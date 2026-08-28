Bilant la Parchetul General: Peste 41.000 de dosare penale soluționate în luna iulie

Peste 41.000 de dosare penale au fost soluţionate de procurorii din ţară în luna iulie, fiind dispuse soluţii de trimitere în judecată în aproape 4.000 de rechizitorii, a informat, vineri, 28 august, Parchetul General.

Parchetul General Foto: Facebook/Ministerul Public

Procurorii din circumscripţiile celor 16 curţi de apel au soluţionat 41.501 dosare penale, au dispus soluţii de trimitere în judecată în 3.947 de rechizitorii şi au încheiat 174 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Parchetul General precizează că rezultatele prezentate corespund unui grad de ocupare, în luna iulie, de 74,52% a posturilor de procuror în cazul parchetelor civile (1.673 procurori) şi de 61,33% în cazul parchetelor militare (46 procurori).

În total, în dosarele instrumentate în teritoriu în luna iulie, s-au efectuat 794 de percheziţii domiciliare şi au fost dispuse 1.594 de măsuri preventive, fiind reţinute 1.501 persoane, iar 649 de propuneri de arestare preventivă au fost admise de instanţă, menţionează sursa citată, care adaugă că, în dosarele instrumentate de unităţile de parchet, valoarea totală a prejudiciilor identificate a fost de peste 796 milioane de lei, fiind dispuse sechestre pe sume totalizând peste 198 milioane de lei.

Conform datelor prezentate, dintre dosarele înregistrate în domeniile prioritare ale Ministerului Public, se remarcă un număr mare al celor vizând evaziunea fiscală (799 dosare nou înregistrate), infracţiunile de mediu (539 dosare nou înregistrate) şi infracţiunile de corupţie (201 dosare nou înregistrate).

În ceea ce priveşte dosarele soluţionate din aceste categorii, 365 vizează evaziunea fiscală, 507 au ca obiect infracţiuni de mediu şi 118 infracţiuni de corupţie.

"Datele statistice relevă un număr mare de dosare penale cu autori şi victime minore (1.981 dosare penale nou înregistrate, respectiv 1.416 soluţionate) şi dosare penale având ca obiect femicidul (158 de dosare nou înregistrate, 108 soluţionate). În perioada de referinţă au fost înregistrate 28 de dosare penale având ca obiect infracţiuni motivate de ură, fiind soluţionate 13 dosare cu acest obiect", menţionează Parchetul General.

Datele prezentate nu includ activitatea PÎCCJ, DNA şi DIICOT.