Regatul Unit a semnat un contract de zeci de milioane de lire sterline cu Germania pentru „achiziţionarea de artilerie avansată”

Regatul Unit a anunţat duminica, 28 decembrie, că a semnat un contract comun de achiziţii publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), „pentru achiziţionarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în mişcare şi lovi ţinte aflate la o distanţă mai mare de 70 km, informează Reuters.

Într-un comunicat al Ministerului Apărării se precizează că „acordul va oferi armatei britanice o demonstraţie timpurie a capacităţii sistemului RCH 155, iar Germaniei, două unităţi pentru testare”, potrivit Agerpres, care citează Reuters

Sistemul este fabricat de grupul de apărare franco-german KNDS şi de compania germană Rheinmetall.

Cu acest sistem pot fi trase opt runde pe minut în mişcare. Sistemul poate funcţiona cu doi membri ai echipajului şi poate parcurge 700 km fără realimentare, se arată în comunicat.

Amintim că forțele armate britanice vor lansa în martie 2026 un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, Ministerul Apărării britanic.

În prima etapă, programul pilot va viza 150 de persoane, dar guvernul speră ca în final această schemă să vizeze peste 1.000 de oameni, relatează Reuters

Programul se înscrie în „dorința noastră de a reconecta societatea şi forțele noastre armate'', a declarat ministrul apărării britanic John Healey, citat într-un comunicat.