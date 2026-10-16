 „Dacă nu bați o femeie, nu ești cu adevărat bărbat”. Pedeapsa primită de un influencer pentru incitare la violență | adevarul.ro
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„Dacă nu bați o femeie, nu ești cu adevărat bărbat”. Pedeapsa primită de un influencer pentru incitare la violență

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Un influencer bucureștean de 38 de ani a fost condamnat la 11 luni de închisoare cu suspendare, pentru o transmisiune live pe YouTube, în care îi îndemna pe bărbați să le bată pe femei pentru a le învăța „cine e șeful".

Violență domestică - abuz femei - femeie agresata - batuta - violentă FOTO Shutterstock
Foto: arhivă

În timp ce femeile continuă să fie agresate și ucise de parteneri sau foști parteneri, pe internet circulă în continuare mesaje care prezintă bătaia drept o dovadă de bărbăție și un mijloc de a ține o femeie „sub control”.

Un astfel de mesaj a ajuns în fața instanței după ce un influencer din București le-a „explicat” urmăritorilor săi, într-un live pe YouTube, cum ar trebui să se poarte cu femeile.

„Dacă nu bați o femeie, nu ești cu adevărat bărbat”

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, identificat în dosar prin inițialele P.V.M. și cunoscut online sub pseudonimul „M.J.P. - influencer”, a fost trimis în judecată în ianuarie 2024 de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind acuzat de instigarea publică și incitarea la violență, ură sau discriminare.

Dosarul a fost deschis după ce, în noaptea de 20 noiembrie 2022, în jurul orei 2.00, bărbatul a transmis un live pe YouTube, urmărit de peste 100 de persoane, în care a lansat mai multe mesaje misogine şi a îndemnat explicit la violență.

„Așa trebuie să fii cu femeia: să îi arăți cine e șeful, să o bați, să o învinețești la ochi”, a recomandat acesta, convins că, „dacă nu bați o femeie, nu ești cu adevărat bărbat”.

Potrivit anchetatorilor, influencerul le-a mai spus urmăritorilor săi că susține violența domestică și că este dispus să ajungă la închisoare pentru convingerile sale.

Judecătoria Sectorului 3 nu i-a îndeplinit, însă, pe deplin dorinţa, pentru că l-a condamnat doar la închisoare cu spuspendare şi 30 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Acesta poate ajunge, însă, în penitenciar dacă nu respectă condițiile impuse de instanță pe durata termenului de supraveghere, stabilit la doi ani, sau în cazul în care comite o altă infracţiune.

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