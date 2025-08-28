În primele 7 luni ale anului, la nivel național, au existat aproximativ 8.600 de locuințe disponibile pentru închiriere care se încadrează în segmentul de lux potrivit anunțurilor postate pe o platformă imobiliară, prețurile atingând sume fabuloase, în funcție de suprafață și dotări.

Astfel, București atrage peste 5.000 de oferte de închiriere pentru locuințe de lux, la care se adaugă alte peste 1.400 de locuințe în județul Ilfov și peste 1.000 de locuințe în județul Cluj.

În total, 86% dintre locuințele de lux disponibile pentru închiriat la nivel național se află în București și județele Ilfov și Cluj, iar aproape 98% dintre anunțurile naționale sunt concentrate în București și cele mai dezvoltate 9 județe ale țării.

Cât este chiria unei proprietăți de lux în România

Chiria minimă pentru o locuință de lux este de 1.500 de euro în fiecare dintre cele 10 județe care acoperă 98% din numărul total de anunțuri din categoria locuințelor de lux, potrivit datelor centralizate de Storia. Diferențe semnificative apar însă la chiria maximă, ca urmare a existenței pe piață a unor locuințe de lux atipice, pentru care proprietarii solicită sume semnificativ mai mari decât media. De exemplu, chiria maximă solicitată pentru o locuință de lux este de 18.700 de euro în Timiș, 17.000 de euro în București sau 15.000 de euro în Constanța.

Cea mai mare chirie medie raportată în cele 10 județe analizate este de aproximativ 2.800 de euro pe lună și este valabilă pentru județul Ilfov. Urmează la mică distanță locuințele de lux din București, cu o chirie medie de aproximativ 2.600 de euro, și cele din județul Constanța, cu o chirie medie de peste 2.500 de euro.

În schimb, chiria medie pentru o locuință de lux din județele Cluj și Brașov este de aproximativ 2.100 de euro pe lună, mai mică decât în București, în ciuda faptului că reședințele de județ sunt cele mai scumpe la nivel național din punctul de vedere al prețului mediu pe metru pătrat pentru locuințele disponibile la vânzare. Aceeași chirie medie este și în Timiș, în timp ce în Sibiu este de aproape 2.000 de euro. Singurul județ din top 10 în care chiria medie este mai mică de 2.000 de euro este Bihor.

Prețurile medii de mai sus sunt valabile la nivel cumulat pentru apartamente și case, iar o analiză bazată strict pe piața apartamentelor de lux oferă rezultate ușor diferite. Într-un astfel de scenariu, cea mai mare chirie medie pentru un apartament de lux este de departe în București, cu puțin peste 2.000 de euro pe lună.

În spatele Bucureștiului se află județul Constanța, cu o chirie medie de aproape 1.800 de euro, în timp ce apartamentele de lux din Brașov și Ilfov sunt ușor mai accesibile, cu chirii de aproximativ 1.700 și, respectiv, 1.600 de euro. În mod paradoxal, cea mai accesibilă chirie pentru un apartament de lux este în Cluj (aproape 1.500 de euro), în ciuda faptului că în Cluj-Napoca sunt cele mai mari chirii medii din țară dacă sunt luate în calcul toate proprietățile disponibile, indiferent de preț.

În cazul caselor, regiunea București-Ilfov este singura care are un număr relevant de proprietăți de lux disponibile pentru închiriere. Astfel, chiria medie pentru o casă de lux este de aproape 5.900 de euro pe lună în București și depășește 5.400 de euro în Ilfov. Cu alte cuvinte, chiriile medii pentru casele de lux sunt de aproape trei ori mai mari comparativ cu chiriile medii pentru apartamente de lux atât în București, cât și în Ilfov.

Câteva exemple

Chiria unei proprietăți de lux depinde de numeroși factori, de la poziționarea geografică până la suprafața utilă și facilitățile suplimentare disponibile.

Una dintre cele mai scumpe proprietăți de lux de închiriat este o vilă din Otopeni cu 9 camere și o suprafață utilă de 727 de metri pătrați, pentru care proprietarul solicită 20.000 de euro pe lună.

Construită în 1997, vila are demisol, parter, etaj și mansardă, iar bucătăria impresionează printr-o suprafață utilă de 49 de metri pătrați. De asemenea, dormitorul matrimonial are 47 de metri pătrați, iar mansarda oferă un living spațios, trei dormitoare (foto) și o baie cu acces separat.

Printre proprietățile de lux disponibile la închiriere în București se numără un apartament cu 5 camere și peste 300 de metri pătrați dintr-un complex rezidențial din zona Floreasca, care beneficiază de priveliște panoramică spre parc și lac. Apartamentul include patru dormitoare și un living cu pereți vitrați pe toată înălțimea. Chiria solicitată pentru această proprietate este de 12.100 de euro pe lună.

Pentru 7.000 de euro se poate închiria și un apartament cu 4 camere și 168 de metri pătrați în aceeași zonă. Locuința este situată la etajul 3 și iese în evidență prin terasa de 70 de metri pătrați accesibilă din orice cameră, dar și prin cele 4 băi disponibile și spațiile generoase de depozitare.

Între timp, în Ilfov este disponibil și un penthouse cu 5 camere și 230 de metri pătrați situat la etajul 4 din 4 al unui imobil construit în 2022. Una dintre particularități este că liftul oferă acces direct în apartament, iar în interior există 3 dormitoare, 3 băi, dressing și o terasă de 70 de metri pătrați. Chiria solicitată este de 5.500 de euro pe lună.

De asemenea, în Cluj-Napoca este disponibil la închiriere, în cartierul Gruia, un penthouse care include două terase. Astfel, imobilul este conceput pe două etaje, cu o terasă de 68 de metri pătrați cu jacuzzi și baie dedicată la etajul superior, în timp ce primul nivel dispune de două dormitoare, living și o terasă de 21 de metri pătrați.

Ce venit îți trebuie pentru a închiria o proprietate de lux

Pentru a analiza venitul necesar pentru a închiria o proprietate de lux în România am luat în calcul ca valoarea chiriei să reprezinte 30% din venit, întrucât același procent este utilizat în mod uzual pe plan internațional pentru gradul de îndatorare al unui credit ipotecar contractat pentru achiziționarea unei locuințe de lux.

Într-un astfel de scenariu, ai nevoie de un venit lunar de cel puțin 31.500 lei pentru a-ți permite să închiriezi o locuință de lux în România, echivalentul a aproximativ 6.200 de euro. Această sumă este valabilă pentru o locuință de lux în județul Bihor, cu municipiul de reședință în Oradea.

Venitul minim necesar crește însă rapid în alte județe din Transilvania, întrucât ajunge la 34.800 lei în Sibiu și depășește 35.000 lei în Timiș și Brașov, pentru ca în Cluj să fie de aproape 36.600 lei. Între timp, venitul minim necesar depășește pragul de 40.000 lei în trei regiuni din țară: Constanța (42.900 lei), București (44.300 lei) și Ilfov (47.500 lei). Cu alte cuvinte, cel mai mare venit este necesar în regiunea București-Ilfov, cea în care se află și marea majoritate a locuințelor de lux disponibile pentru închiriere.

Iată principalele repere pentru închirierea unei proprietăți de lux în România în București și cele 9 județe incluse în analiză:

Ilfov

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.809 euro

● Venit minim net lunar necesar: 47.518 lei

● Salariu mediu net în județul Ilfov: 5.326 lei

București

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.621 euro

● Venit minim net lunar necesar: 44.338 lei

● Salariu mediu net în București: 6.690 lei

Constanța

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.537 euro

● Venit minim net lunar necesar: 42.917 lei

● Salariu mediu net în județul Constanța: 4.840 lei

Prahova

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.289 euro

● Venit minim net lunar necesar: 38.722 lei

● Salariu mediu net în județul Prahova: 4.780 lei

Iași

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.177 euro

● Venit minim net lunar necesar: 36.827 lei

● Salariu mediu net în județul Iași: 5.177 lei

Cluj

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.162 euro

● Venit minim net lunar necesar: 36.573 lei

● Salariu mediu net în județul Cluj: 6.245 lei

Brașov

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.119 euro

● Venit minim net lunar necesar: 35.846 lei

● Salariu mediu net în județul Brașov: 5.214 lei

Timiș

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.110 euro

● Venit minim net lunar necesar: 35.694 lei

● Salariu mediu net în județul Timiș: 6.649 lei

Sibiu

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 2.056 euro

● Venit minim net lunar necesar: 34.780 lei

● Salariu mediu net în județul Sibiu: 5.667 lei

Bihor

● Chiria medie a unei proprietăți de lux: 1.864 euro

● Venit minim net lunar necesar: 31.532 lei

● Salariu mediu net în județul Bihor: 4.506 lei

În concluzie, închirierea unei proprietăți de lux în România necesită venituri de 5 până la de 9 ori mai mari comparativ cu salariul mediu net, în funcție de județul în care se află proprietatea respectivă. Veniturile necesare sunt mai mici decât în cazul achiziționării locuinței de lux, pentru care este nevoie, în funcție de județ, de un salariu minim lunar de 6 până la de 10 ori mai mare comparativ cu salariul mediu net, cu dezavantajul că suprafața utilă a locuinței este în general mai mică decât în cazul unei locuințe de lux disponibilă pentru vânzare.