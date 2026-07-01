Viorel Pașca, adus la DIICOT alături de soție și copii. Patronul azilelor din Bihor este acuzat de trafic de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile

Viorel Pașca, coordonator al unor centre sociale din Bihor și lider al asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”, este audiat miercuri, 1 iulie, la DIICOT București, într-un dosar în care este acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.

UPDATE 10.12 La DIICOT au fost aduși Viorel Pașca, soția și cei doi copii ai săi, alături de o angajată responsabilă de personalul din azil

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, DIICOT- Structura Centrală și Poliția Română au desfășurat 27 de percheziții în județul Bihor și alte locații, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane.

Procurorii susțin că, începând din anul 2020, o grupare coordonată de Viorel Pașca, împreună cu alte trei persoane din cercul familial, ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare.

Mai mult, rețeaua ar fi înhumat și îngropat 401 persoane care au decedat în aceste azile timp de șase ani. Bătrânii erau îngropați pe un câmp, susțin procurorii, iar ajutoarele de înmormântarea ajungeau în buzunarele membrilor grupării.

„Sub paravanul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară și de caritate, membrii grupării ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de servicii de îngrijire”, au transmis anchetatorii.

Acuzații privind exploatarea beneficiarilor și folosirea banilor

DIICOT mai susține că veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații și donații ar fi fost însușite și folosite pentru investiții imobiliare.

În același timp, anchetatorii verifică informații privind decesul a sute de persoane aflate în centre, precum și posibile nereguli în obținerea ajutoarelor de înmormântare.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că (...) ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate (...) pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire”, au precizat procurorii.

În urma descinderilor de marți, 50 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar alte 357 urmează să fie relocate în centre autorizate. În zonă a fost instalat și un spital mobil pentru evaluarea și tratarea vârstnicilor proveniți din aceste centre.

Avocatul Răzvan Doseanu, care îl reprezintă pe Viorel Pașca și pe membri ai familiei acestuia, a declarat că echipa de apărare va colabora cu organele de urmărire penală.

„Vom încerca să clarificăm toate acuzațiile anchetatorilor și ne vom strădui să cooperăm pentru aflarea adevărului”, a transmis avocatul.

Acesta a subliniat și că mediatizarea intensă a cazului poate afecta prezumția de nevinovăție, precizând că vor fi analizate toate acuzațiile imediat ce apărarea va avea acces la dosar.

Înaintea perchezițiilor desfășurate în 30 iunie, Viorel Pașca a declarat că nu se teme de anchetă și că este convins că își va putea demonstra nevinovăția.

„Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat”, a afirmat Viorel Pașca, potrivit declarațiilor făcute în contextul descinderilor.