 Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia | adevarul.ro
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Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia

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Credincioșii ajunşi la Iași pentru hramul Sfintei Parascheva care vor să se întoarcă acasă cu un suvenir pentru familie găsesc obiecte religioase pentru toate buzunarele. Unele produse costă doar câțiva lei, în timp ce icoanele cu finisaje speciale ajung la sute sau chiar mii de lei.

Credincioși asteaptă să treacă prin fața raclei Sfintei Parascheva
Credincioși asteaptă să treacă prin fața raclei Sfintei Parascheva Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Mii de credincioși continuă să ajungă la Iași în zilele dinaintea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorit pe 14 octombrie. Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, iar luni, 12 octombrie, în cea de-a cincea zi, oamenii au mers în continuare la Mitropolie pentru a se închina la racla cu sfintele moaște și pentru a se ruga. Cu o seară înainte, duminică, a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”.

Potrivit presei locale, până la ora 15:00 a zilei de luni, peste 133.000 de persoane trecuseră deja pe la raclă, mai mult de 10.000 de credincioși așteptau la rândul amenajat, care se întindea pe aproape doi kilometri, iar timpul estimat de așteptare era de aproximativ trei ore.

Pe lângă participarea la slujbe și închinarea la moaște, mulți dintre cei veniți la Iași cumpără și obiecte religioase pe care să le păstreze acasă sau să le ofere celor dragi. Oferta cuprinde cărți de rugăciuni, acatiste, icoane, busuioc și tămâie, iar prețurile diferă în funcție de produs, dimensiune și materialele folosite.

Cât costă cărțile de rugăciuni și acatistele

Produsele sunt disponibile la Magazinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și la punctele temporare de vânzare amenajate în zona pelerinajului, în apropierea Comisariatului Militar, notează Click.

Cele mai accesibile produse sunt unele dintre cărțile și textele de rugăciune. Un acatist costă 2 lei, iar volumul „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva” este disponibil la 5 lei.

Prețurile cresc în cazul cărților cu un conținut mai amplu. Volumul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon - viața…” costă 9 lei, iar al treilea volum din seria „Ne vorbește Părintele Cleopa” este listat la 11 lei. Cartea „O viață în Hristos – sfaturi pentru omul contemporan” are un preț de 17 lei.

De la iconițe de 6 lei la icoane de aproape 3.000 de lei

În cazul icoanelor, diferențele de preț sunt mult mai mari. O iconiță cu Sfânta Cuvioasă Parascheva costă 6 lei, iar alte modele sunt disponibile la 16 sau 32 de lei. Pentru cei care caută obiecte mai elaborate, cu suport sau finisaje speciale, prețurile pot ajunge la câteva sute de lei.

O icoană cu piedestal se vindea cu 160 de lei, în timp ce un model argintat, de 39 pe 34 de centimetri, costă 725 de lei. Unele icoane cu finisaje aurite sau argintate ajung la aproximativ 1.250 de lei, iar cele mai scumpe modele se apropie de 3.000 de lei.

Busuiocul și tămâia, în funcție de cantitate

Busuiocul se numără printre produsele căutate în perioada hramului. La Magazinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, buchetele sunt listate la prețuri cuprinse între 44 și 116 lei, în funcție de dimensiune.

Și tămâia este disponibilă în mai multe variante. Un recipient de 20 de grame de tămâie Athos costă 16 lei, iar cel de 60 de grame ajunge la 40 de lei. Pentru cantități mai mari, prețurile sunt de 88 de lei pentru 250 de grame și de 175 de lei pentru 500 de grame.

Există și sortimente cu arome diferite. Tămâia naturală costă 24 de lei, iar varianta naturală Athos este listată la 35 de lei. Produsele comercializate sub denumirile „Gardenia”, „Floarea pustiei” și „Floarea nopții” au prețuri de aproximativ 30 de lei.

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