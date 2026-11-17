George Simion, liderul AUR, a anunțat marți, 17 noiembrie, la Interviurile „Adevărul”, că formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul va alege procedura asumării răspunderii pentru reforma administrativ-teritorială. Simion susține că o reorganizare de asemenea amploare trebuie dezbătută în Parlament și nu adoptată printr-o procedură accelerată.

George Simion, liderul AUR Foto: Adevărul, Cătălin Mănescu

Chestionat în legătură cu poziția UDMR, care ar lua în calcul o moțiune de cenzură pe tema reorganizării administrativ-teritoriale, liderul AUR a afirmat că un astfel de demers nu poate avea succes fără sprijinul partidului său:

​„Domnii de la UDMR nu au voturile necesare; nu au nici măcar semnăturile necesare pentru o moțiune de cenzură. O moțiune de cenzură poate trece numai prin AUR, la fel cum am spus tot parcursul anului că nu se poate un guvern fără AUR”.

George Simion a susținut că AUR este pregătit să depună moțiuni de cenzură ori de câte ori există susținere parlamentară suficientă:

„AUR, în fiecare sesiune parlamentară, dacă avem numărul necesar de semnături, dacă există și alți parlamentari care semnează alături de noi, depune moțiune de cenzură”.

„Reforma administrativ-teritorială nu se poate face prin asumarea răspunderii”

Liderul AUR a criticat varianta în care Executivul și-ar asuma răspunderea pe proiectul de reorganizare administrativ-teritorială, avertizând că AUR va încerca să răstoarne Guvernul dacă se va ajunge la această procedură.

„​Reforma administrativ-teritorială nu se poate face prin asumarea răspunderii, dacă va exista o astfel de asumare. Cu siguranță vom încerca să determinăm căderea acestui guvern-marionetă care n-a făcut decât să-i facă hatârul lui Nicușor Dan”, a mai spus liderul AUR.

Simion a explicat că o asemenea reformă poate fi adoptată prin Parlament, în urma dezbaterilor și votului legislativ, și nu prin angajarea răspunderii Executivului:

​„Organizarea administrativ-teritorială poate să treacă ca o lege organică prin Parlament sau poate mai multe legi, ori poate să treacă direct fără nicio dezbatere prin asumarea răspunderii. ​În momentul în care există asumarea răspunderii, opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. AUR va depune o moțiune de cenzură dacă semnează și votează UDMR-ul, dacă semnează și votează USR-ul, dacă se gândește domnul Bolojan să nu mai sprijine guvernul Niculescu, cu atât mai bine”.

Întrebat direct dacă parlamentarii AUR vor susține moțiunea, George Simion a oferit un răspuns categoric:

„O vom iniția și o vom vota, dacă va fi o asumare a răspunderii”.

„​Dacă PSD-ul vrea o reformă reală, să înceapă cu numărul de parlamentari”

Liderul AUR a continuat:

​Prima oară și prima oară trebuie să vedem ce face PSD-ul. Dacă PSD-ul chiar are intenția unei reforme, pentru că asta i-ar afecta în mod direct.

​Eu înțeleg că în mediul rural, nu care odată era fief pentru PSD, ei nu mai strâng voturile de odinioară și se gândesc să facă viața acelor oameni mai complicată.

​Dar nu e un motiv să tai de jos de la cei sărmani, cum a făcut Bolojan, de la cei fără posibilități, în loc să tai prima oară de la numărul de parlamentari.

​Dacă PSD-ul vrea o reformă reală, să înceapă cu numărul de parlamentari, să-l ducă la 300, pentru că avem un vot în acest sens. Sigur că celor de la PSD și aliatului lor Nicușor Dan nu le convine democrația”.

„Prima oară să ajungem la 10 ministere”

Întrebat dacă, în opinia sa, că ar fi bună, totuși, o reformă administrativă, dar făcută în alte condiții, Simion a răspuns:

​„Reforma administrativă, așa cum am spus în Parlament, trebuie să vină de sus în jos: prima oară să ajungem la 10 ministere, la tăierea cu 2/3 a instituțiilor centrale, la 300 de parlamentari și după aceea ne putem gândi de la niște amărâți, din niște comune”.