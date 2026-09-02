Acord între Poșta Română și Temu. O nouă rețea de livrare pentru comercianții români

Poşta Română a semnat un memorandum de înţelegere cu platforma Temu, în ceea ce priveşte serviciile logistice pentru comercianţii români, a anunţat operatorul naţional de servicii poştale.

Poșta Română își extinde activitatea Foto: Facebook/Poșta Română

Potrivit sursei citate, în baza acordului, Poşta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care va include preluarea acestora de la comercianţi, sortarea în centre logistice din România şi livrarea „last-mile", potrivit Agerpres.

Oficii poștale, lockere și livrare la domiciliu

„Opţiunile de procesare şi livrare a comenzilor includ livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate şi oficii poştale din întreaga ţară. Se estimează că acest parteneriat va oferi companiilor locale un proces mai simplu de procesare şi livrare a comenzilor, contribuind în acelaşi timp la îmbunătăţirea experienţei de cumpărare pentru clienţi", precizează Compania Naţională „Poşta Română" (CNPR).

Cele două companii vor organiza evenimente comune pentru a sprijini companiile româneşti care vând pe Temu să îşi extindă aria de acoperire şi se vor întâlni, periodic, pentru a analiza evoluţia parteneriatului şi pentru a îmbunătăţi în permanenţă serviciile de livrare.

„Reţeaua noastră ajunge în comunităţi din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale. Acest acord va pune serviciile noastre de livrare şi retur la dispoziţia comercianţilor români de pe Temu, ajutându-i să îşi servească clienţii din întreaga ţară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienţi din alte ţări europene", a declarat, în comunicat, directorul general al Poştei Române, Valentin Ştefan.

Temu a intrat pe piaţa din România în iulie 2023, iar din martie 2025 firmele româneşti se pot înscrie şi pot vinde pe această platformă, programul „Local Seller" al companiei fiind disponibil, în prezent, în peste 35 de ţări.

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online, iar organizaţiile de afaceri şi asociaţiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleaşi bariere: complexitatea, costurile şi lipsa de informaţii cu privire la modul de a începe. Prin colaborarea cu Poşta Română, ne propunem să sprijinim mai mulţi comercianţi români cu servicii logistice fiabile şi noi oportunităţi de dezvoltare, atât pe piaţa locală, cât şi dincolo de aceasta", a spus un purtător de cuvânt al Temu.

Platforma globală de comerţ electronic, Temu, este prezentă în peste 90 de pieţe la nivel mondial.

CNPR este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale, aflat în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (93,52% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (6,48%).

În prezent, compania deţine o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional şi distribuie săptămânal mai mult de 11 milioane de trimiteri poştale.