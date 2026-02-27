Violența împotriva femeilor a devenit „o urgență globală”. Avertisment dur al ONU: 50.000 de victime în 2024, amploarea cazurilor Gisele Pelicot și Epstein

Violența împotriva femeilor a devenit o urgență globală, a avertizat vineri Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, care a deplâns amploarea abuzurilor comise la nivel mondial și a invocat cazuri recente ce au șocat opinia publică internațională, precum cel al Gisele Pelicot din Franța și al infractorului sexual american Jeffrey Epstein.

În discursul său privind starea drepturilor omului la nivel global, susținut în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, Volker Turk a subliniat gravitatea fenomenului, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Violenţa împotriva femeilor, în special feminicidul, constituie o urgenţă globală. Aproximativ 50.000 de femei şi fete au fost ucise în întreaga lume în 2024, majoritatea de către membri ai propriilor familii”, a declarat oficialul ONU.

Acesta a făcut referire explicită la situația din Afganistan, unde, potrivit spuselor sale, „sistemul de segregare impus femeilor aminteşte de apartheid, bazat pe sex în loc de rasă”.

Volker Turk a invocat și două cazuri care au provocat unde de șoc la nivel internațional: cel al lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și cazul franțuzoaicei Gisele Pelicot, victimă a unor violuri organizate de fostul său soț, Dominique Pelicot, cu participarea a zeci de bărbați.

„Aceste două cazuri ilustrează amploarea exploatării şi abuzurilor comise împotriva femeilor şi fetelor. Chiar credem că nu mai există mulţi alţi bărbaţi ca Dominique Pelicot sau Jeffrey Epstein?”, a punctat Înaltul Comisar.

Oficialul ONU a atras atenția că astfel de abuzuri sunt posibile din cauza unor sisteme sociale care reduc la tăcere femeile și protejează bărbații aflați în poziții de putere de orice formă de răspundere.

„Statele trebuie să investigheze toate presupusele infracţiuni, să protejeze victimele şi să garanteze o justiţie imparţială”, a insistat Volker Turk.

În același timp, acesta și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea numărului de atacuri îndreptate împotriva femeilor din viața publică, în special în mediul online.

„Fiecare politiciană pe care o întâlnesc îmi spune că este în mod constant victimă a misoginismului şi a urii online”, a mai declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Gisele Pelicot, femeia violată de 72 de bărbați

Gisele Pelicot, femeia care a supraviețuit unui deceniu de abuzuri greu de imaginat, a fost decorată de președintele Emmanuel Macron cu titlul de Cavaler al Ordinului Național al Meritului, în vara anului 2025. Distincția i-a fost acordată cu ocazia Zilei Naționale a Franței, drept recunoaștere pentru lupta sa neobosită împotriva violenței asupra femeilor.

Dominique Pelicot, soțul lui Gisele, a recunoscut în fața instanței că și-a drogat soția și i-a invitat pe bărbați să o violeze cât timp era inconștientă. Cazul a reușit să șocheze întreaga lume, transformându-se într-o examinare a caracterului omniprezent al violenței sexuale. Majoritatea agresorilor susțin că nu și-au dat seama că e vorba de viol, că nu intenționau să o violeze. Alții dau vina pe Dominique, acuzându-l că i-a manipulat să comită aceste acte.

După tot ceea ce a făcut, Gisele Pelicot a devenit o voce puternică pentru victimele violenței sexuale, în special cele care au trecut prin supunerea chimică.