Chiriile au crescut alarmant în jumătate din marile orașe din țară în luna octombrie, comparativ cu anul trecut, în timp ce în alte zone prețurile au stagnat sau chiar au scăzut ușor, potrivit unei ample analize de piață realizate la nivel național.

Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București, se arată în analiză.

Potrivit acesteia, în luna octombrie, diferențele de preț între marile orașe au rămas semnificative. Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraș dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere și 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara se mențin în zona mediană a clasamentului, cu prețuri cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de tipul locuinței.

„După efervescența din finalul verii și începutul toamnei, vedem în octombrie un ritm mai așezat, cu ajustări moderate ale chiriilor și diferențe locale mai evidente. Interesul pentru închiriere rămâne, însă deciziile se iau mai chibzuit, pe baza comparației între opțiuni. Datele noastre confirmă această tendință: în octombrie contactările dintre chiriași și proprietari au fost cu doar 8% mai puține față de anul trecut, în timp ce, comparativ cu luna septembrie, s-a înregistrat o scădere de 21%, specifică perioadei de după vârful toamnei. Totodată, vizualizările de pagini au crescut cu 15% față de anul trecut, ceea ce arată că interesul pentru locuințele de închiriat se menține ridicat, iar piața dă semne de stabilizare”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia și OLX Imobiliare.

București - diferențe mari între sectoare

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor diferă vizibil între sectoare. În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 475 euro la garsoniere, 695 euro la două camere și 1.080 euro la trei camere, cu evoluții de +13%, +1% și +2% față de anul trecut.

În Sectorul 2, mediile au fost de 389 euro pentru garsoniere, 650 euro pentru două camere și 999 euro pentru trei camere. Astfel prețul mediu de închiriere al apartamentelor cu trei camere a crescut cu 27% față de anul trecut și este cea mai mare evoluție anuală înregistrată în Capitală în luna octombrie, în timp ce la două camere nivelul s-a menținut similar celui din 2024.

În Sectorul 3, mediile au fost 400 euro (o cameră), 550 euro (două camere) și 729 euro (trei camere), cu variații de până la +5% față de anul trecut. În Sectorul 4, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 14% față de 2024, ajungând la 400 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat cu 500 euro, iar cele cu trei camere cu 699 euro. În Sectorul 5, mediile au fost 352 euro, 600 euro și 699 euro, cu creșteri anuale între +1% și +5%. În Sectorul 6, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro, apartamentele cu două camere cu 530 euro și cele cu trei camere 599 euro.

Analizând diferențele dintre sectoare, se observă contraste clare între nordul și vestul Capitalei. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă de închiriat, cu o chirie medie de 791 euro, urmat de Sectorul 2, unde nivelul mediu al chiriilor este de 712 euro, apropiindu-se semnificativ de valorile din nord. Sectorul 3 și Sectorul 5 se poziționează în zona mediană a pieței, cu medii de 555 și 578 euro, în timp ce Sectoarele 4 și 6, situate preponderent în sud-vestul Capitalei, rămân cele mai accesibile, cu chirii medii de 527, respectiv 515 euro.

La nivelul celor 10 orașe analizate, comparația dintre octombrie 2025 și octombrie 2024 confirmă o reechilibrare a pieței chiriilor, cu stagnări în jumătate dintre centrele urbane și creșteri punctuale în sud și vest. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat în Craiova (+10%) și Timișoara (+7%), iar cele mai vizibile scăderi în Brașov (-7%) și Cluj-Napoca (-5%). Comparativ cu luna septembrie, în majoritatea orașelor analizate s-au înregistrat ajustări minore ale chiriilor, însă în câteva dintre ele variațiile au fost mai pronunțate: Craiova -9%, Oradea -7%, Timișoara -7% și Brașov +8%.

Cluj-Napoca - prețuri stabile de la o lună la alta

În Cluj-Napoca, chiriile medii au fost de 420 euro la garsoniere (+5% față de anul trecut), 600 euro la două camere și 749 euro la trei camere (ambele la același nivel ca în 2024). Comparativ cu luna septembrie, toate segmentele s-au menținut stabile.

Constanța - scăderi lunare moderate, dar avans anual la trei camere

În Constanța, garsonierele au ajuns la 334 euro (+4% față de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), apartamentele cu două camere la 500 euro (nivel constant), iar cele cu trei camere la 700 euro, unde prețul mediu de închiriere a crescut cu 8% față de 2024, dar a înregistrat o ajustare lunară de -7%.

Brașov - scăderi ușoare ale chiriilor față de anul trecut

În Brașov, chiriile medii au fost de 375 euro la garsoniere (+4% față de anul trecut, -1% comparativ cu septembrie), 500 euro la două camere (-5% față de anul trecut, -4% comparativ cu luna anterioară) și 600 euro la trei camere (-7% față de 2024, stabile comparativ cu septembrie). Datele arată o scădere ușoară a chiriilor față de anul trecut, mai vizibilă la apartamentele cu două și trei camere.

Timișoara - creșteri anuale vizibile, stabilitate lunară

În Timișoara, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 euro (+12% față de anul trecut), al apartamentelor cu două camere 450 euro (+7%), iar al celor cu trei camere 500 euro (nivel similar atât comparativ cu luna precedentă, cât și cu anul anterior). Toate segmentele s-au menținut stabile comparativ cu luna septembrie.

Iași - fără diferențe majore față de anul trecut

În Iași, prețul mediu de închiriere a fost de 350 euro la garsoniere (la același nivel cu anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), 450 euro la două camere (similar cu luna trecuta și anul anterior) și 550 euro la trei camere (-4% față de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie).

Craiova - continuă avansul anual

În Craiova, garsonierele s-au închiriat în medie cu 300 euro (+7% față de anul trecut), apartamentele cu două camere cu 422 euro (+5%), iar cele cu trei camere cu 500 euro (nivel similar cu 2024). Comparativ cu luna septembrie, chiriile au rămas stabile la garsoniere și două camere, iar prețul mediu al apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 9%.

Oradea - rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare

La Oradea, chiriile medii au fost de 250 euro la garsoniere (-2% față de anul trecut, -7% comparativ cu septembrie), 400 euro la două camere (-5% comparativ cu septembrie) și 500 euro la trei camere (fără variații lunare sau anuale).

Sibiu - creștere la garsoniere, stabilitate pe celelalte segmente

În Sibiu, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 6% față de anul trecut, ajungând la 320 euro (+7% comparativ cu luna septembrie). Apartamentele cu două camere s-au menținut la 400 euro, iar cele cu trei camere la 500 euro (-2% față de anul trecut, fără variații lunare).

Arad - creșteri moderate la garsoniere

În octombrie, chiriile medii din Arad au fost de 230 euro pentru garsoniere, 359 euro pentru apartamentele cu două camere și 435 euro pentru trei camere. Față de anul trecut, prețul mediu de închiriere pentru garsoniere a fost cu 5% mai mare, la două camere cu 3% mai mare, iar la trei camere cu 3% mai mic. Comparativ cu luna septembrie, nivelurile s-au menținut apropiate, cu o creștere de 5% la garsoniere și o scădere ușoară de 3% la apartamentele cu trei camere.