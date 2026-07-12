Video Beach, Please! 2026: Zeci de mii de oameni au participat la spectacolele de sâmbătă. Cine a urcat pe scenă

Ziua a patra a ediției aniversare Beach, Please! a devenit cea mai mare din istoria festivalului. 155.000 de participanți au fost prezenți sâmbătă la NIBIRU, stabilind un nou record de trafic.

→ Imaginea 1/5: FOTO Beach, please! Festival

Pe scena principală au urcat, pentru prima dată LIVE în România, Future și Quavo, două dintre cele mai influente nume ale scenei internaționale de hip-hop. Lor li s-au alăturat INNA, cu unul dintre cele mai spectaculoase show-uri românești ale ediției, și B.U.G. Mafia.

Sursa Beach, please! Festival

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii i-a avut în prim-plan pe Selly și pe Yausuf. Anul trecut, Yausuf a venit la Beach, Please! însoțit de bunica sa, cea care i-a fost alături la primul festival din viața lui, iar imaginile cu ei au devenit virale.

La finalul ediției trecute, bunica lui Yausuf le-a transmis un mesaj tuturor copiilor și a promis că va reveni împreună cu nepotul ei la următoarea ediție. Din păcate, între timp s-a stins din viață.

Tot sâmbătă, a fost prezentat oficial și următorul capitol al verii: NIBIRU, noua destinație de entertainment care își deschide porțile pe 16 iulie și va funcționa timp de 46 de zile, până la finalul sezonului.

Organizatorii promit că în fiecare zi vor avea loc concerte, spectacole și experiențe pentru toate vârstele.

Ediția aniversară Beach, Please! se încheie duminică, cu încă o zi dedicată marilor nume ale muzicii internaționale.

Pe scena festivalului vor urca Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, alături de unii dintre cei mai apreciați artiști români, în finalul celei mai mari ediții Beach, Please! organizate până în prezent.