 FCSB schimbă primul 11 și „joacă” viitorul lui Baciu pe banca tehnică în partida cu Universitatea Craiova | adevarul.ro
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FCSB schimbă primul 11 și „joacă” viitorul lui Baciu pe banca tehnică în partida cu Universitatea Craiova

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FCSB și Petrolul au încheiat cu un rezultat de 2-2 confruntarea din runda a 9-a a SuperLigii, într-o partidă plină de ocazii și răsturnări de situație.

Gigi Becali
Gigi Becali Foto: Facebook

Petrolul a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 3, prin Nlundulu, care a finalizat superb o acțiune rapidă. FCSB a egalat în minutul 14, din penalty, prin Ofri Arad, după un fault asupra lui Garita. Gazdele au preluat conducerea în minutul 24, când Korenica a profitat de o eroare a defensivei ploieștene și a înscris după ce și-a recuperat mingea respinsă de Zima.

După pauză, Petrolul a revenit în joc, iar Malula a restabilit egalitatea în minutul 63, cu o lovitură de cap. FCSB a căutat golul victoriei, însă ambele echipe au ratat ocazii importante. În prelungiri, Boutoutaou a avut șansa decisivă pentru Petrolul, dar a trimis peste poartă dintr-o poziție excelentă. Partida s-a încheiat 2-2, iar FCSB a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în competiția internă.

Duelul cu Craiova, decisiv pentru viitorul lui Baciu la FCSB

Dacă va câștiga la Craiova... Nu știu încă. Nu pot să vorbesc acum despre asta. Echipa e în creștere. Noi trebuia să câștigăm. Am luat golul la o greșeală și la o fază fixă. Tot noi am controlat jocul. Nu are rost să vorbesc acum de schimbarea lui Baciu. Nu are rost. Nu mă gândesc. Nu vreau să inventez. Am spus că trebuie să facă 4 puncte în două meciuri. Dacă el câștigă cu Universitatea Craiova, înseamnă că își îndeplinește obiectivul. Dacă vreți voi să vorbiți, dar voi... Nici eu nu pot să inventez gânduri!, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Baciu a păstrat distanța față de galerie

După fluierul final al partidei cu Petrolul, Marius Baciu a rămas alături de membrii staffului FCSB, în zona băncii de rezerve. Spre deosebire de alte meciuri, tehnicianul nu a mai mers în fața galeriei pentru a saluta suporterii.

Baciu a fost preferat de fanii roș-albaștrilor în detrimentul unor nume precum Marius Șumudică și Ianis Zicu. Viitorul său pe banca echipei rămâne însă incert, mai ales după ce Gigi Becali i-a transmis că victoria cu Universitatea Craiova este obligatorie. Deși a beneficiat de susținerea galeriei, antrenorul nu a fost întotdeauna ferit de critici. În trecut, suporterii FCSB i-au cerut chiar demisia.

Crețu și Drăguș, titulari la Craiova

FCSB ar putea miza pe o formulă diferită în duelul cu Universitatea Craiova. Valentin Crețu și Denis Drăguș sunt așteptați să înceapă partida din Bănie, în timp ce Ronny Labonne și Arnold Garita ar urma să fie rezerve.

Posibilul prim „11” al FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Drăguș.

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