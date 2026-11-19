Miza nu se reduce la numărul de consilii și primari, ci privește modul în care va fi guvernată o aglomerare urbană care funcționează deja ca un singur organism economic și social, cu transport, locuințe și dezvoltare imobiliară interdependente.

Harta Capitalei ar urma să fie drastic modificată, în urma reformei administrativ-teritoriale Foto: Google Maps

Modelele Londrei, Madridului, Parisului, Berlinului și Vienei arată că nu există o rețetă unică, ci soluții instituționale diferite, de la executiv metropolitan ales direct și cooperare intercomunală până la orașul-stat cu structuri de proximitate subordonate.

„Adevărul” a examinat aceste modele, pentru a vedea cu mai multă claritate ce poate împrumuta România de la principalele capitale europene și în ce măsură propunerea de fuziune București-Ilfov poate fi transpusă în actualul cadru constituțional și administrativ.

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Pe 9 noiembrie 2026, PSD a anunțat un pachet care vizează comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor coborâte sub 10.000 de locuitori, cu intrare în vigoare după alegerile locale din 2028, iar discuțiile din coaliție și din Parlament includ și o redesenare mai amplă a hărții județene.

Propunerile vehiculate în spațiul public cu privire la reorganizarea Capitalei merg în direcția unei integrări complete a Ilfovului într-o structură metropolitană cu Bucureștiul, cu desființarea Consiliului Județean Ilfov și, în unele variante, cu desființarea sectoarelor.

Consilierul premierului pe reorganizare administrativă, Vlad Gheorghe, a susținut public că desființarea consiliului județean ar aduce economii semnificative și ar elimina suprapunerile dintre cele două administrații, iar inițiatorul unui proiect de reorganizare blocat în Parlament, Alin Apostol, a calificat Ilfovul drept „o construcție anacronică din punct de vedere administrativ”.

Consultantul fiscal Gabriel Biriș a formulat aceeași idee în termeni economici, arătând că dezvoltarea necoordonată a localităților limitrofe a produs cartiere-dormitor și a transformat intrarea și ieșirea din București într-un blocaj zilnic, ceea ce impune o planificare integrată a teritoriului, nu doar o reducere a numărului de unități administrativ-teritoriale.

Logica metropolei funcționale

Profesorul universitar Cristian Păun, de la Academia de Studii Economice din București, susține această direcție cu un argument care depășește simpla eficientizare administrativă.

„Ar trebui desființate multe dintre structurile județene, pentru că putem funcționa la fel de bine cu mai puține județe și mai puține consilii județene. De asemenea, ar trebui activate rapid zonele metropolitane, inclusiv în cazul Ilfovului și al Bucureștiului, nu doar acolo. În zonele metropolitane nu ar trebui să mai conteze criterii precum numărul de locuitori. Exemplul Ghimbav, care are cel mai mare PIB pe cap de locuitor din țară. Ghimbav nu ar trebui să devină nici comună, nici oraș, ci parte a zonei metropolitane Brașov, alături de Săcele și de alte localități din apropiere. La fel se poate proceda în zona Clujului, a Timișoarei și a Constanței”, a precizat economistul Cristian Păun, pentru Adevărul.

Acesta propune nu doar fuziunea Bucureștiului cu Ilfovul, ci și eliminarea sectoarelor, astfel încât să existe un singur primar și un singur consiliu la nivelul metropolei, cu structuri teritoriale simple, subordonate Primăriei, pentru servicii punctuale.

„Bucureștiul ar trebui să preia întreg județul Ilfov și să formeze cu acesta o singură unitate administrativ-teritorială, o zonă metropolitană, eventual județul București, care să funcționeze pe principiile unei zone metropolitane. În acest cadru ar trebui desființate și sectoarele Bucureștiului, astfel încât să existe un singur primar și un singur consiliu. Pentru zonele urbane aglomerate pot exista structuri teritoriale simple, cu birouri ale Primăriei care să rezolve probleme punctuale, precum curățenia pe străzi sau siguranța. Aceste principii se aplică deja în multe orașe europene mai mari decât Bucureștiul, cu probleme mai complexe. În paralel cu aceste reforme, nu am văzut încă o acțiune clară pentru desființarea multor servicii duplicate, cum ar fi poliția locală. Nu are sens ca în parcurile din București să existe simultan poliție locală, poliție națională și pază privată”, a mai declarat Cristian Păun.

Problema nu este însă doar de economie bugetară, ci și de legitimitate democratică: o metropolă cu un singur executiv ales la nivel larg și cu structuri subordonate pentru servicii de proximitate este un model care mută centrul de greutate al deciziei de la nivelul fragmentat al sectoarelor către o viziune integrată asupra transportului, termoficării, urbanismului și dezvoltării imobiliare.

Cinci modele europene și lecțiile lor pentru București-Ilfov

Comparația cu marile capitale europene nu le oferă politicienilor români un singur model care să poată fi copiat, ci o serie de soluții instituționale diferite care pot contura administrația unei metropole fără a pierde controlul democratic local.

Londra funcționează din anul 2000 sub modelul de administrație denumunit „Autoritatea Londrei Mari”, cu un primar ales direct și un consiliu general de 25 de membri. Consiliul are rol de control și elaborează strategii pentru transport, economie, locuințe și ordine publică. Primarul este executivul, iar consiliul nu guvernează, ci verifică și sancționează politic modul în care este pusă în aplicare execuția.

Harta administrativă a Londrei (împărțirea pe burguri) Foto: Wikipedia

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Modelul londonez este relevant pentru București-Ilfov pentru că arată cum poate exista un nivel metropolitan cu legitimitate electorală directă, fără ca acesta să absoarbă administrația de proximitate, care până acum este atribuită primăriilor de sector. Consiliile locale din cele 32 de burguri londoneze rămân responsabile pentru serviciile de zi cu zi, iar autoritatea metropolitană se ocupă de chestiunile care depășesc granițele administrative.

Madridul oferă un model diferit, bazat pe o comunitate autonomă puternică ce acoperă atât orașul, cât și zona metropolitană extinsă. Capitala Spaniei funcționează sub modelul administrativ denumit „Comunitatea Madrid”, constituită formal în 1983, care are competențe în amenajarea teritoriului și în coordonarea serviciilor la nivel regional.

Foto: Comunitatea Madrid

Modelul spaniol seamănă cel mai mult cu varianta „județul București” invocată de Cristian Păun: o singură entitate administrativă care include orașul central și localitățile din jur, cu un „guvern” regional care coordonează politicile metropolitane. Diferența față de București constă în tradiția autonomiei comunitare și în faptul că Madridul nu are un nivel intermediar de sectoare cu putere administrativă proprie, ceea ce reduce fragmentarea.

Parisul ilustrează o cale opusă. Métropole du Grand Paris este o structură publică de cooperare intercomunală cu fiscalitate proprie, creată în 2016, care reunește Parisul și 130 de comune din prima coroană, organizate în unsprezece structuri publice teritoriale. Modelul parizian nu desființează comunele, ci suprapune un nivel metropolitan de cooperare peste structurile locale existente, cu competențe în dezvoltare economică, amenajare, locuințe și protecția mediului.

Harta administrativă a Parisului Foto: Wikipedia

Modelul francez e relevant pentru București-Ilfov ca soluție de tranziție, care ar permite o coordonare metropolitană fără o reformă administrativă radicală. Are însă dezavantajul că nu rezolvă problema fundamentală a dublării instituționale, ci o administrează printr-un cadru de cooperare care poate fi lent și vulnerabil la conflicte politice.

Mai aproape de noi, cel puțin geografic, este exemplul administrativ din Berlin și Viena care reprezintă modelul orașului-stat, în care orașul și landul coincid, iar structurile executive și legislative sunt duble: ceea ce este primărie la nivel municipal este guvern regional la nivel de land. Berlinul are un parlament al landului, Abgeordnetenhaus, care alege primarul-guvernator, iar acesta numește senatul, adică guvernul landului. Administrația este împărțită între administrația centrală și douăsprezece administrații de sectoare, cu competențe locale în cultură, spații verzi și școli.

Harta administrativă a Berlinului Foto: Berlin-Info

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Viena are o arhitectură similară: consiliul municipal funcționează și ca parlament al landului, senatul municipal ca guvern al landului, iar primarul ca guvernator. Ambele modele arată că o metropolă poate funcționa cu un singur executiv și cu o singură legislatură, cu condiția ca nivelul de proximitate să fie păstrat prin structuri subordonate, cu competențe clar delimitate și cu resurse alocate în consecință.

Harta administrativă a Vienei Foto: Wikipedia

Ce rămâne de decis până în 2027

Reforma e departe de a fi adoptată, deși calendarul realizat de Guvern este strâns. Consultările publice și eventualele referendumuri locale sunt programate pentru a fi stabilite până la 1 martie 2027, iar apoi urmează o doua etapă a reorganizării.

Pentru București-Ilfov, întrebarea nu este dacă va exista o formă de integrare metropolitană, ci ce formă va lua aceasta: o fuziune completă cu desființarea Consiliului Județean Ilfov și a sectoarelor, un model de cooperare metropolitană cu păstrarea structurilor locale, sau o soluție hibridă care să combine un executiv metropolitan ales direct cu administrații de proximitate subordonate.

Fiecare dintre aceste variante are costuri politice și administrative diferite, iar experiența celor cinci principale capitale Europene arată că succesul nu depinde de desemnarea formală a unei „metropole”, ci de claritatea competențelor, de capacitatea de a elimina duplicatele și de existența unei legitimități democratice la nivelul care ia deciziile mari.