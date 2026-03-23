Video Când se lansează NIBIRU, proiectul de 50 de milioane de euro din Costinești. Ce rol va avea Dan Negru

NIBIRU, proiectul de divertisment de peste 50 de milioane de euro ce va fi lansat de Selly la Costinești, își pregătește debutul cu un nume-surpriză pe afiș, Dan Negru, care devine ambasadorul noii stațiuni, potrivit Libertatea. Între viziunea tânărului antreprenor, care promite „peste 1.000 de locuri de muncă”, și confesiunile prezentatorului TV, NIBIRU se conturează ca una dintre cele mai ambițioase inițiative de pe litoralul românesc.



Proiectul, se va deschide oficial pe 16 iulie, la Costinești.

Conceput ca un „oraș al festivalului”, NIBIRU va găzdui concerte, spectacole, zone tematice, spații de relaxare și evenimente zilnice pe tot parcursul verii.

Andrei Șelaru (Selly), cofondator al proiectului, a declarat pentru sursa citată că investiția depășește 50 de milioane de euro și este realizată integral din capital privat românesc.

„O să fie peste 1.000 de locuri de muncă create. Investiția totală se ridică la peste 50 de milioane de euro. Doar bani de la investitori români, capital 100% privat”, a declarat Selly.

NIBIRU va funcționa timp de 46 de zile, cu un program continuu de evenimente. Printre artiștii internaționali anunțați pentru această vară se numără Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Hugel, Ozuna și Nicky Jam.

Selly spune că proiectul își propune să ridice standardele întregului litoral: „Impactul se va simți în litoralul românesc. De la infrastructură, la cum arată cazările, absolut tot.”

Cea mai mare provocare, spune el, a fost comasarea terenurilor necesare.

Promenadă, spectacole zilnice și zone tematice

Promenada NIBIRU va fi accesibilă gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei, și va include peste 30 de restaurante, magazine, zone de sport, spații pentru familii, un parc de distracții, Muzeul Planetelor și expoziția de reptile TaranTerra.

Pe scena centrală - NIBIRU Center Stage - vor avea loc spectacole zilnice: concerte, acrobații, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate împreună cu regizorul Răzvan Ioan Dincă. Printre artiștii români confirmați se numără INNA, Delia, Theo Rose, Carla’s Dreams, Antonia, Alina Eremia, The Motans și Irina Rimes.

Proiectul include și zone cu acces pe bază de bilet: stand-up comedy cu Micutzu, Bordea sau Drăcea, Nuba Cafe și Berăria NIBIRU, o locație de 1.000 de locuri cu seri tematice și concerte live.

Dan Negru, ambasador și prezentator la NIBIRU: „Putem să aducem oameni pe care puștii nu-i cunosc”

Șelly l-a anunțat deja pe ambasadorul stațiunii: Dan Negru, cel are va și prezenta o parte dintre evenimente.

Prezentatorul a explicat, pentru sursa citată, că l-a atras ideea de a readuce în atenția publicului personalități românești uitate:

„Putem să aducem oameni pe care puștii cred că nu-i cunosc. Crezi că-l știu pe Prunariu? Sau că primul număr 1 ATP din istorie a fost un român?”

Întrebat pe cine ar fi vrut să aducă pe scena NIBIRU, Negru a răspuns emoționant:

Vrei să-ți spun omul pe care l-aș fi adus aici? Fii atent. Eu sunt unul din criminalii lui. Și se numește Mădălina Manole (...). M-a întrebat pe stradă: «Dan, de ce nu mă mai chemi la televizor?»… Pe Mădălina aș fi chemat-o.”

Întrebat ce ar face dacă ar lua viața de la capăt:

„Nu m-aș mai apuca de radio sau de televiziune niciodată. În clipa asta, oricine e jurnalist, oricine are o cameră. S-a dus. Gata.”