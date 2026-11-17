Apariția unor copii îmbrăcați în uniforme de pionieri pe scenă, la concertul lui Theo Rose, a stârnit un val de critici pe rețelele sociale. Unii au acuzat-o pe artistă că promovează comunismul, în timp ce organizatorii au explicat că spectacolul urmărea, dimpotrivă, să condamne regimul comunist. Reacțiile au pornit de la o scurtă filmare distribuită pe internet, fără explicațiile necesare pentru înțelegerea întregii reprezentații. De ce ne grăbim să tragem concluzii și cum se face că nici oamenii educați nu sunt feriți de asemenea greșeli? Expertul în strategii de comunicare Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, cum ne influențează rețelele sociale judecata și ce putem face pentru a verifica informațiile înainte să ne formăm o opinie.

De ce au sărit oamenii să o judece pe Theo Rose Foto: Instagram

Spectacolul „Acorduri ample” a avut loc pe 12 noiembrie, la Sala Palatului din București. Spre finalul reprezentației, mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au cântat piesa „Noi în anul 2000”. O înregistrare video cu această scenă a fost distribuită pe rețelele sociale și a stârnit numeroase critici.

Regizorul Anghel Damian, soțul artistei, a explicat ulterior că spectacolul prezenta inclusiv abuzurile regimului comunist și Revoluția din 1989. Explicațiile nu au pus însă capăt criticilor.

De ce judecăm înainte să cunoaștem întreaga poveste

Expertul în strategii de comunicare Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, că modul în care consumăm informația online favorizează reacțiile rapide, în detrimentul analizei.

„Este întotdeauna mai ușor să judeci, să critici sau să arăți cu degetul decât să faci o analiză sau decât să înțelegi un context ori să pui lucrurile în context, indiferent despre ce vorbim: că este un eveniment, că este un spectacol, că este o declarație, că este o situație, că este un articol de presă”, explică Radu Delicote.

De ce și oamenii educați pot trage concluzii greșite

Faptul că o persoană are studii superioare sau este obișnuită să analizeze informații nu înseamnă că va verifica întotdeauna ceea ce vede pe internet.

Expertul atrage atenția și asupra modului în care funcționează rețelele sociale: „Social media este făcută să vândă, în principal, nu este făcută să informeze. Aici, de fapt, greșim. În primul și în primul rând, că noi considerăm că social media are rol de informare, când, de fapt, ea în sine are rol să vândă, să facă bani”.

În opinia sa, conținutul care provoacă furie, teamă sau alte emoții negative are un potențial ridicat de viralizare, ceea ce poate încuraja reacțiile impulsive.

De ce ne este atât de greu să recunoaștem că am greșit

Odată ce o persoană și-a exprimat public o opinie, apariția unor informații noi nu înseamnă neapărat că aceasta își va schimba poziția. „Pentru că e bias cognitiv. Mie mi se pare că am dreptate și, conform a ceea ce simt eu, știu perfect că lumea din jurul meu nu are dreptate”, explică Radu Delicote.

În locul unei dezbateri în care argumentele pot fi analizate și opiniile reconsiderate, discuțiile online ajung adesea să împartă participanții în tabere.

„Nu mai devine neapărat un schimb de idei sau o agoră sau o discuție de tip dezbatere, ci devine o poziționare noi versus ei, eu versus ei, rău versus bine. Deci nu mai lucrăm cu nuanțe, lucrăm cu extreme și se vede inclusiv în limbaj și inclusiv în modalitatea în care ne expunem punctele de vedere”, afirmă specialistul.

Cum evităm să tragem concluzii pripite pe internet

Ce ar trebui să facem înainte să criticăm public o persoană sau să distribuim o informație care ne provoacă indignare?

„Să facem întotdeauna puțină documentare, să vedem despre ce este vorba, înainte de orice, să nu mai avem reacții emoționale pure, ci să facem o documentare, fie ea și minimă. Doi, să aducem argumente solide și bine ancorate în ceea ce spunem. Și trei la mână, să fim deschiși și flexibili și către alte puncte de vedere”, explică Radu Delicote.

Dincolo de reacțiile stârnite pe rețelele sociale, Radu Delicote analizează scandalul și din perspectiva marketingului.

„Din perspectivă de marketing, deși vedem un element profund negativ, răspândit în social media, și critici, cred că va aduce un plus de viralitate spectacolului. Și cred că măcar din curiozitate, o parte din oamenii care au citit știrea despre acest spectacol o să vrea să vadă despre ce e vorba”, spune expertul. „Controversa întotdeauna vinde mai bine decât informarea. Și atunci o controversă de genul ăsta chiar îi poate aduce un plus de câștig”, adaugă acesta.