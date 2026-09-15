 Peste 12.000 de plângeri privind datele personale. Amenzi de peste 2,5 milioane de lei | adevarul.ro
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Peste 12.000 de plângeri privind datele personale. Amenzi de peste 2,5 milioane de lei

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Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a primit, în 2025, 12.297 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate a datelor. În urma acestora, instituția a desfășurat 488 de investigații.

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Foto: Shutterstock

Raportul anual al Autorității arată că, în urma controalelor, au fost aplicate 105 amenzi, în valoare totală de 2.565.020 lei, echivalentul a aproximativ 511.400 de euro. ANSPDCP a mai aplicat 145 de avertismente și a dispus 182 de măsuri corective, informează juridice.ro.

Cele mai frecvente probleme semnalate au vizat accesul neautorizat la date personale, inclusiv în mediul online, divulgarea informațiilor către alte persoane, incidente informatice și primirea de mesaje comerciale nesolicitate. Au fost reclamate și situații legate de folosirea camerelor video de supraveghere de către persoane fizice sau firme.

În același an, Autoritatea a primit 934 de solicitări de clarificare privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), atât din partea instituțiilor publice și a companiilor, cât și din partea persoanelor fizice.

Raportul mai arată că sancțiunile ANSPDCP au fost contestate frecvent în instanță. Din cele 55 de procese noi înregistrate în 2025, 35 au avut ca obiect contestarea proceselor-verbale prin care Autoritatea constatase și sancționase încălcări ale regulilor privind protecția datelor.

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