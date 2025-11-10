search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Chiriile au crescut alarmant în unele orașe din țară. În ce zone au scăzut

0
0
Publicat:

Chiriile au crescut alarmant în jumătate din marile orașe din țară în luna octombrie, comparativ cu anul trecut, în timp ce în alte zone prețurile au stagnat sau chiar au scăzut ușor, potrivit unei ample analize de piață realizate la nivel național.

O tânără și-a adus bagajele în noua casă închiriată
Chiriile au crescut alarmant în unele orașe din țară

Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București, se arată în analiză.

Potrivit acesteia, în luna octombrie, diferențele de preț între marile orașe au rămas semnificative. Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraș dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere și 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara se mențin în zona mediană a clasamentului, cu prețuri cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de tipul locuinței.

După efervescența din finalul verii și începutul toamnei, vedem în octombrie un ritm mai așezat, cu ajustări moderate ale chiriilor și diferențe locale mai evidente. Interesul pentru închiriere rămâne, însă deciziile se iau mai chibzuit, pe baza comparației între opțiuni. Datele noastre confirmă această tendință: în octombrie contactările dintre chiriași și proprietari au fost cu doar 8% mai puține față de anul trecut, în timp ce, comparativ cu luna septembrie, s-a înregistrat o scădere de 21%, specifică perioadei de după vârful toamnei. Totodată, vizualizările de pagini au crescut cu 15% față de anul trecut, ceea ce arată că interesul pentru locuințele de închiriat se menține ridicat, iar piața dă semne de stabilizare”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia și OLX Imobiliare.

București - diferențe mari între sectoare

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor diferă vizibil între sectoare. În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 475 euro la garsoniere, 695 euro la două camere și 1.080 euro la trei camere, cu evoluții de +13%, +1% și +2% față de anul trecut.

În Sectorul 2, mediile au fost de 389 euro pentru garsoniere, 650 euro pentru două camere și 999 euro pentru trei camere. Astfel prețul mediu de închiriere al apartamentelor cu trei camere a crescut cu 27% față de anul trecut și este cea mai mare evoluție anuală înregistrată în Capitală în luna octombrie, în timp ce la două camere nivelul s-a menținut similar celui din 2024.

În Sectorul 3, mediile au fost 400 euro (o cameră), 550 euro (două camere) și 729 euro (trei camere), cu variații de până la +5% față de anul trecut. În Sectorul 4, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 14% față de 2024, ajungând la 400 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat cu 500 euro, iar cele cu trei camere cu 699 euro. În Sectorul 5, mediile au fost 352 euro, 600 euro și 699 euro, cu creșteri anuale între +1% și +5%. În Sectorul 6, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro, apartamentele cu două camere cu 530 euro și cele cu trei camere 599 euro.

Analizând diferențele dintre sectoare, se observă contraste clare între nordul și vestul Capitalei. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă de închiriat, cu o chirie medie de 791 euro, urmat de Sectorul 2, unde nivelul mediu al chiriilor este de 712 euro, apropiindu-se semnificativ de valorile din nord. Sectorul 3 și Sectorul 5 se poziționează în zona mediană a pieței, cu medii de 555 și 578 euro, în timp ce Sectoarele 4 și 6, situate preponderent în sud-vestul Capitalei, rămân cele mai accesibile, cu chirii medii de 527, respectiv 515 euro.

La nivelul celor 10 orașe analizate, comparația dintre octombrie 2025 și octombrie 2024 confirmă o reechilibrare a pieței chiriilor, cu stagnări în jumătate dintre centrele urbane și creșteri punctuale în sud și vest. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat în Craiova (+10%) și Timișoara (+7%), iar cele mai vizibile scăderi în Brașov (-7%) și Cluj-Napoca (-5%). Comparativ cu luna septembrie, în majoritatea orașelor analizate s-au înregistrat ajustări minore ale chiriilor, însă în câteva dintre ele variațiile au fost mai pronunțate: Craiova -9%, Oradea -7%, Timișoara -7% și Brașov +8%.

Cluj-Napoca - prețuri stabile de la o lună la alta

În Cluj-Napoca, chiriile medii au fost de 420 euro la garsoniere (+5% față de anul trecut), 600 euro la două camere și 749 euro la trei camere (ambele la același nivel ca în 2024). Comparativ cu luna septembrie, toate segmentele s-au menținut stabile.

Citește și: Piața chiriilor din România atinge noi maxime. Preţurile vor mai creşte, pe măsură ce se apropie începerea anului universitar

Constanța - scăderi lunare moderate, dar avans anual la trei camere

În Constanța, garsonierele au ajuns la 334 euro (+4% față de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), apartamentele cu două camere la 500 euro (nivel constant), iar cele cu trei camere la 700 euro, unde prețul mediu de închiriere a crescut cu 8% față de 2024, dar a înregistrat o ajustare lunară de -7%.

Brașov - scăderi ușoare ale chiriilor față de anul trecut

În Brașov, chiriile medii au fost de 375 euro la garsoniere (+4% față de anul trecut, -1% comparativ cu septembrie), 500 euro la două camere (-5% față de anul trecut, -4% comparativ cu luna anterioară) și 600 euro la trei camere (-7% față de 2024, stabile comparativ cu septembrie). Datele arată o scădere ușoară a chiriilor față de anul trecut, mai vizibilă la apartamentele cu două și trei camere.

Timișoara - creșteri anuale vizibile, stabilitate lunară

În Timișoara, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 euro (+12% față de anul trecut), al apartamentelor cu două camere 450 euro (+7%), iar al celor cu trei camere 500 euro (nivel similar atât comparativ cu luna precedentă, cât și cu anul anterior). Toate segmentele s-au menținut stabile comparativ cu luna septembrie.

Iași - fără diferențe majore față de anul trecut

În Iași, prețul mediu de închiriere a fost de 350 euro la garsoniere (la același nivel cu anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), 450 euro la două camere (similar cu luna trecuta și anul anterior) și 550 euro la trei camere (-4% față de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie).

Craiova - continuă avansul anual

În Craiova, garsonierele s-au închiriat în medie cu 300 euro (+7% față de anul trecut), apartamentele cu două camere cu 422 euro (+5%), iar cele cu trei camere cu 500 euro (nivel similar cu 2024). Comparativ cu luna septembrie, chiriile au rămas stabile la garsoniere și două camere, iar prețul mediu al apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 9%.

Citește și: Cât costă chiria pentru o locuință de lux în România și cine și-o poate permite

Oradea - rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare

La Oradea, chiriile medii au fost de 250 euro la garsoniere (-2% față de anul trecut, -7% comparativ cu septembrie), 400 euro la două camere (-5% comparativ cu septembrie) și 500 euro la trei camere (fără variații lunare sau anuale).

Sibiu - creștere la garsoniere, stabilitate pe celelalte segmente

În Sibiu, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 6% față de anul trecut, ajungând la 320 euro (+7% comparativ cu luna septembrie). Apartamentele cu două camere s-au menținut la 400 euro, iar cele cu trei camere la 500 euro (-2% față de anul trecut, fără variații lunare).

Arad - creșteri moderate la garsoniere

În octombrie, chiriile medii din Arad au fost de 230 euro pentru garsoniere, 359 euro pentru apartamentele cu două camere și 435 euro pentru trei camere. Față de anul trecut, prețul mediu de închiriere pentru garsoniere a fost cu 5% mai mare, la două camere cu 3% mai mare, iar la trei camere cu 3% mai mic. Comparativ cu luna septembrie, nivelurile s-au menținut apropiate, cu o creștere de 5% la garsoniere și o scădere ușoară de 3% la apartamentele cu trei camere.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii”
fanatik.ro
image
Octavian Berceanu spune că DNA are dotări tehnice de acum 20 de ani și și-a riscat viața: „Am fost în prima linie cu niște scobitori”
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
playtech.ro
image
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce s-a întâmplat înainte ca Mihaela să fie atacată! Vecinii tinerei din Teleorman fac mărturii terifiante: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Risc pentru sistemul de pensii. Avertisment privind plata banilor în perioada următoare
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!