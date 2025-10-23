Orașele în care prețurile apartamentelor s-au dublat în câțiva ani. În București s-au scumpit cu 70%

Prețurile medii la apartamente au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României, însă creșterile nu au fost uniforme la nivel național, variațiile fiind influențate atât de evoluția economiei României, cât și de o serie de factori locali.

Analiza a fost realizată pentru perioada 2019 - 2025 și a luat în calcul atât apartamentele noi, cât și apartamentele de pe piața secundară, cu una, două, trei sau patru camere, pentru care au fost publicate anunțuri de vânzare.

Brașov, cea mai mare creștere procentuală între 2019 și 2022

În perioada septembrie 2019 - septembrie 2022, datele analizate arată că prețurile medii la apartamente au crescut cel mai mult în Brașov, de la 1.083 la 1.650 de euro pe metru pătrat, corespunzător unei majorări cu 52%.

Creșteri majore s-au înregistrat și în Cluj-Napoca, Sibiu și Arad, toate cu peste 45%, în timp ce în Oradea creșterea a fost cu aproape 37%, iar în Craiova cu aproape 32%.

În acest interval de 3 ani, București a raportat o creștere cu 30% a prețului mediu, de la 1.187 la 1.548 de euro pe metru pătrat. În schimb, doar trei dintre marile orașe ale României au înregistrat creșteri de sub 30%: Iași (29%), Constanța (28%) și Timișoara (20%).

Perioada septembrie 2019 - septembrie 2022 a fost marcată în special de pandemia de Covid-19, care a adus numeroase restricții de călătorie și a generat schimbări majore pentru cumpărătorii de locuințe.

„Introducerea conceptului de telemuncă începând din martie 2020 în numeroase domenii de activitate în care acest lucru a fost posibil a determinat populația să acorde o atenție mai mare confortului din propria locuință. Pe de o parte, unele familii au decis atunci să se mute în locuințe mai spațioase pentru a putea amenaja un spațiu dedicat muncii, în timp ce alte familii au preferat inclusiv să se mute de la apartamentele din orașe în case situate preponderent la periferia marilor orașe, pentru a beneficia de curte și mai mult spațiu verde”, se precizează în analiza realizată de o platformă de imobiliare.

Constanța și Sibiu, în topul creșterilor în perioada 2022 și 2025

Ulterior, perioada septembrie 2022 - septembrie 2025 a adus din nou creșteri în toate marile orașe ale României. Și de această dată creșterile au fost neuniforme, iar în unele orașe creșterile procentuale au fost mai mari comparativ cu perioada anterioară de 3 ani.

București este singurul oraș dintre cele analizate în care creșterea procentuală din perioada septembrie 2022 - septembrie 2025 a fost similară cu cea din perioada septembrie 2019 - septembrie 2022. Astfel, prețurile au crescut cu 30% în Capitală în ultimii 3 ani, de la 1.548 euro la 2.017 euro pe metru pătrat.

Pe de altă parte, în ultimii trei ani, prețurile la apartamente au crescut cel mai mult în două dintre principalele orașe turistice ale României: Constanța (+43%) și Sibiu (+40%). Astfel, în septembrie 2025, prețul mediu din Constanța a ajuns la 2.257 de euro pe metru pătrat, ceea ce plasează orașul pe locul al doilea la nivel național, după Cluj-Napoca. Orașul de la malul mării a depășit Brașovul (2.203 euro pe metru pătrat) și chiar Bucureștiul (2.017 euro pe metru pătrat), care ocupă în prezent locurile trei și patru în clasament.

Creșteri majore s-au înregistrat și în Craiova, Oradea (fiecare 38%) și Iași (+35%), în timp ce în Brașov prețurile au crescut cu 34%, până la o medie de 2.203 euro pe metru pătrat în septembrie 2025. Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraș din România din perspectivă imobiliară, cu o creștere medie cu 32% pentru ultimii trei ani, până la 3.175 de euro pe metru pătrat. La polul opus, cele mai mici creșteri procentuale dintre cele 10 orașe analizate s-au înregistrat în Timișoara (+28%) și Arad (+24%).

Din punct de vedere economic, perioada septembrie 2022 - septembrie 2025 a fost marcată în special de creșterea inflației și a dobânzilor la credite.

Pe de o parte, inflația anuală a atins un maxim de 17% în noiembrie 2022 înainte de a scădea ulterior treptat sub pragul de 10% după septembrie 2023, pentru ca începând din iunie 2025 să crească din nou aproape de 10%.

În contextul inflației ridicate, Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda de politică monetară, ceea ce a condus implicit la creșterea indicelui IRCC, luat în calcul la stabilirea dobânzilor pentru creditele ipotecare. Astfel, dacă până în vara anului 2022 IRCC a fost mai mic de 2%, din 2023 și până în prezent acest indice a fost mereu aproape de pragul de 6%, care chiar a fost depășit în octombrie 2025.

De asemenea, merită menționat că în această perioadă de trei ani, orașe precum Sibiu, Brașov și Constanța au avut parte de o creștere accelerată a turismului, dar și de un interes tot mai mare din partea persoanelor care au ales să se relocheze în aceste zone, pe fondul dorinței de a trăi într-un mediu cu acces la natură. De altfel, aceasta este una dintre explicațiile pentru care cele trei orașe se află în topul creșterilor de prețuri la imobiliare, întrucât o parte dintre achizițiile de locuințe au fost făcute fie în scop investițional (pentru închiriere pe termen scurt), fie pentru relocare permanentă.

Prețurile s-au dublat în Brașov și Sibiu în ultimii 6 ani

În ansamblu, pe parcursul ultimilor 6 ani marcați de pandemie și inflație ridicată, prețurile la apartamentele din Brașov și Sibiu au crescut de peste două ori, cu mai bine de 103%, ajungând în luna septembrie 2025 la 2.203 euro și, respectiv, 1.921 de euro pe metru pătrat.

În calitate de cel mai scump oraș din România, Cluj-Napoca este în top 3 și la creșterea procentuală pe ultimii 6 ani, cu o majorare medie de 93%, în timp ce în Oradea prețurile medii au crescut cu 88%, la 1.884 euro pe metru pătrat în septembrie 2025.

Alte două orașe mai mici din România au înregistrat, de asemenea, creșteri cu peste 80% a prețurilor medii (Craiova cu 82% și Arad cu 81%), în timp ce în Iași creșterea a fost cu 73%.

În București, creșterea medie a prețurilor a fost de 70%, la 2.017 euro pe metru pătrat în septembrie 2025, iar singurul oraș dintre cele analizate cu o creștere mai mică decât cea din capitală este Timișoara. În orașul din vestul României, creșterea a fost cu 53%, la 1.891 de euro pe metru pătrat.

Scumpirile, în aproape același ritm cu salariul mediu net

Raportat la numărul de anunțuri publicate pe platformă în fiecare dintre cele 10 orașe analizate, prețul mediu ponderat al apartamentelor din România a crescut cu 34% între septembrie 2019 și septembrie 2022, de la 1.232 de euro la 1.648 de euro pe metru pătrat. Ulterior, prețul mediu ponderat a crescut cu 29% între septembrie 2022 și septembrie 2025, până la 2.131 de euro pe metru pătrat. Cumulat, între septembrie 2019 și septembrie 2025, prețul mediu ponderat al apartamentelor din cele 10 orașe analizate a crescut cu 73%.

În același timp, potrivit datelor lunare publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în perioada septembrie 2019 - septembrie 2025 inflația cumulată a fost de 48%. Cu alte cuvinte, prețul mediu ponderat la apartamente a crescut într-un ritm mai alert comparativ cu inflația pe parcursul ultimilor 6 ani.

Pe de altă parte, datele INS arată că salariul mediu net la nivel național a crescut cu 75% în perioada septembrie 2019 - august 2025 (n.r - pentru septembrie 2025 datele nu sunt încă disponibile), de la 3.082 lei în septembrie 2019 la 5.387 lei în august 2025.

Astfel, salariul mediu net în România a crescut într-un ritm foarte apropiat de creșterea cu 73% a prețului mediu ponderat al unui apartament într-unul dintre cele 10 orașe incluse în analiză.

Prețurile cresc mai repede în România, dar sunt mai mici decât în ECE

Comparativ cu capitalele europene din regiunea geografică a României, prețurile la apartamente au crescut mai mult din punct de vedere procentual, însă rămân semnificativ mai mici în termeni nominali.

Astfel, potrivit celor mai recente rapoarte anuale Property Index realizate de Deloitte, în intervalul de 5 ani dintre 2019 și 2024 prețurile la apartamentele noi din capitalele din regiunea României au înregistrat creșteri cuprinse între 32% în Viena (de la 4.868 la 6.432 de euro pe metru pătrat) și 83% în Budapesta (de la 2.107 la 3.863 euro pe metru pătrat).

În același timp, toate cele șase capitale europene din regiune (Budapesta, Bratislava, Viena, Praga, Varșovia și Zagreb) au prețuri semnificativ mai mari la apartamente comparativ cu București. De exemplu, comparativ cu prețul unui metru pătrat din București, apartamentele din Viena și Praga sunt de peste trei ori mai scumpe, iar cele din Budapesta, Bratislava și Varșovia sunt de aproape două ori mai scumpe.