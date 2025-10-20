search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Lotul cu ghinion de pe A7. De ce tronsonul Mizil–Pietroasele nu poate fi inaugurat complet

0
0
Publicat:

Autostrada A7 Ploiești–Buzău a ajuns vineri cu încă 28 de kilometri mai aproape de finalizare. Tronsonul Mizil–Pietroasele (Spătaru) s-a deschis circulației, însă doar parțial, din cauza întârzierilor la nodul rutier care face legătura cu următorul lot.

Hartă Asociația Pro Infrastructură, pentru claritate asupra traseului Mizil–Pietroasele. / Foto: API
Hartă Asociația Pro Infrastructură, pentru claritate asupra traseului Mizil–Pietroasele. / Foto: API

Vineri, traficul rutier a fost deschis pe lotul 2 al Autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele (Spătaru), un segment de 28 de kilometri care completează legătura între Ploiești și Buzău. Autostrada va fi accesibilă în ambele sensuri, dar descărcarea completă a traficului se va face provizoriu, deoarece lucrările la nodul rutier de la Buzău nu sunt încă finalizate.

Asociația Pro Infrastructură a criticat această deschidere parțială, acuzând lipsa de coordonare între CNAIR și constructori. Organizația a transmis că, „în loc să se dea drumul complet la trafic până în nodul A7–DN2, doar încărcarea spre București se face prin acest punct, iar șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă la kilometrul 47, pe DJ203G, și să intre prin Stâlpu, Pietrosu sau Costești, în loc să evite complet aceste localități”.

Potrivit API, situația ar fi putut fi evitată dacă „responsabilii din CNAIR și Ministerul Transporturilor ar fi urmărit ca antreprenorul turc Nurol să finalizeze în timp util breteaua necesară descărcării complete a traficului”. Organizația afirmă că nivelul de delăsare este „inacceptabil”, iar lipsa de sincronizare „arată o indiferență totală față de cetățenii care le plătesc salariile”.

Lotul Mizil–Pietroasele este una dintre cele mai întârziate secțiuni ale A7. Proiectul a fost inclus în PNRR în 2021, licitația de lucrări a fost lansată în 2022, iar termenul inițial de finalizare era primăvara anului 2024. Din cauza unor modificări de soluții tehnice și a întârzierilor administrative, termenul a fost amânat pentru decembrie 2024.

Ulterior, în faza de execuție, au apărut probleme la lucrările metalice, care nu respectau toate cerințele de conformitate. Experții au recomandat refacerea anumitor porțiuni, astfel încât să fie garantată respectarea normativelor de siguranță rutieră și structură. Lucrările de remediere au fost realizate în prima parte a anului 2025, ceea ce a împins din nou termenul de finalizare.

Deși autostrada este complet asfaltată și circulabilă, descărcarea completă a traficului nu este încă posibilă din cauza întârzierilor la nodul rutier Spătaru (Pietroasele), aflat pe lotul următor, construit de un alt antreprenor. În prezent, tronsonul este funcțional pe ambele sensuri, dar doar o parte dintre bretelele de acces vor fi utilizate temporar.

Potrivit informațiilor oficiale, nodul rutier de la Buzău este finalizat în proporție de peste 90%, iar constructorul estimează că lucrările vor fi terminate în următoarele săptămâni. După această etapă, traficul se va desfășura complet, fără devieri.

Lotul Mizil–Pietroasele are o lungime de 28,35 kilometri și este construit de compania bulgară Trace Group Hold PLC – Sucursala București, în cadrul unui contract de peste 1,2 miliarde de lei, finanțat prin PNRR.

Autostrada A7, cunoscută și sub numele de Autostrada Moldovei, este cel mai important proiect rutier aflat în derulare în România, urmând să lege Ploieștiul de Pașcani pe o distanță totală de 320 de kilometri. Conform celor de la Asociația Pro Infrastructură, „cu chiu, cu vai, rețeaua națională de autostrăzi ajunge la 1.353 de kilometri, din care peste 80 au fost deschiși în 2025."

Conform informațiilor obținute de „adevărul.ro", ultimul lot al Autostrăzii A7 până la Buzău ar urma să fie finalizat în următoarea lună, ceea ce va permite circulația neîntreruptă de la Ploiești până la Buzău, primul segment complet funcțional al Autostrăzii Moldovei.

