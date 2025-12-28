Nicușor Dan, despre românul din spatele celebrului cartier financiar Canary Wharf: „Un reper de implicare civică”

Președintele Nicușor Dan a subliniat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a contribuit la dezvoltarea celebrului cartier financiar Canary Wharf din Londra, că parcursul profesional remarcabil al acestuia și atașamentul său față de România demonstrează că performanța românească poate inspira și poate deveni o poveste de succes oriunde în lume.

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectaţi şi apreciaţi români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf”, a scris Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

În opinia președintelui, parcursul profesional remarcabil al inginerului român și atașamentul său constant față de România arată că performanța românească poate fi o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.

Săptămâna trecută, Nicuşor Dan s-a aflat la Paris și Londra, unde a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții comunităților de români. Sâmbătă, acesta a postat și o imagine de la întâlnirea cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, despre care a spus că este „un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al României”.

În luna mai, antreprenorul George Iacobescu a fost decorat de Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, pentru „serviciile excepționale aduse statului român, prin promovarea constantă a României”.