km/h si am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconstienta pe care il regret!

Am invatat ceva din aceasta situatie si nu voi mai merge pe vitor cu o asemenea viteza. Indiferent cat ma grabeam la filmare, trebuia sa realizez ca viata e mai presus de orice. Cumva e bine ca raman pieton 4 luni, ca ma invat minte sa nu mai fac asa ceva pe vitor”, a scris Selly.

Potrivit Mediafax, la finalul anului trecut, Selly a anunţat că şi-a cumpărat „maşina visurilor” sale, un Porsche 911 Turbo S, bolid evaluate la circa 240.000 de euro, la bordul căruia se afla când a fost prins de polițiști cu viteză excesivă.