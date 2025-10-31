Autostrada București – Adjud ar putea fi deschisă circulației în acest an

Anul acesta, circulația pe autostrada București – Adjud ar putea fi posibilă, dacă ritmul actual de lucru pe A7 se va menține, afirmă șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%”, a anunțat Pistol într-o postare pe Facebook.

Pe întregul lot 2, care măsoară 38,78 km, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 85%. Contractul pentru construcția acestui segment are o valoare de 2,48 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin PNRR.

Șeful CNAIR a precizat că UMB Spedition se concentrează acum în zona pasajului de la Domnești Târg, unde se execută lucrări de hidroizolație, după ce a fost turnată placa de suprabetonare la podul peste râul Trotuș, la nodul Adjud.

„Anul acesta, dacă condițiile meteorologice vor permite menținerea ritmului de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel, se va putea circula de la București la Adjud doar pe autostradă (A3 și A7). Anul viitor, după finalizarea lucrărilor pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7)”, a dat asigurări Cristian Pistol.