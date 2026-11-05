 Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au descins joi dimineață la zeci de adrese din București, Ilfov și Buzău, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat care ar fi exploatat sexual tinere în mai multe state europene. Doi polițiști, acuzați că au sprijinit gruparea. Proxeneții ar fi obținut peste 3 milioane de euro din activitățile ilegale.

Descinderile au avut loc în București, Ilfov și Buzău
Descinderile au avut loc în București, Ilfov și Buzău Foto: DIICOT

Potrivit surselor Adevărul, unul dintre suspecții din dosarul de proxenetism,  trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional este Mario Danciu, tânărul care a intrat în atenția opiniei publice după accidentul produs în vara anului 2024 în parcarea Parcului Pantelimon din București, când a fost acuzat că a lovit cu mașina doi copii, provocând moartea unui băiat de 9 ani și rănirea gravă a surorii sale de 7 ani.

În cadrul operațiunii de joi, 5 noiembrie, au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară în România, în timp ce alte 21 de percheziții au avut loc simultan în Germania, în orașele Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și la Viena, într-un club.

Anchetatorii susțin că gruparea a fost constituită în anul 2020 și ar fi fost coordonată de un suspect în vârstă de 35 de ani.

„Din luna ianuarie 2020 și până în prezent, sub coordonarea unui suspect în vârstă de 35 de ani, pe raza municipiului București s-a constituit și a acționat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obținerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse țări europene”, au transmis procurorii.

Potrivit DIICOT, liderul rețelei provine dintr-o familie care ar fi obținut de-a lungul timpului importante venituri din activități ilegale și ar fi pus bazele grupării pentru a-și extinde profiturile.

„Liderul, provenit dintr-o familie care de-a lungul timpului a obținut sume consistente de bani din activități ilicite, a inițiat constituirea grupării de criminalitate organizată specializată în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism pentru mărirea veniturilor obținute facil din activități infracționale”, se arată în comunicat.

Aproximativ 30 de victime identificate

Conform anchetei, membrii grupării recrutau tinere, pe care ulterior le transportau în Germania, Austria și Olanda, unde erau exploatate sexual. Suspecții se ocupau de promovarea anunțurilor pe site-uri de profil, de transportul victimelor la clienți și de cazarea acestora în locuințe închiriate special pentru desfășurarea activității.

„Suspecții au acționat pentru identificarea și recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei și Austriei, activarea și promovarea anunțurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților și cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop”, precizează DIICOT.

Anchetatorii au identificat zeci de victime.

„Până în prezent au fost identificate un număr de aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat”, au transmis procurorii.

Fată de 14 ani, exploatată sexual după ce ar fi fost racolată dintr-un centru de minori. Percheziții la Iași

Victime recrutate prin metoda „lover boy”

Potrivit probatoriului administrat în cauză, tinerele erau atrase prin metoda „lover boy”, iar ulterior erau constrânse să se prostitueze.

„Persoanele vătămate au fost recrutate prin metoda lover boy și ulterior determinate prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția”, se arată în dosar.

Sumele rezultate din exploatarea sexuală ajungeau în posesia membrilor grupării prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid de bani, intermediari sau chiar prin deplasări ale suspecților în străinătate pentru ridicarea numerarului.

„Cercetările efectuate au arătat că doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecții au obținut și rulat suma de peste 3 milioane euro”, potrivit anchetatorilor.

Doi polițiști, suspectați că au furnizat informații confidențiale

Un aspect deosebit de grav al anchetei îl reprezintă implicarea a doi agenți de poliție, acuzați că ar fi ajutat gruparea să evite sau să îngreuneze cercetările penale.

Potrivit DIICOT, unul dintre polițiști le-ar fi oferit suspecților informații despre o plângere formulată de una dintre victime, iar celălalt ar fi încercat să preia instrumentarea cauzei și ar fi accesat fără drept baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a transmite informații confidențiale membrilor rețelei.

„Membrii grupării de criminalitate organizată au beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție”, precizează procurorii, care susțin că aceștia ar fi acționat „în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală”.

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române și germane au constituit în septembrie 2026, sub coordonarea EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (JIT).

Audierile au loc la sediul central al DIICOT.

Cine este Mario Danciu

Numele lui Mario Danciu, suspect în dosarul de proxenetism, a devenit cunoscut în august 2024, după accidentul tragic din parcarea Parcului Pantelimon din București, în urma căruia un băiat de 9 ani a murit, iar sora sa, în vârstă de 7 ani, a fost grav rănită.

Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a nu prelungi arestul lui Călin Georgescu: „Acuzațiile sunt simple supoziții”

La data producerii accidentului, Danciu avea 17 ani. Potrivit anchetatorilor, el se afla la volanul autoturismului care i-a lovit pe cei doi copii pe Șoseaua Gării Cățelu. Deși apropiații adolescentului au susținut inițial că mașina ar fi fost condusă de un tânăr de 19 ani, imaginile de pe camerele de supraveghere analizate de procurori au indicat contrariul.

Conform probelor din dosar, camerele video au surprins momentul în care tânărul de 19 ani coboară de la volan și îi cedează locul lui Mario Danciu cu puțin timp înainte de producerea tragediei.

În urma impactului, băiatul de 9 ani a decedat, în timp ce sora lui a suferit răni extrem de grave, medicii fiind nevoiți ulterior să îi amputeze un picior.

După accident, cei doi tineri au părăsit locul faptei, fiind depistați ulterior de polițiști pe baza imaginilor de supraveghere din zonă. Testele pentru alcool și droguri efectuate în cazul lui Mario Danciu au avut rezultate negative.

Tânărul a fost atunci arestat preventiv în dosarul privind tragedia din Pantelimon.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Dosarul unei crime oribile, redeschis cu forța de Parchetul Curții de Apel București după ce a fost mușamalizat la Ialomița. Peste 20 de cuțitari, ridicați după 7 ani de la măcel
gandul.ro
image
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de 8 ani. Reacțiile nu au întârziat!
mediafax.ro
image
Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie”
fanatik.ro
image
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
libertatea.ro
image
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
digisport.ro
image
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
click.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Produsele pe care orășenii le caută tot mai des în magazine. Sunt dispuşi să plătească mai mult
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
cancan.ro
image
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. De ce sunt sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
După ce a scris istorie la Como, Cesc Fabregas și-a ales viitoarea echipă
digisport.ro
image
A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
România, ținta Iranului în cazul unui nou război! Instalațiile americane din țara noastră, vizate scrie ziarul iranian „Kayhan”
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cum își păstrează islandezii căldura în timpul nopților geroase. Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare
click.ro
image
Flavia Mihășan vrea un copil cu noul iubit? Ce au dezvăluit cei doi la un eveniment monden
click.ro
image
Două zodii scapă de o problemă care le-a consumat energia! Apare un sprijin neașteptat
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Charlene, Albert de Monaco și Prințesa de Hanovra la slujba comemorativă pentru Papa 1 jpg
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
image
Cum își păstrează islandezii căldura în timpul nopților geroase. Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare

OK! Magazine

image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate