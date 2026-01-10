search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Foto Autocar cu aproape 50 de pasageri, cuprins de flăcări pe o șosea din județul Mureș

Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o șosea din județul Mureș. Potrivit informațiilor transmise de echipajele de salvare intervenite la fața locului, incidentul nu s-a soldat cu victime, toți pasagerii reușind să se evacueze în siguranță.

FOTO: Ardeal News
FOTO: Ardeal News

Incendiul s-a produs în jurul orei prânzului, pe raza localității Soromiclea, unde autocarul, în care se aflau 47 de persoane, a fost cuprins de flăcări puternice. Șoferul a oprit imediat vehiculul, iar pasagerii au fost evacuați înainte ca focul să se extindă.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit pentru stingerea incendiului. Salvatorii au precizat că niciuna dintre persoanele aflate în autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

FOTO: Ardeal News
FOTO: Ardeal News

Din cauza incendiului, circulația rutieră în zonă a fost blocată temporar pe ambele sensuri de mers.

Reprezentanții ISU Mureș au anunțat că pasagerii sunt sprijiniți de autorități până la continuarea călătoriei.

„Un microbuz din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara, cu sprijinul autorităților locale, care vor pune la dispoziție, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o școală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureș.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Târgu-Mureş

