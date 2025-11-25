search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Au fost deblocaţi banii pentru Autostrada Moldovei. Când se va putea circula pe sectorul Focșani - Bacău

Publicat:

Au fost deblocate fondurile pentru Autostrada Moldovei, ceea ce permite accelerarea lucrărilor pe A7 și finalizarea unor tronsoane esențiale, inclusiv sectorul Focșani - Pașcani.

Au fost deblocaţi banii pentu Autostrada Moldovei. FOTO: CNAIR
Au fost deblocaţi banii pentu Autostrada Moldovei. FOTO: CNAIR

Guvernul a deblocat finanțarea prin PNRR și programul SAFE pentru Autostrada A7, considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură pentru dezvoltarea Moldovei.

Informaţia a fost transmisă chiar de ministru Finanţelor, Alexandru Nazare, marţi, 25 noiembrie, în cadrul unei conferinţe la conferinţa organizate de la Iaşi de Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), Organizaţia Femeilor Antreprenor (OFA) şi BCR.

Alexandru Nazare a precizat că Autostrada A7, cunoscută drept Autostrada Moldovei, a trecut, pentru prima dată, integral pe finanțare nerambursabilă, ceea ce garantează finalizarea tronsonului Focșani - Bacău până în august 2026 și că proiectul va avansa până la Pașcani până în 2030, fiind asigurate inclusiv legăturile cu A7 și A8. Prin programul SAFE se va face legătura dintre Pașcani și Siret, dar și o parte din autostrada A8, pe traseul Ungheni - Iași - Pașcani.

Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR. Aceasta garantează finalizarea tronsoanelor Focşani-Bacău şi Bacău-Focşani până în august 2026.

Prin PNRR şi SAFE Iaşiul câştigă o garanție de dezvoltare pentru următorii ani.

Dacă facem un exerciţiu pentru 2030, o să avem A7 finalizată până la Paşcani, dar şi cele două legături pe A7 şi A8 vor fi asigurate. Pentru prima oară Moldova securizează sume importante din programele de finanţări. E un semnal bun pentru întreaga regiune”, a declarat marţi, Alexandru Nazare.

Un sector de 17 kilometri va fi deschis până la finalul anului

Tot marți, echipele CNAIR și reprezentanții Direcției de Drumuri din Buzău au efectuat o verificare preliminară pe tronsoanele A7 dintre Focșani și Bacău. Specialiștii au verificat calitatea lucrărilor și stadiul tehnic al proiectului, constatând evoluții semnificative pe două loturi majore:

* Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

* Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km).

În acest context, reprezentanții CNAIR spun că un tronson de 17 kilometri, până la Adjud, va putea fi dat în folosință până la finalul acestui an, ceea ce va fluidiza circulația și va reduce timpii de deplasare în regiune.

Pentru Lotul 2, dintre Domnești Târg și Răcăciuni, gradul de execuție a ajuns la 90%, iar deschiderea circulației este prevăzută pentru anul 2026.

Autostrada A7 rămâne unul dintre cele mai importante proiecte naționale de infrastructură, cu un impact direct asupra dezvoltării economice a regiunii Moldova şi, odată ce porțiunile în lucru vor fi finalizate anul viitor, șoferii vor putea circula pe aproximativ 375 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani, utilizând A3 și A7.

