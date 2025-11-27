Nepoata lui Trump explică motivul derapajelor misogine ale președintelui SUA la adresa jurnalistelor

search
Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump (60 de ani), a explicat care este motivul derapajelor misogine ale președintelui SUA. După ce a publicat emisiunea în care a discutat despre acest subiect, Casa Albă a venit cu o reacție.

Mary Trump/FOTO: Youtube Mary Trump Media
Mary Trump/FOTO: Youtube Mary Trump Media

În ediția de miercuri, 26 noiembrie, Mary a vorbit despre creșterea acestor incidente. Ea a remarcat momentul în care președintele a numit o jurnalistă „purcelușă” și i-a spus să tacă în timpul unei discuții cu presa la bordul Air Force One, precum și o postare pe Truth Social în care a insultat aspectul unei jurnaliste de la New York Times.

„Atacurile lui misogine împotriva jurnalistelor, în special, sunt în creștere și asta înseamnă câteva lucruri”, a explicat ea.

„Înseamnă că se simte din ce în ce mai confortabil să lanseze astfel de atacuri, la fel cum a fost deschis cu faptul că este misogin, rasist, islamofob, anti-imigrație și antisemit. Nu mai încearcă să ascundă nimic.”

„Cred că este un semn și că e puțin tulburat. Și, evident, nu a auzit niciodată de efectul Streisand”, a spus Mary, referindu-se la fenomenul online prin care cineva atrage involuntar mai multă atenție asupra unui subiect încercând să îl ascundă.

Când atragi atenția exact asupra lucrului pe care vrei ca oamenii să-l ignore, probabil că nu e o idee bună.”

Întrebat de către Daily Beast cum comentează afirmațiile lui Mary Trump, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat: „Mary Trump este o ratată notorie care nu are habar despre nimic.”

Mary îl criticase anterior pe unchiul ei pentru remarca „piggy” făcută la adresa unei jurnaliste care îi adresa o întrebare suplimentară despre dosarele Epstein la începutul lunii.

Trump a spus despre o jurnalistă NYT că este „de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior și în exterior”

Jurnalista New York Times (NYT) Katie Rogers a publicat marți un articol în care a precizat că numărul aparițiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie și 25 noiembrie a scăzut cu 39% față de aceeași perioadă a primului său mandat.

De asemenea, ziua de lucru a președintelui începe mai târziu, iar el efectuează mai puține deplasări în interiorul SUA, relatează Agerpres.

Rogers sugerează că aceste schimbări ar putea indica probleme mai serioase de sănătate pentru Trump, care va împlini 80 de ani anul viitor.

După publicarea articolului, președintele SUA a lansat mai multe jigniri la adresa jurnalistei.

Demenții stângii radicale ai New York Times, care în curând se va închide, au publicat un articol defăimător despre mine afirmând că probabil îmi pierd energia, în pofida faptelor care demonstrează exact contrariul”, a scris președintele pe rețeaua de socializare Truth Social.

Această FIȚUICĂ ieftină este cu adevărat un DUȘMAN AL POPORULUI. Katie Rogers (…) este o jurnalistă de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior și în exterior”, a adăugat el, menționând-o direct pe autoarea articolului.

După reacția președintelui, New York Times i-a luat apărarea jurnalistei, apreciind că aceasta „demonstrează într-un mod exemplar cum o presă liberă și independentă ajută americanii să înțeleagă mai bine guvernul și pe cei care îi conduc”.

SUA

