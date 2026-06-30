DIICOT anchetează o rețea de criminalitate organizată acuzată că, sub paravanul unor servicii sociale, a exploatat persoane vulnerabile și ar fi ascuns decese, încasând ulterior beneficii financiare și ajutoare de înmormântare.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale, au pus în aplicare, astăzi, 30 iunie 2026, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile unor persoane fizice, sedii de persoane juridice și la o instituție publică.

Acțiunea are loc într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Gruparea aduna donații pentu bătrâni

Cercetările, declanșate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au ară faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

Sub paravanul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară și de caritate, membrii grupării ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de servicii de îngrijire.

În acest mod, ar fi fost obținute sume importante din donații, sponsorizări și contribuții, dar și din pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil și ajutoare de înmormântare aparținând victimelor.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în intervalul cuprins între 2020 și luna iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire”, au transmis anchetatorii.

Oamenii erau batjocoriți în centru

Liderul grupării nu ar fi deținut, potrivit anchetei, capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru desfășurarea unor astfel de activități, conform Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, serviciile sociale putând funcționa doar dacă sunt acreditate și licențiate.

Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condițiile legii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, precizează DIICOT.

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Decese și înhumări în secret

De asemenea, investigațiile efectuate au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor și specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, inspectoratelor de poliție județene Alba, Sibiu, Cluj și Mureș, polițiștilor de investigații criminale din inspectoratelor de poliție județene Cluj, Alba, Mureș și Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj- Napoca.

Având în vedere necesitatea adaptării modalităților de executare a activităților la situația concretă a persoanelor vătămate identificate pe parcursul urmăririi penale, acțiunea beneficiază de suportul specialiștilor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Pacienții vor fi relocați pentru a primi îngrijiri

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor și criminaliștilor din mai multe structuri ale Poliției Române, al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și Grupării Mobile Cluj-Napoca, precum și al specialiștilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică și inspectoratelor județene implicate.

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La intervenții participă și echipe medicale și psihologi din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, institutelor de medicină legală din Cluj, Mureș și Iași, precum și specialiști ai DSU și IGSU, pentru acordarea de asistență de urgență victimelor și triaj medical.

Este vizată cu prioritate salvarea vieții și protejarea integrității fizice și psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenței medicale de urgență, examinarea fizică și implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiții de siguranță.

Totodată, împreună cu specialiștii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și cu celelalte instituții competente, sunt dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistență și îngrijire, capabile să asigure condiții adecvate de protecție, supraveghere și recuperare.

„Pentru un răspuns medical adecvat și rapid în acordarea asistenței de specialitate pentru persoanele identificate în cadrul activităților de urmărire penală, a fost constituit un spital mobil încadrat cu personal medical și dotat cu echipamentele necesare evaluării și acordării de îngrijiri medicale de urgență”, precizează anchetatorii.