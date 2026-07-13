Doi tineri, lăsaţi inconștienți pe asfalt, după o bătaie violentă în plină stradă, în Satu Mare. Cei trei agresori au fost arestaţi

Atac de o violență rar întâlnită, duminică, într-o localitate din Satu Mare, unde trei tineri sunt acuzați că au lovit cu pari de lemn, pumnii și picioarele mai multe persoane. Două dintre victime au rămas inconștiente pe carosabil, iar agresorii au fost arestați preventiv.

Incidentul a avut loc duminică, 12 iulie, în localitatea Tur, orașul Negrești-Oaș, unde trei tineri au atacat în plină stradă mai multe persoane. Doi dintre cei bătuţi au fost lăsați inconștienți pe asfalt și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit anchetatorilor, cei trei tineri, cu vârste de 20, 21 și 20 de ani, ar fi mers în fața unui magazin alimentar din localitate având asupra lor pari de lemn, cu care i-ar fi atacat pe alți trei tineri, notează presasm.

Atacul s-ar fi desfășurat în fața mai multor persoane, iar victimele ar fi fost lovite în mod repetat cu parii, dar și cu pumnii și picioarele. În urma loviturilor, două dintre ele au căzut la pământ și au rămas inconștiente pe carosabil, în fața magazinului, fiind ulterior preluate și transportate la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, unde au primit îngrijiri medicale.

Potrivit primelor informaţii, unul dintre suspecți ar fi lovit una dintre victime cu pumnul, picioarele și cu un par de lemn în mai multe zone ale corpului, inclusiv în zone vitale. Același tânăr este acuzat că ar fi bătut crunt şi o a doua victimă, pe care ar fi lovit-o cu parul, pumnul și palma.

După ce iniţial, duminică, au fost reţinuţi 24 de ore, cei trei tineri au fost prezentați instanței luni, 13 iulie, iar magistraţii au decis arestarea lor preventivă, apreciind că gravitatea faptelor și modul în care s-a desfășurat atacul impun luarea acestei măsuri.

Cei trei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar poliţiştii continuă ancheta, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și pentru clarificarea rolului fiecăruia dintre cei implicați.