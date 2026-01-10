search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Reacția conservatorilor din MAGA și a lui Vance după noua filmare cu interacțiunea dintre agentul ICE și femeia împușcată mortal

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Republicani proeminenți au reacționat pe rețelele de socializare la noi înregistrări video preluate de presa americană, realizate din perspectiva agentului din cadrul serviciilor de imigrație (ICE)  care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, miercuri, în orașul Minneapolis, relatează Newsweek.

agent ICE incident Minneapolis captura video jpg

Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un ofițer ICE dislocat in oraș ca parte a operațiunilor mai ample ale forțelor de aplicare a legii privind imigrația.

Incidentul a adus în prim-plan metodele agenților ICE, în  măsura în care criticii măsurilor susțin că imaginile video au arată că femeia încerca să se îndepărteze de ofițeri în acel moment, astfel că acțiunea în forță nu ar fi fost justificată. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a susținut însă versiunea ofițerului ICE, și anume că Good ar fi încercat să-și folosească vehiculul ca armă împotriva acestuia, care s-a temut pentru viața sa.

Un nou videoclip, făcut public de Alpha News, prezintă perspectiva agentului ICE din centrul incidentului. Publicarea filmării a suscitat rapid reacții pe rețelele de socializare, inclusiv din partea multor republicani, inclusiv a  vicepreședintelui SUA, JD Vance.

„Uitați-vă, oricât de greu v-ar fi. Multora dintre voi li s-a spus că acest ofițer de aplicare a legii nu a fost lovit de  mașină, nu a fost hărțuit și a ucis o femeie nevinovată. Realitatea este că viața lui a fost în pericol și a tras în legitimă autoapărare”, a scris Vance pe X.

„Ceea ce a făcut presa mințind despre acțiunea acestui ofițer de aplicare a legii nevinovat este dezgustător. Ar trebui să vă fie rușine tuturor”, a punctat el.

Secretarul de presă Karoline Leavitt a oferit la rândul său o reacție „Mass-media a denigrat un agent ICE care s-a apărat legitim de la a fi călcat de protestatari organizați de stânga care împiedicau o operațiune activă a forțelor de aplicare a legii. Motivul pentru care încrederea în mass-media este la un nivel minim este acela că mint intenționat publicul pentru a promova discursul democraților. Exact asta au făcut în acest caz, în Minnesota. Mai multe dovezi aici.”

Fiul cel mare al președintelui american Donald Trump Jr. a scris: „Practic, întreaga presă de stânga îi datorează scuze lui @JDVance – Începând cu @CNN. Acest videoclip dovedește că a avut dreptate și că toți au fost plini de rahat, ca de obicei!!!!”

Fostul prezentator al Fox News, Eric Bolling, a scris pe X: „Mai aveți întrebări, stângiști?”

Prezentatorul radio conservator Erick Erickson a spus: „Pare că l-ar fi lovit.”

Perspective diferite asupra acelorași imagini

Alții utilizatori au văzut altceva.

„Ideea că acest bărbat s-a temut pentru viața lui în acel moment este o nebunie. A avut un schimb de replici prietenoase cu el cu 20 de secunde înainte și mașina mergea cu 3 kilometri pe oră!!”, a scris pe X Tim Miller, un fost strateg republican care a părăsit ulterior Partidul Republican din cauza opoziției sale față de Trump.

„Sfinte! O înregistra cu iPhone-ul lui și a împușcat-o pentru că a fost furios. Este absolut condamnabil”, a scris comentatoarea Ally Sammarco, fostă republicană

Comentatorul democrat Harry Sisson a scris l-pe X: „Acestea sunt imaginile și distrug complet orice fel de scuze pe care MAGA le-a ticluit pentru acest agent ICE.”

ICE se confruntă cu o examinare în legătură cu incidentul, care este încă în curs de investigare. Primarul democrat al orașului Minneapolis, Jacob Frey, a cerut vineri guvernului federal să includă Biroul de Arestări Criminale din Minnesota în ancheta sa.

FBI va ancheta cazul

FBI va fi singura agenție responsabilă pentru investigarea uciderii lui Good, relatează presa americană. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că este pesimist că va exista o „concluzie corectă” în urma unei anchete federale care are loc fără implicarea forțelor de ordine locale, potrivit NBC News.

Departamentul pentru Securitate Internă a redus substanțial personalul și a încercat să închidă trei agenții, Biroul pentru Drepturi Civile și Libertăți Civile, Biroul Ombudsmanului pentru Persoane în Detenție legate de Imigrare și Biroul Ombudsmanului pentru Servicii de Cetățenie și Imigrare, organisme de supraveghere însărcinate, în parte, cu investigarea cazurilor de utilizare abuzivă sau excesivă a forței de către ofițeri și agenți. Oficialii DHS au declarat că aceste divizii au reprezentat „obstacole” în calea operațiunilor de aplicare a legilor privind imigrația.

Donald Trump a justificat decizia de a exclude forțele de ordine locale din ancheta FBI privind uciderea lui Renee Nicole Good, criticându-l pe guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și pe alți oficiali ai statului.

„Ei bine, în mod normal [i-aș include în anchetă], dar sunt oficiali necinstiți”, a declarat Trump astăzi.

Trump l-a numit pe Walz „un guvernator incompetent” și „o persoană proastă” în cadrul sesiunii de întrebări din partea presei, în urma unei întâlniri de la Casa Albă cu directori din industria petrolieră.

Procurorul general din Minnesota, Keith Ellison, solicită publicului să trimită autorităților statale înregistrări video a incidentului, după ce oficialii federali au exclus statul din anchetă.

„E posibil să fie persoane care s-au aflat la fața locului, care au văzut ce s-a întâmplat, care au un anumit tip de dovezi pe care le consideră relevante pentru a scoate adevărul la lumină în acest caz”, a declarat aceasta vineri, într-o conferință de presă.

SUA

