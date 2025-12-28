search
Râul care stă în calea rușilor spre Kramatorsk. Tancul-ponton, „soluția” improvizată pe care mizează Moscova pentru a-l traversa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ruse încearcă să treacă râul Kazennîi Toreț, un obstacol aparent minor pe hartă, dar care blochează înaintarea spre Kramatorsk, ultima mare redută ucraineană din regiunea Donețk. Pentru a rezolva problema, militarii ruși par să fi recurs la o soluție improvizată: un tanc puternic blindat, de tip „țestoasă”, echipat cu o punte metalică scurtă montată în față.

Tancul-ponton rusesc/FOTO:X
Tancul-ponton rusesc/FOTO:X

Vehiculul, identificat pentru prima dată de analistul OSINT Moklasen, ar putea funcționa ca un pod mobil improvizat. Ideea este simplă: la cel mai îngust punct al râului, puntea este coborâtă rapid, permițând altor vehicule și infanteriei să traverseze și să continue atacul.

Soluția este rudimentară și, cel mai probabil, dificil de manevrat. Mai mult, primele tentative par să fi eșuat. Însă experiența războiului din Ucraina arată că multe dintre vehiculele improvizate ale Rusiei – sudate în ateliere de campanie – nu funcționează… până când, brusc, funcționează și schimbă dinamica de pe front, scrie Euromaidan Press.

tancul ponton2/FOTO:X

Schimbare de tactică înainte de ofensiva spre Kramatorsk

Apariția acestui vehicul improvizat indică o ajustare tactică. Gruparea „Centru” a armatei ruse se îndepărtează de luptele urbane și se pregătește pentru operațiuni în teren deschis. Dacă problema traversării râului este rezolvată, drumul de aproximativ 50 de kilometri până la Kramatorsk se deschide pentru o ofensivă de amploare.

Tancul cu punte a fost observat după o confruntare de vineri între trupele ruse și Corpul 1 Azov al Ucrainei, în apropierea satului Novotorețke, la circa 7 kilometri nord de ruinele orașului Mirnohrad. În ultimele săptămâni, Rusia a reușit să preia controlul asupra Mirnohradului și localității vecine Pokrovsk, iar acum își reorientează forțele – aproximativ 150.000 de militari – spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele mari orașe aflate sub control ucrainean în Donețk.

Infanteria, vulnerabilă în teren deschis

Tactica bazată pe infanterie, eficientă în luptele urbane din Pokrovsk și Mirnohrad, riscă să nu mai funcționeze la nord. Câmpurile deschise și satele rare oferă puține locuri de adăpost împotriva dronelor ucrainene.

În orașe, clădirile și molozul ascund trupele de ochii dronelor. În teren deschis, avantajul se mută de partea Ucrainei, care dispune de o rețea densă de drone și artilerie. Nu întâmplător, rușii au revenit la atacuri mecanizate, folosind vehicule acoperite cu blindaj anti-dronă.

Râul Kazennîi Toreț – obstacolul cheie

Un alt impediment major este râul Kazennîi Toreț, care curge de la sud la nord, la est de Mirnohrad. Rușii controlează o mare parte din terenul de pe malul vestic, până la satul Volodîmîrivka, la 15 kilometri nord. Problema este că bazele logistice și punctele de concentrare se află pe malul opus.

Pentru a ataca pozițiile ucrainene, trupele ruse trebuie să traverseze râul chiar la nord de Mirnohrad. Însă fiecare încercare este supusă focului intens al dronelor și artileriei ucrainene. Podurile permanente din zonă au fost distruse de mult.

În unele cazuri, coloanele ruse au încercat să fordeze râul, mizând pe zone mai puțin adânci. De cele mai multe ori, tentativele au eșuat. Potrivit analistului ucrainean Kriegsforscher, cel puțin 27 de vehicule ruse au rămas blocate în albie și au fost abandonate de echipaje.

Poduri improvizate, pierderi mari

Abordarea mai prudentă presupune instalarea de poduri de pontoane sau utilizarea vehiculelor specializate de tip MTU-72, capabile să coboare rapid o punte metalică pentru tancuri și transportoare blindate. Dar aceste echipamente sunt ținte ideale pentru drone și artilerie. Mai multe astfel de vehicule au fost distruse în ultimele săptămâni la nord de Mirnograd.

În acest context, „tancul-țestoasă” cu punte detașabilă ar putea reprezenta o soluție alternativă, mai flexibilă. Dacă vehiculele specializate sunt puține, un tanc improvizat capabil să lanseze o punte de aproximativ 10 metri ar putea facilita traversări rapide în zone înguste ale râului.

Primul exemplar cunoscut a fost însă neutralizat de Corpul 1 Azov înainte să ajungă la râu, echipajul abandonând vehiculul la câteva sute de metri de mal. Cu alte cuvinte, nu a apucat să fie testat în condiții reale.

Dacă în săptămânile următoare vor apărea mai multe astfel de vehicule în imaginile surprinse de drone, va fi un semn că Rusia încearcă să extindă această soluție improvizată. Iar în acest caz, râul Kazennîi Toreț ar putea înceta, treptat, să mai fie un obstacol decisiv în drumul spre Kramatorsk.

