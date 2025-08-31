Protest împotriva imigranților, avizat de Primăria Capitalei la scurt timp după agresarea unui livrator străin

La doar câteva zile după ce un tânăr livrator din Bangladesh a fost bătut în plină stradă, Primăria Capitalei a aprobat organizarea unui protest care vizează imigranții, în special cei veniți din Asia. Decizia a stârnit critici dure și acuzații că administrația locală tolerează manifestații cu caracter extremist.

O organizație cunoscută pentru orientările sale extremiste a anunțat că va organiza săptămâna viitoare, în București, un miting împotriva unei hotărâri privind strategia de incluziune a migranților.

Organizatorii și-au justificat acțiunea prin afirmații false și discriminatorii, precum: „În București vor fi aduși imigranți cu statut incert, provenind din populații non-europene, de rasă exclusiv non-albă”.

În ciuda naturii controversate a protestului, autoritățile locale i-au dat undă verde, ceea ce a provocat indignare în rândul societății civile și al reprezentanților politici, potrivit Antena 3 CNN.

Reacții și plângeri penale

Decizia a provocat reacții dure în spațiul public. O senatoare a anunțat pe rețelele sociale că a depus plângere penală și a cerut primăriei să retragă autorizația pentru manifestație, argumentând că este inacceptabil ca o instituție a statului să permită un eveniment care instigă la ură.

Contextul agresiunii recente

Toate acestea vin la doar câteva zile după ce un tânăr din Bangladesh, care lucra ca livrator în România, a fost bătut în plină stradă de un băiat de 20 de ani. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul comunităților de imigranți și a amplificat controversele legate de toleranța față de minorități.