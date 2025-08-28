Primele declarații făcute de polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului din București: „Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței”

Un polițist din București a intervenit marți seară, în timpul liber, pentru a opri un atac asupra unui tânăr nepalez care lucra ca livrator de mâncare. Agresorul a fost surprins în flagrant și imobilizat, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Victima, un tânăr nepalez aflat pe scuter, a fost urmărit de un bărbat care și-a pornit telefonul pe filmare înainte de a-l ataca. Fără ca livratorul să apuce să reacționeze, agresorul l-a lovit cu pumnul în față și apoi cu picioarele, spunându-i: „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!” Speriat, acesta a cerut ajutor trecătorilor.

În acel moment, agentul Andrei Jianu de la Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a observat scena și a intervenit.

Mărturia polițistului

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței și cum l-a lovit de-a dreptul cu picioarele. Mă aflam pe trotinetă, mergeam spre casă, s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit. M-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte, unde a fost imobilizat”, a povestit polițistul.

Agentul a povestit că, în timp ce îl urmărea pe atacator, colegii săi, aflați chiar în fața secției de poliție, s-au alăturat intervenției: „Colegii mei, fiind în fața secției de poliție, urmând a intra în schimbul 3, m-au auzit și au venit ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a adăugat Jianu.

Agresorul ar fi spus doar că „îi pare rău, nu se aștepta să fie văzut de cineva. Voia să o sune pe mama lui, iar aceasta a venit de asemenea la secție”, a precizat Jianu. La Secția 7 Poliție, după administrarea probatoriului, s-a dispus reținerea lui, ulterior fiind emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Agresorul, arestat preventiv

După administrarea probatoriului, procurorii au dispus reținerea bărbatului, iar instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul a atras rapid atenția în mediul online, unde mulți internauți au lăudat curajul și promptitudinea polițistului care a intervenit chiar și în afara programului de lucru pentru a opri agresiunea.