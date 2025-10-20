Vloggerul Selly, desemnat și în acest an cea mai urmărită persoană publică din România

Andrei Șelaru, alias Selly, a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România pe social media, pentru al doilea an consecutiv, în cadrul Webstock 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei digitale din România.

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România pe social media, pentru al doilea an consecutiv, potrivit datelor prezentate în cadrul Webstock 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei digitale din România.

Datele au fost prezentate pe scena Webstock, iar în topul celor mai urmărite persoane au mai fost incluse și alte nume importante din divertismentul românesc: Dorian Popa, Mihai Morar, Cătălin Măruță, Andra Măruță și Andi Moisescu.

Câți urmăritori are Selly

Cu o comunitate totală de peste 8,5 milioane de urmăritori pe principalele platforme, Selly își consolidează statutul de lider al generației Z și una dintre cele mai influente voci din mediul digital: YouTube: 3,81 milioane abonați; Instagram: 2,1 milioane urmăritori; TikTok: 2,2 milioane urmăritori; Facebook: aproape 400.000 urmăritori.

De-a lungul anilor, mai multe sondaje l-au indicat drept cea mai urmărită persoana publică.

„Rezultatul confirmă nu doar interesul uriaș al publicului pentru conținutul autentic și curajos, ci și puterea unei generații care vrea să construiască, nu doar să comenteze. Mă bucur că am reușit să transformăm această energie într-o comunitate reală și în proiecte concrete precum Beach, Please! și Nibiru”, a declarat Andrei Șelaru (Selly).

„De mai bine de 15 ani, Webstock urmărește evoluția creatorilor de conținut din România și modul în care aceștia reușesc să inspire și să influențeze comunități întregi. Selly este unul dintre puținii creatori care a reușit să depășească barierele online-ului și să transforme notorietatea digitală într-un fenomen social și economic. Este un exemplu de maturizare a industriei și un reper pentru o nouă generație de antreprenori digitali”, a declarat Cristian Manafu, organizator Webstock

Cu ce se ocupă Selly

Dincolo de conținutul online, Selly a devenit o figură centrală în industria de entertainment și business din România, dezvoltând proiecte de anvergură cu impact economic și cultural major. El este cofondator Beach, Please! – cel mai mare festival din Europa dedicat noii generații, care în 2025 a reunit peste 500.000 de participanți și se pregătește pentru a cincea ediție aniversară, în vara lui 2026.



