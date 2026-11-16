Traian Băsescu susține organizarea regiunilor României în opt plus doi: „Cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că reforma administrativ-teritorială a României a devenit o necesitate și trebuie realizată prin decizii ferme ale Guvernului, de sus în jos, nu prin comasări voluntare de localități.

Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Captură TVR Info

Invitat la emisiunea „Dialoguri Libere”, de la TVR1, acesta a susținut modelul reorganizării în opt regiuni plus două, propus anterior de Emil Boc, și a subliniat că procesul trebuie însoțit obligatoriu de digitalizarea administrației.

În opinia lui Traian Băsescu, noua guvernare nu a făcut, până în prezent, greșeli majore, însă nici nu a trecut la măsuri concrete. Fostul șef al statului așteaptă ca Executivul să acționeze în perioada următoare pentru restructurarea economiei și a aparatului bugetar.

Referindu-se la reforma administrativă propusă de PSD, Băsescu a avertizat că actuala abordare riscă să compromită întregul proces. „Dacă o fac așa cum au început-o, mai bine se opresc”, a declarat acesta, susținând că reorganizarea trebuie pornită de la nivel central și coordonată de Guvern.

Băsescu propune opt regiuni plus două

Fostul președinte consideră că România are nevoie de regiuni mai mari, capabile să gestioneze proiecte de infrastructură care depășesc limitele unui singur județ. El a indicat drept variantă potrivită modelul celor opt regiuni plus două, respectiv Harghita și Covasna, despre care spune că ar răspunde atât unor considerente administrative, cât și celor legate de specificul comunităților locale.

„Cea mai bună variantă este cea emisă de Boc, cu 8 plus 2 regiuni. Harghita și Covasna, ca să le spunem. Rezolvă și problema maghiară și rezolvă și o problemă de dimensiune a regiunilor, pentru că 15 rămân tot prea mici.”

Traian Băsescu a explicat că o asemenea structură ar permite organizarea unor licitații comune pentru proiectele regionale, reducând costurile și birocrația generate de procedurile desfășurate separat de fiecare județ.

Reorganizarea ar contribui, totodată, la diminuarea aparatului bugetar, iar o parte dintre angajații disponibilizați ar putea fi absorbiți de economia reală.

Interesele electorale au blocat reforma

Întrebat de ce reorganizarea administrativă nu a fost realizată până acum, Traian Băsescu a indicat interesele electorale ale partidelor, care au evitat să afecteze structurile locale de putere. Potrivit acestuia, partidele aflate la guvernare nu au fost motivate să reducă numărul primarilor și al președinților de consilii județene.

Fostul șef al statului a menționat și opoziția UDMR față de acest proces, susținând că formațiunea a reprezentat în trecut un factor de blocaj în negocierile politice.

În actualul context economic, Băsescu consideră însă că presiunea crizei ar putea determina partidele, în special PSD, să accepte o reformă de amploare.

„Guvernul trebuie să-și asume decizii și să le impună”

În viziunea fostului președinte, reorganizarea nu trebuie transformată într-o negociere fără sfârșit între liderii locali, ci trebuie asumată la nivel guvernamental. Acesta a susținut adoptarea unor decizii ferme, inclusiv prin ordonanță de urgență, pentru a evita disputele privind amplasarea instituțiilor și delimitarea noilor structuri administrative.

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„Cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”, a afirmat Traian Băsescu, subliniind importanța politică și administrativă a unei asemenea decizii.

Digitalizarea, condiție esențială pentru reorganizare

Un alt punct important al intervenției sale a vizat digitalizarea administrației publice. Traian Băsescu a atras atenția că reorganizarea teritorială nu poate fi făcută înainte de integrarea bazelor de date și interconectarea instituțiilor din viitoarele regiuni.

Fostul președinte a explicat că cetățenii nu trebuie să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a obține documente sau adeverințe după comasarea județelor. În acest sens, serviciile de permise și structurile de circulație ar trebui să funcționeze pe baza unor sisteme informatice comune.

„Digitalizarea este condiție esențială ca să reușească acest proiect, dacă nu, nu”, a concluzionat Traian Băsescu.

PSD ia în calcul comasarea județelor

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat că reorganizarea nu se va limita la comasarea comunelor, ci va viza și actualele județe.

Potrivit unei simulări realizate după modelul Curților de Apel, 26 dintre cele 41 de județe actuale ar putea dispărea ca unități administrative distincte, iar țara ar rămâne cu 15 centre administrative.

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Printre județele care și-ar putea păstra statutul de centre regionale se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași și Suceava, alături de Cluj, Brașov, Argeș și București.

În această variantă, Brăila ar fi inclusă într-o structură administrativă mai mare, alături de Galați și Vrancea, cu centrul la Galați. Alte județe care ar putea fi comasate sunt Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț.

În sud-vest, Doljul ar deveni principalul centru administrativ al unei regiuni care ar reuni actualele județe Olt, Gorj și Mehedinți. În sud-est, Constanța ar putea prelua și Tulcea, în timp ce Prahova ar putea deveni centrul unei regiuni care să includă Buzău și Dâmbovița.

În Transilvania, Alba, Mureș și Cluj s-ar număra printre centrele care și-ar păstra statutul administrativ. În Moldova, Bacăul, Iașiul și Suceava ar putea deveni centre regionale, prin comasarea unor județe învecinate.

O modificare importantă ar putea viza și Capitala. Un alt scenariu discutat presupune desființarea Primăriei Generale a Municipiului București și păstrarea primăriilor de sector, care ar urma să preia responsabilitățile actualei administrații municipale.