Bătaie între nouă persoane pe o stradă din Adjud. Cinci au ajuns la spital

Un conflict spontan izbucnit duminică, pe o stradă din municipiul Adjud, s-a transformat într-o bătaie în toată regula între nouă persoane. În urma altercației, cinci dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, în timp ce alte patru au fost duse la sediul Poliției pentru audieri.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, incidentul a fost semnalat în jurul orei 13:16, printr-un apel la 112, care anunța un conflict în zona unei societăți comerciale din municipiu. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, care au stabilit că mai multe persoane s-au agresat fizic reciproc.

Cinci dintre cei implicați au fost transportați la Spitalul Municipal Adjud pentru îngrijiri medicale de specialitate. Din fericire, starea acestora este stabilă, fiind în afara oricărui pericol.

Celelalte persoane implicate în scandal au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Adjud, unde sunt audiate pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a izbucnit conflictul. În urma incidentului, un autoturism a fost avariat.

Din primele verificări, polițiștii au constatat că între persoanele implicate nu existau anterior conflicte cunoscute, ceea ce indică faptul că altercația a izbucnit spontan.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a stabili toate detaliile și eventualele responsabilități.