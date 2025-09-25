search
Când se va putea circula pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei. Lucrările au depășit 80%

0
0
Publicat:

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a publicat imagini de pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7), segment al Autostrăzii Moldovei. Acesta a precizat că, în ritmul actual al lucrărilor, în 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, pe o distanță de 390 de kilometri.

În 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani. FOTO: captură video
În 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani. FOTO: captură video

„Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg - Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%! Pe cei 38,78 km ai acestui tronson, unde antreprenorul român UMB Spedition lucrează cu aproximativ 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară lucrări de amenajare a nodurilor rutiere Adjud (65%) și Răcăciuni (85%), terasamente, așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură, montare parapet metalic, realizare marcaje rutiere și montare panouri fonoabsorbante”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Potrivit acestuia, până la finalul anului se va putea deschide circulația pe cel puțin 17 kilometri ai lotului 2, până la Adjud. Contractul, finanțat prin PNRR, are o valoare de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

În prezent, constructorul român lucrează pe toate cele trei loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori.

Dacă ritmul actual se menține, în 2026 șoferii vor putea circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3 – A7).

Economie

