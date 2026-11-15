Rezidenţiat 2026. Unde s-au obținut cele mai mari punctaje

Aproape 10.000 de absolvenți de medicină, medicină dentară și farmacie au susținut duminică, 15 noiembrie, examenul de Rezidențiat, unul dintre cele mai importante momente de la finalul studiilor.

Viitorii medici au încheiat examenele de rezidenţiat. Foto: arhivă/Mediafax

Primele rezultate au fost centralizate și publicate în aceeași zi, iar punctajele maxime au fost anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La concursul național din acest an s-au înscris 9.969 de candidați, care au susținut probele în cele șase centre universitare din țară. După încheierea examenului și corectarea lucrărilor, au fost stabilite atât cele mai mari punctaje la nivel național, cât și rezultatele maxime din fiecare centru.

Potrivit anunţului făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cele mai mari punctaje obținute la nivel național au fost de 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie. Primele rezultate au fost înregistrate la București, Timișoara și, din nou, București, în funcție de domeniu.

Cele mai mari punctaje la nivel național:

🔹 Medicină: 943 puncte – București

🔹 Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara

🔹 Farmacie: 925 puncte – București

Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar:

BUCUREȘTI

* Medicină: 943 puncte

* Medicină dentară: 932 puncte

* Farmacie: 925 puncte

CLUJ-NAPOCA

* Medicină: 935 puncte

* Medicină dentară: 924 puncte

* Farmacie: 898 puncte

CRAIOVA

* Medicină: 926 puncte

* Medicină dentară: 902 puncte

* Farmacie: 861 puncte

IAȘI

* Medicină: 929 puncte

* Medicină dentară: 917 puncte

* Farmacie: 872 puncte

TÂRGU MUREȘ

* Medicină: 924 puncte

* Medicină dentară: 887 puncte

* Farmacie: 900 puncte

TIMIȘOARA

* Medicină: 938 puncte

* Medicină dentară: 936 puncte

* Farmacie: 915 puncte

Pragul de 60% din punctajul maxim național, pentru fiecare domeniu:

🔹 Medicină: 565,8 puncte

🔹 Medicină dentară: 559,2 puncte

🔹 Farmacie: 555 puncte.

„România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Câte locuri au fost scoase la concurs și cum se aleg specialitățile

Pentru sesiunea din 2026 au fost scoase la concurs 5.217 locuri și 266 de posturi, față de 5.079 de locuri și 295 de posturi în 2025. Dintre locurile disponibile în acest an, 4.481 au fost alocate domeniului Medicină, 491 domeniului Medicină dentară și 245 domeniului Farmacie.

Concursul, organizat de Ministerul Sănătății prin universitățile de medicină și farmacie, presupune un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, care trebuie rezolvat în patru ore. Testul cuprinde 50 de întrebări de tip complement simplu și 150 de tip complement multiplu.

Ocuparea locurilor în specialități se face în ordinea punctajelor obținute și în limita locurilor publicate, pe baza unei clasificări unice pentru fiecare domeniu. La Medicină, specialitatea cu cele mai multe locuri disponibile în sesiunea din 2026 este medicina de familie, cu 645 de locuri, urmată de cardiologie, cu 209, și anestezie și terapie intensivă, cu 205.