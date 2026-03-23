Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Când se lansează NIBIRU, proiectul de 50 de milioane de euro din Costinești. Ce rol va avea Dan Negru

NIBIRU, proiectul de divertisment de peste 50 de milioane de euro ce va fi lansat de Selly la Costinești, își pregătește debutul cu un nume-surpriză pe afiș, Dan Negru, care devine ambasadorul noii stațiuni, potrivit Libertatea. Între viziunea tânărului antreprenor, care promite „peste 1.000 de locuri de muncă”, și confesiunile prezentatorului TV, NIBIRU se conturează ca una dintre cele mai ambițioase inițiative de pe litoralul românesc.

Proiectul, se va deschide oficial pe 16 iulie, la Costinești.

Conceput ca un „oraș al festivalului”, NIBIRU va găzdui concerte, spectacole, zone tematice, spații de relaxare și evenimente zilnice pe tot parcursul verii.

Andrei Șelaru (Selly), cofondator al proiectului, a declarat pentru sursa citată că investiția depășește 50 de milioane de euro și este realizată integral din capital privat românesc.

„O să fie peste 1.000 de locuri de muncă create. Investiția totală se ridică la peste 50 de milioane de euro. Doar bani de la investitori români, capital 100% privat”, a declarat Selly.

NIBIRU va funcționa timp de 46 de zile, cu un program continuu de evenimente. Printre artiștii internaționali anunțați pentru această vară se numără Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Hugel, Ozuna și Nicky Jam.

Selly spune că proiectul își propune să ridice standardele întregului litoral: „Impactul se va simți în litoralul românesc. De la infrastructură, la cum arată cazările, absolut tot.”

Cea mai mare provocare, spune el, a fost comasarea terenurilor necesare.

Promenadă, spectacole zilnice și zone tematice

Promenada NIBIRU va fi accesibilă gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei, și va include peste 30 de restaurante, magazine, zone de sport, spații pentru familii, un parc de distracții, Muzeul Planetelor și expoziția de reptile TaranTerra.

Proiect NIBIRU FOTO FB Selly
Proiect NIBIRU FOTO FB Selly

Pe scena centrală - NIBIRU Center Stage - vor avea loc spectacole zilnice: concerte, acrobații, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate împreună cu regizorul Răzvan Ioan Dincă. Printre artiștii români confirmați se numără INNA, Delia, Theo Rose, Carla’s Dreams, Antonia, Alina Eremia, The Motans și Irina Rimes.

Proiectul include și zone cu acces pe bază de bilet: stand-up comedy cu Micutzu, Bordea sau Drăcea, Nuba Cafe și Berăria NIBIRU, o locație de 1.000 de locuri cu seri tematice și concerte live.

Dan Negru, ambasador și prezentator la NIBIRU: „Putem să aducem oameni pe care puștii nu-i cunosc”

Șelly l-a anunțat deja pe ambasadorul stațiunii: Dan Negru, cel are va și prezenta o parte dintre evenimente.

Prezentatorul a explicat, pentru sursa citată, că l-a atras ideea de a readuce în atenția publicului personalități românești uitate:

Putem să aducem oameni pe care puștii cred că nu-i cunosc. Crezi că-l știu pe Prunariu? Sau că primul număr 1 ATP din istorie a fost un român?”

Întrebat pe cine ar fi vrut să aducă pe scena NIBIRU, Negru a răspuns emoționant:

Vrei să-ți spun omul pe care l-aș fi adus aici? Fii atent. Eu sunt unul din criminalii lui. Și se numește Mădălina Manole (...). M-a întrebat pe stradă: «Dan, de ce nu mă mai chemi la televizor?»… Pe Mădălina aș fi chemat-o.”

Întrebat ce ar face dacă ar lua viața de la capăt:

„Nu m-aș mai apuca de radio sau de televiziune niciodată. În clipa asta, oricine e jurnalist, oricine are o cameră. S-a dus. Gata.

Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
playtech.ro
image
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Cum poți beneficia de un avocat gratuit. Cererea pentru asistență juridică se face și online
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului