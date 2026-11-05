Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au descins joi dimineață la zeci de adrese din București, Ilfov și Buzău, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat care ar fi exploatat sexual tinere în mai multe state europene. Doi polițiști, acuzați că au sprijinit gruparea. Proxeneții ar fi obținut peste 3 milioane de euro din activitățile ilegale.

Descinderile au avut loc în București, Ilfov și Buzău Foto: DIICOT

Potrivit surselor Adevărul, unul dintre suspecții din dosarul de proxenetism, trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional este Mario Danciu, tânărul care a intrat în atenția opiniei publice după accidentul produs în vara anului 2024 în parcarea Parcului Pantelimon din București, când a fost acuzat că a lovit cu mașina doi copii, provocând moartea unui băiat de 9 ani și rănirea gravă a surorii sale de 7 ani.

În cadrul operațiunii de joi, 5 noiembrie, au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară în România, în timp ce alte 21 de percheziții au avut loc simultan în Germania, în orașele Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și la Viena, într-un club.

Anchetatorii susțin că gruparea a fost constituită în anul 2020 și ar fi fost coordonată de un suspect în vârstă de 35 de ani.

„Din luna ianuarie 2020 și până în prezent, sub coordonarea unui suspect în vârstă de 35 de ani, pe raza municipiului București s-a constituit și a acționat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obținerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse țări europene”, au transmis procurorii.

Potrivit DIICOT, liderul rețelei provine dintr-o familie care ar fi obținut de-a lungul timpului importante venituri din activități ilegale și ar fi pus bazele grupării pentru a-și extinde profiturile.

„Liderul, provenit dintr-o familie care de-a lungul timpului a obținut sume consistente de bani din activități ilicite, a inițiat constituirea grupării de criminalitate organizată specializată în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism pentru mărirea veniturilor obținute facil din activități infracționale”, se arată în comunicat.

Aproximativ 30 de victime identificate

Conform anchetei, membrii grupării recrutau tinere, pe care ulterior le transportau în Germania, Austria și Olanda, unde erau exploatate sexual. Suspecții se ocupau de promovarea anunțurilor pe site-uri de profil, de transportul victimelor la clienți și de cazarea acestora în locuințe închiriate special pentru desfășurarea activității.

„Suspecții au acționat pentru identificarea și recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei și Austriei, activarea și promovarea anunțurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților și cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop”, precizează DIICOT.

Anchetatorii au identificat zeci de victime.

„Până în prezent au fost identificate un număr de aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat”, au transmis procurorii.

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Victime recrutate prin metoda „lover boy”

Potrivit probatoriului administrat în cauză, tinerele erau atrase prin metoda „lover boy”, iar ulterior erau constrânse să se prostitueze.

„Persoanele vătămate au fost recrutate prin metoda lover boy și ulterior determinate prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția”, se arată în dosar.

Sumele rezultate din exploatarea sexuală ajungeau în posesia membrilor grupării prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid de bani, intermediari sau chiar prin deplasări ale suspecților în străinătate pentru ridicarea numerarului.

„Cercetările efectuate au arătat că doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecții au obținut și rulat suma de peste 3 milioane euro”, potrivit anchetatorilor.

Doi polițiști, suspectați că au furnizat informații confidențiale

Un aspect deosebit de grav al anchetei îl reprezintă implicarea a doi agenți de poliție, acuzați că ar fi ajutat gruparea să evite sau să îngreuneze cercetările penale.

Potrivit DIICOT, unul dintre polițiști le-ar fi oferit suspecților informații despre o plângere formulată de una dintre victime, iar celălalt ar fi încercat să preia instrumentarea cauzei și ar fi accesat fără drept baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a transmite informații confidențiale membrilor rețelei.

„Membrii grupării de criminalitate organizată au beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție”, precizează procurorii, care susțin că aceștia ar fi acționat „în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală”.

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române și germane au constituit în septembrie 2026, sub coordonarea EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (JIT).

Audierile au loc la sediul central al DIICOT.

Cine este Mario Danciu

Numele lui Mario Danciu, suspect în dosarul de proxenetism, a devenit cunoscut în august 2024, după accidentul tragic din parcarea Parcului Pantelimon din București, în urma căruia un băiat de 9 ani a murit, iar sora sa, în vârstă de 7 ani, a fost grav rănită.

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La data producerii accidentului, Danciu avea 17 ani. Potrivit anchetatorilor, el se afla la volanul autoturismului care i-a lovit pe cei doi copii pe Șoseaua Gării Cățelu. Deși apropiații adolescentului au susținut inițial că mașina ar fi fost condusă de un tânăr de 19 ani, imaginile de pe camerele de supraveghere analizate de procurori au indicat contrariul.

Conform probelor din dosar, camerele video au surprins momentul în care tânărul de 19 ani coboară de la volan și îi cedează locul lui Mario Danciu cu puțin timp înainte de producerea tragediei.

În urma impactului, băiatul de 9 ani a decedat, în timp ce sora lui a suferit răni extrem de grave, medicii fiind nevoiți ulterior să îi amputeze un picior.

După accident, cei doi tineri au părăsit locul faptei, fiind depistați ulterior de polițiști pe baza imaginilor de supraveghere din zonă. Testele pentru alcool și droguri efectuate în cazul lui Mario Danciu au avut rezultate negative.

Tânărul a fost atunci arestat preventiv în dosarul privind tragedia din Pantelimon.