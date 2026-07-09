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O platformă de streaming cu lupte MMA, în centrul unei fraude fiscale de 26 de milioane de lei descoperită de ANAF

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Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o fraudă fiscală de peste 26 de milioane de lei, realizată prin intermediul unei firme care organiza și difuza online competiții de arte marțiale mixte (MMA).

Un bărbat se uită la lupte MMA pe telefon
O platformă de streaming cu lupte MMA a fraudat statul cu 26 de milioane de lei. Foto arhivă

Potrivit autorităților, societatea nu a declarat veniturile obținute din abonamentele și accesul plătit la transmisiunile live, iar cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală.

Peste 30.000 de abonați plătitori în fiecare lună

Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unei platforme de streaming care transmitea online lupte de MMA.

Firma comercializa abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea competițiilor, iar în fiecare lună încasa bani de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori. Cu toate acestea, sumele obținute nu erau înregistrate în contabilitate și nu erau declarate autorităților fiscale.

O parte din venituri proveneau din pariuri și cazinouri online

Investigația inspectorilor ANAF a scos la iveală și o a doua componentă a mecanismului de fraudă.

Potrivit autorităților, firma obținea venituri nedeclarate și din activități desfășurate împreună cu alte trei societăți controlate de aceiași asociați. Audiența atrasă de transmisiunile cu lupte MMA era direcționată către platforme de pariuri sportive și cazinouri online, precum și către alte activități conexe, ceea ce a generat venituri suplimentare care, de asemenea, nu au fost declarate și impozitate.

Prejudiciu de 26,36 milioane de lei

În urma verificărilor efectuate pentru perioada analizată, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la 26,36 milioane de lei, reprezentând obligații fiscale neachitate aferente veniturilor ascunse.

Având în vedere modul în care au fost săvârșite faptele și valoarea prejudiciului, ANAF a anunțat că va sesiza instituțiile cu atribuții de urmărire penală.

ANAF anunță controale și în alte cazuri

Reprezentanții instituției precizează că verificările privind veniturile obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua și în perioada următoare.

Potrivit ANAF, scopul acestor controale este combaterea evaziunii fiscale, asigurarea unui mediu concurențial echitabil și protejarea contribuabililor care își declară și își plătesc corect obligațiile fiscale.

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