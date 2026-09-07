 Prima lansare Apple sub noul CEO va fi pe 9 septembrie. Un iPhone pliabil ar putea fi vedeta evenimentului | adevarul.ro
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Prima lansare Apple sub noul CEO va fi pe 9 septembrie. Un iPhone pliabil ar putea fi vedeta evenimentului

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Apple se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente din ultimii ani. Pe 9 septembrie, compania își va prezenta noua generație de produse, iar evenimentul va marca și prima apariție majoră a lui John Ternus în calitate de director general al companiei.

Prima lansare Apple sub noul CEO va fi pe 9 septembrie
Prima lansare Apple sub noul CEO va fi pe 9 septembrie Foto: Arhivă

Ternus a preluat funcția de CEO al Apple la 1 septembrie, după 15 ani în care compania a fost condusă de Tim Cook. Noul șef al gigantului american își începe mandatul într-un moment important pentru companie, odată cu lansarea noii generații de iPhone, notează publicația The Motley Fool. 

Evenimentul, intitulat „Surprise and Shine”, este programat pentru 9 septembrie. Apple este așteptată să prezinte mai multe produse, printre care noile modele iPhone 18, inclusiv variantele Pro și Pro Max.

Cea mai mare așteptare este însă legată de un produs despre care Apple nu a oferit până acum confirmări oficiale: primul său iPhone pliabil.

Informațiile apărute în presa de specialitate indică posibilitatea ca dispozitivul să poarte numele iPhone Ultra. Dacă zvonurile se confirmă, acesta ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe telefoane produse de companie, cu un preț estimat la peste 2.000 de dolari.

Pe lângă telefoane, Apple ar putea prezenta noi modele de Apple Watch, MacBook, iPad și AirPods, precum și un nou dispozitiv Home Hub.

Evenimentul are loc după o perioadă bună pentru acțiunile Apple. Titlurile companiei au crescut cu aproximativ 8% în ultima lună și cu circa 30% de la începutul lunii aprilie. De la începutul anului, acțiunile au înregistrat un avans de aproximativ 21%.

Creșterile înaintea lansărilor importante nu sunt neobișnuite pentru companie, iar analiștii atrag atenția că piața poate reacționa prin vânzări imediat după prezentarea produselor, fenomen cunoscut drept „cumpără zvonul, vinde știrea”.

Apple se tranzacționează în prezent la aproximativ 37 de ori profitul, ceea ce indică o evaluare ridicată și lasă loc pentru o eventuală corecție dacă rezultatele sau perspectivele companiei dezamăgesc investitorii.

În trimestrul încheiat în iunie, Apple a raportat venituri de aproape 109 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior. Profitul a urcat cu 27%, până la 29,4 miliarde de dolari.

Vânzările de iPhone au avut, de asemenea, o evoluție puternică, ajungând la 54,2 miliarde de dolari, cu 22% peste nivelul din anul precedent.

Pentru trimestrul încheiat în septembrie, compania estimează însă o încetinire a ritmului general de creștere, până la aproximativ 9%-11%. Printre factorii care ar putea afecta rezultatele se numără cursurile valutare și problemele de aprovizionare.

În cazul iPhone, reprezentanții Apple se așteaptă la o creștere de două cifre, de ordinul zecilor de procente, față de anul trecut.

Noile telefoane ar putea veni și cu prețuri mai mari. Analiștii estimează că modelele iPhone 18 ar putea costa cu 10%-20% mai mult decât echivalentele din gama iPhone 17, inclusiv din cauza creșterii costurilor pentru componentele de memorie.

În cazul telefonului pliabil, estimările indică un preț de peste 2.000 de dolari.

Analiștii Morgan Stanley consideră că numai noul telefon pliabil ar putea genera venituri de aproximativ 14 miliarde de dolari pentru Apple în trimestrul încheiat în decembrie. Instituția recomandă cumpărarea acțiunilor Apple și are un preț-țintă de 360 de dolari pe acțiune.

Pentru investitori, lansarea din 9 septembrie este astfel importantă nu doar pentru succesul noilor produse, ci și pentru modul în care John Ternus va începe noua etapă din istoria Apple.

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