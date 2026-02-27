search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Violența împotriva femeilor a devenit „o urgență globală”. Avertisment dur al ONU: 50.000 de victime în 2024, amploarea cazurilor Gisele Pelicot și Epstein

0
0
Publicat:

Violența împotriva femeilor a devenit o urgență globală, a avertizat vineri Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, care a deplâns amploarea abuzurilor comise la nivel mondial și a invocat cazuri recente ce au șocat opinia publică internațională, precum cel al Gisele Pelicot din Franța și al infractorului sexual american Jeffrey Epstein.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În discursul său privind starea drepturilor omului la nivel global, susținut în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, Volker Turk a subliniat gravitatea fenomenului, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Violenţa împotriva femeilor, în special feminicidul, constituie o urgenţă globală. Aproximativ 50.000 de femei şi fete au fost ucise în întreaga lume în 2024, majoritatea de către membri ai propriilor familii”, a declarat oficialul ONU.

Acesta a făcut referire explicită la situația din Afganistan, unde, potrivit spuselor sale, „sistemul de segregare impus femeilor aminteşte de apartheid, bazat pe sex în loc de rasă”.

Volker Turk a invocat și două cazuri care au provocat unde de șoc la nivel internațional: cel al lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și cazul franțuzoaicei Gisele Pelicot, victimă a unor violuri organizate de fostul său soț, Dominique Pelicot, cu participarea a zeci de bărbați.

„Aceste două cazuri ilustrează amploarea exploatării şi abuzurilor comise împotriva femeilor şi fetelor. Chiar credem că nu mai există mulţi alţi bărbaţi ca Dominique Pelicot sau Jeffrey Epstein?”, a punctat Înaltul Comisar.

Oficialul ONU a atras atenția că astfel de abuzuri sunt posibile din cauza unor sisteme sociale care reduc la tăcere femeile și protejează bărbații aflați în poziții de putere de orice formă de răspundere.

„Statele trebuie să investigheze toate presupusele infracţiuni, să protejeze victimele şi să garanteze o justiţie imparţială”, a insistat Volker Turk.

În același timp, acesta și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea numărului de atacuri îndreptate împotriva femeilor din viața publică, în special în mediul online.

„Fiecare politiciană pe care o întâlnesc îmi spune că este în mod constant victimă a misoginismului şi a urii online”, a mai declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Gisele Pelicot, femeia violată de 72 de bărbați

Gisele Pelicot, femeia care a supraviețuit unui deceniu de abuzuri greu de imaginat, a fost decorată de președintele Emmanuel Macron cu titlul de Cavaler al Ordinului Național al Meritului, în vara anului 2025. Distincția i-a fost acordată cu ocazia Zilei Naționale a Franței, drept recunoaștere pentru lupta sa neobosită împotriva violenței asupra femeilor.

Dominique Pelicot, soțul lui Gisele, a recunoscut în fața instanței că și-a drogat soția și i-a invitat pe bărbați să o violeze cât timp era inconștientă. Cazul a reușit să șocheze întreaga lume, transformându-se într-o examinare a caracterului omniprezent al violenței sexuale. Majoritatea agresorilor susțin că nu și-au dat seama că e vorba de viol, că nu intenționau să o violeze. Alții dau vina pe Dominique, acuzându-l că i-a manipulat să comită aceste acte.

După tot ceea ce a făcut, Gisele Pelicot a devenit o voce puternică pentru victimele violenței sexuale, în special cele care au trecut prin supunerea chimică.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
fanatik.ro
image
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Românii care ar putea fi scutiți de impozitul pe venit. Noua lege, aşteptată de mulţi
playtech.ro
image
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Soarele intră în conjuncție cu Nodul Nord pe 27 februarie. Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Laura Cosoi a anunțat în premieră în podcastul lui Horia Brenciu sexul celui de-al cincilea copil. Actrița mai are patru fete
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic