Cursuri gratuite pentru viitorii îngrijitori de vârstnici, cu 2.000 de locuri disponibile de la 1 iulie. Înscrierile sunt în desfășurare

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță miercuri, 1 iulie, începerea înscrierilor la cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze sau să își dezvolte competențele în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.

Programul este derulat în cadrul proiectului ADAPT – Programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice și pune la dispoziție, în această etapă, 2.000 de locuri pentru formare profesională.

Înscrierile se desfășoară în perioada 1 iulie – 15 septembrie 2026, iar selecția participanților va fi realizată în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile.

Participanții vor beneficia de formare gratuită, certificare recunoscută la nivel național, subvenții pentru participare, precum și de decontarea transportului și acoperirea cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică, anunță Ministerul printr-un comunicat de presă.

Câte locuri sunt disponibile

În cadrul programului sunt disponibile:

1.000 de locuri pentru calificarea „Îngrijitor bătrâni la domiciliu”

500 de locuri pentru „Îngrijitor la domiciliu”

500 de locuri pentru „Tehnician în asistență socială”

Cursurile se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani, cetățeni români sau persoane cu reședință legală în România, care lucrează sau intenționează să activeze în domeniul asistenței sociale pentru vârstnici.

Dosarele de înscriere pot fi depuse individual sau prin angajatori, la adresa adapt@mmuncii.gov.ro sau la Registratura Generală a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ghidul candidatului, documentele necesare și informațiile complete sunt disponibile în cadrul proiectului, iar detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0757.577.868, de luni până vineri, între orele 10:00–14:00.

Ministerul Muncii precizează că programul ADAPT are ca obiectiv consolidarea resursei umane din serviciile sociale dedicate persoanelor vârstnice, într-un context în care cererea pentru astfel de servicii este în creștere. Până la finalul proiectului, peste 6.300 de persoane urmează să beneficieze de formare și perfecționare, iar 50 de servicii publice de asistență socială vor fi sprijinite pentru dezvoltarea de programe inovative.

Proiectul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027, din Fondul Social European Plus (FSE+).

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