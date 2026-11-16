 Anghel Damian, reacție după scandalul legat de concertul lui Theo Rose: „Un spectacol despre pericolul manipulării a ajuns el însuși victima unei manipulări” | adevarul.ro
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Anghel Damian, reacție după scandalul legat de concertul lui Theo Rose: „Un spectacol despre pericolul manipulării a ajuns el însuși victima unei manipulări”

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Regizorul Anghel Damian a reacționat după controversele provocate de spectacolul susținut de Theo Rose la Sala Palatului, pe 12 noiembrie. Mai multe videoclipuri din timpul reprezentației, în care apar copii îmbrăcați în uniforme de pionieri, au fost distribuite pe rețelele sociale și au stârnit reacții contradictorii. Unii internauți au interpretat momentul drept o manifestare de nostalgie față de comunism.

Theo Rose, în pectacolul „Acorduri ample”
Theo Rose, în pectacolul „Acorduri ample” Foto: FB/Anghel Damian

Soțul artistei susține însă că imaginile au fost scoase din context și că spectacolul, care durează două ore, este un manifest anticomunist, construit în jurul ororilor și abuzurilor regimului comunist.

Într-un mesaj public, Anghel Damian a explicat semnificația momentului controversat și a criticat modul în care o producție întreagă a fost judecată pe baza câtorva secunde de filmare.

„Soția mea, Theo, a construit un spectacol de două ore care este, probabil, unul dintre cele mai puternice manifeste anticomuniste pe care un artist mainstream din România și le-a asumat în ultimii ani. Un spectacol în care, prin tablouri scenice, sunt prezentate ororile, abuzurile și traumele comunismului. În care sunt proiectate imagini de la Revoluție, sunt evocate victimele regimului, iar Theo își asumă public un discurs profund personal despre libertate, memorie și despre cât de important este să nu uităm”, a scris Anghel Damian.

Regizorul consideră că asumarea unui asemenea mesaj reprezintă un act de curaj pentru un artist cunoscut în special pentru activitatea sa din zona divertismentului.

„Într-o societate în care artiștii de mare vizibilitate sunt adesea taxați pentru orice poziționare care depășește zona confortabilă a divertismentului, mi se pare că un asemenea demers reprezintă o dovadă extraordinară de curaj. Și spun asta inclusiv din perspectiva omului care știe cât suflet a pus în spectacolul ăsta și cât de mult a însemnat pentru ea. Și ce ajunge să circule pe internet? Un filmuleț de câteva zeci de secunde, rupt complet din context, prezentat ca și cum spectacolul ar glorifica exact regimul pe care îl condamnă”, a transmis acesta.

Anghel Damian explică momentul cu copiii îmbrăcați în uniforme de pionieri

Anghel Damian a explicat că secvența care a provocat controverse avea o semnificație diferită de cea atribuită în unele comentarii de pe internet. Potrivit regizorului, în timpul momentului artistic erau proiectate imagini de la Revoluția din 1989, iar copiii care au intrat pe scenă aruncau simbolurile comuniste.

„În momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revoluție, însoțite de un text despre victimele comunismului. Personajul Ceaușescu era escortat, iar copiii care intrau pe scenă, îmbrăcați în uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui. Iar ceea ce mă întristează cel mai tare este că această deturnare absurdă de sens vine inclusiv din partea unor oameni care se revendică din zona intelectualității. Oameni care n-au văzut spectacolul, dar care au suficiente certitudini încât să judece un demers artistic de două ore pe baza câtorva secunde filmate din public”, a explicat regizorul.

Acesta a vorbit și despre felul în care imaginile circulă în mediul online, atrăgând atenția asupra riscului ca publicul să tragă concluzii înainte de a cunoaște contextul.

„Și mă întreb, cu o îngrijorare cât se poate de sinceră, încotro ne îndreptăm? Trăim într-o lume în care imaginile sunt consumate mai repede decât pot fi înțelese. În care indignarea vine înaintea curiozității, iar verdictul înaintea oricărei încercări de a afla adevărul. În curând, inteligența artificială ne va pune în fața unor imagini și filmări pe care nu le vom mai putea deosebi cu ușurință de realitate. Iar dacă noi, astăzi, nu suntem capabili să înțelegem contextul unei filmări autentice, ce vom face atunci când însăși autenticitatea imaginilor va fi pusă sub semnul întrebării?”, a scris Anghel Damian.

Regizorul a continuat cu un apel la discernământ și gândire critică, inclusiv în cazul persoanelor cu vizibilitate publică.

„Dacă oameni care ar trebui să fie repere de discernământ și gândire critică nu au reflexul elementar de a se întreba «Oare am înțeles tot ce s-a întâmplat aici?», ce așteptări mai putem avea de la o societate în care educația și spiritul critic sunt deja atât de fragile?

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Știu că, fiind soțul ei, ceea ce spun poate fi privit ca o reacție subiectivă. Și sigur că sunt subiectiv. O iubesc, o admir și știu cât a muncit pentru spectacolul ăsta. Dar tocmai pentru că o cunosc atât de bine, știu și cât de nedreaptă este distanța dintre ceea ce a vrut să transmită și ceea ce unii au ales să înțeleagă”, a mai transmis acesta.

„Un spectacol despre pericolul manipulării a ajuns el însuși victima unei manipulări”

Anghel Damian a precizat că nu contestă dreptul publicului de a critica producția, însă consideră că orice act artistic trebuie mai întâi înțeles în întregime înainte de a fi judecat.

„Nu am nicio problemă cu critica. Cred că orice act artistic poate și trebuie să fie discutat, interpretat, chiar contestat. Dar ca să critici ceva, trebuie mai întâi să ai onestitatea de a încerca să înțelegi acel ceva. Și poate asta mă doare cel mai tare: că un spectacol despre pericolul manipulării, despre un regim care controla adevărul și despre nevoia de libertate a ajuns el însuși victima unei manipulări. Mi se pare de o ironie cumplită”, a scris regizorul.

În finalul mesajului, acesta și-a exprimat susținerea față de soția sa și a subliniat că apreciază faptul că artista a ales să transmită un mesaj public, dincolo de activitatea sa muzicală.

„Sunt mândru de Theo. Nu pentru că a făcut un spectacol perfect sau pentru că ar trebui să fie ferită de critică. Ci pentru că a avut curajul să spună ceva, să își asume un punct de vedere și să facă mai mult decât să urce pe scenă și să cânte. Iar eu cred că, într-o lume în care e din ce în ce mai simplu să taci ca să nu deranjezi, asta contează enorm”, a încheiat Anghel Damian.

Reacțiile spectatorilor: „Am plecat de la spectacol plângând”

Reacțiile internauților sunt împărțite. Mulți dintre cei care au văzut spectacolul o laudă pe Theo Rose și spun că au fost emoționați de momentele artistice, de repertoriul ales și de mesajul transmis. Pentru unii spectatori, reprezentația a fost și o lecție de istorie pentru generațiile care nu au trăit în comunism.

„Am fost în sală și spectacolul a fost foarte frumos! Se simțea emoție cu fiecare scenă și text apărut pe ecranul decorului, care povestea «cum era atunci». Eram mulți în sală care nu am trăit perioada comunistă și a fost o adevărată lecție de istorie, din punctul meu de vedere”, a scris un spectator.

Un alt internaut a subliniat importanța păstrării memoriei istorice: „Nu trebuie să uităm niciodată ororile comunismului pentru ca nimeni să nu le poată repeta!”.

Printre comentariile favorabile se numără și mărturia unei persoane care a mers la spectacol împreună cu fiica sa de 13 ani. Cele două generații au trăit experiența în mod diferit, în funcție de ceea ce știau sau trăiseră despre perioada comunistă.

„Am văzut spectacolul împreună cu fiica mea de 13 ani. Eu am prins din comunism, ea doar a citit sau învățat. Am plecat de la spectacol plângând. Eu, de bucuria faptului că România a avut curajul de a-și câștiga în 1989 libertatea, ea de bucuria faptului că nu a trăit nici măcar o clipă din copilăria mea”, a povestit aceasta.

Alți spectatori au apreciat efortul depus pentru realizarea producției și mesajul adresat tinerilor.

„A fost un spectacol deosebit de frumos, impresionant, cu multă muncă și eforturi, bine documentat și a transmis mesaje foarte clare și necesare generațiilor care nu au trăit în acea perioadă”, a comentat un internaut.

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Au existat și persoane care au amintit că aprecierea muzicii din perioada comunistă nu înseamnă automat nostalgie față de regimul politic.

„Eu am 63 de ani, am trăit și acele vremuri și acestea. Asta nu înseamnă că nu o să mai iubesc muzica acelor ani, interpreții, artiștii acelor vremuri! Este bine să nu uităm prin ce și cum am trăit!”, a scris o altă persoană.

Spectacolul, criticat pentru evocarea unor amintiri dureroase

Pe de altă parte, au existat și reacții critice. Unii internauți au considerat că reprezentarea artistică a perioadei comuniste putea să reactiveze traume în rândul celor care au trecut prin abuzurile și umilințele regimului.

„Din respect pentru victime, dar și având în vedere lipsa fondurilor alocate procesului de vindecare a traumelor provocate de regimul comunist, spectacolul trebuia conceput și organizat astfel încât să evite evocarea unor amintiri dureroase care ar fi putut provoca retraumatizarea acestora”, a scris un internaut.

Un alt spectator a mărturisit că nu și-a dorit să retrăiască acea perioadă prin intermediul spectacolului: „Actul artistic a reactivat traume. Nu, nu am nevoie de așa ceva. Nu le mai vreau amintite. Au fost ani de umilință maximă”.

Folosirea uniformelor de pionier a fost criticată și de alte persoane, care au considerat că alegerea artistică a fost nepotrivită.

„Nu credeam să mai văd copii îmbrăcați în uniformă de pionier. Nu aveți nicio scuză. Ați vrut să șocați, să ieșiți în evidență cu orice preț. Ați reușit! Într-un mod scandalos!”, a comentat un internaut.

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