Netflix „rupe” tradiția filmelor: Cum vrea gigantul de streaming să cucerească publicul YouTube cu evenimente live și conținut audio

Netflix încearcă să-și mențină poziția dominantă într-o piață de streaming tot mai aglomerată și competitivă, dar se confruntă cu provocări legate de diferențiere, creștere și schimbarea comportamentului consumatorilor, se arată într-o analiză de specialitate.

„Într-un sector al serviciilor de video streaming extrem de aglomerat, Netflix ne-a oferit o imagine de ansamblu asupra rezultatelor sale financiare și a planurilor sale de consolidare a poziției pe piață, în timp ce intră în competiție cu YouTube prin lansarea unei noi oferte de podcasturi video. Deși cifrele din trimestrul trecut au depășit așteptările, previziunile pentru restul anului au fost dezamăgitoare pentru piață. În cursa pentru timpul nostru liber, toate platformele de streaming, inclusiv rețelele sociale, încearcă să se diferențieze, să se extindă pe teritoriul rivalilor și să genereze venituri. Dar acest lucru este complicat, iar publicul nu răspunde întotdeauna așa cum și-ar dori corporațiile”, notează analistul etoro Bogdan Maioreanu.

Acesta subliniază că dimensiunea pieței globale de streaming video a fost evaluată la 811,37 miliarde de dolari în 2025 și se preconizează că va crește de la aproximativ 970 miliarde de dolari în 2026 și la aproape 3.395 miliarde de dolari până în 2034.

În acest context, Netflix a înregistrat un prim trimestru care, doar din punct de vedere al cifrelor, a părut solid. Veniturile au crescut cu 16% față de anul precedent, ajungând la 12,25 miliarde de dolari, iar fluxul de numerar disponibil aproape s-a dublat, ajungând la 5,1 miliarde de dolari. Fiecare regiune geografică a înregistrat o creștere a veniturilor de două cifre, America Latină și Asia-Pacific depășind ambele pragul de 19%, în timp ce Europa a înregistrat o creștere anuală de 17%, ceea ce ne reamintește că Netflix continuă să se bazeze în mare măsură pe operațiunile sale internaționale.

Netflix se lansează în lumea podcasturilor

Co-CEO-ul companiei, Theodore Sarandos, a descris trei priorități legate de creștere, afirmând că Netflix se concentrează pe oferirea unei valori de divertisment mai mari pentru abonați prin continuarea consolidării ofertei sale de bază.

„Dar Netflix se extinde și dincolo de serialele și filmele cu care s-a consacrat, diversificându-se în domeniul podcasturilor, al evenimentelor sportive regionale transmise în direct și prin extinderea ofertei de jocuri, inclusiv prin lansarea unei noi aplicații de gaming pentru copii. Netflix urmărește, de asemenea, să utilizeze tehnologia pentru a-și îmbunătăți serviciile, de la modul în care sunt furnizate până la modalitățile de a găsi conținut interesant de vizionat. De asemenea, compania urmărește să îmbunătățească monetizarea printr-o combinație de distribuție pe scară largă, în mare parte organică, prin utilizarea unor prețuri și planuri tarifare din ce în ce mai sofisticate, precum și prin dezvoltarea zonei de publicitate”, susține analistul.

Potrivit acestuia, oferirea unei valori mai mari pentru consumatori nu este o sarcină simplă. În timp ce multe platforme încearcă să se diferențieze prin „creații originale exclusive”, această abordare nu este suficientă atunci când conținutul original a devenit o cerință minimă pentru a concura pe întreaga piață de streaming. Un studiu a constatat că spectatorii sunt acum confuzi în privința locului în care pot găsi anumite emisiuni. De asemenea, consumatorii se străduiesc să identifice diferențe semnificative în ceea ce privește valoarea, ușurința de utilizare sau ofertele distincte de conținut ale diferitelor platforme de streaming. În acest context, mulți spectatori consideră YouTube în primul rând o platformă socială/pentru creatori, în timp ce un număr similar de persoane consideră YouTube mai degrabă o „rețea TV/serviciu de streaming”. Acest lucru ar putea începe să devină o amenințare pentru Netflix, YouTube fiind un jucător dominant pe piața generală a „conținutului video digital”, cu venituri care au depășit 60 de miliarde de dolari în 2025, comparativ cu cele 45 de miliarde de dolari ale Netflix, în timp ce anul trecut a avut peste 125 de milioane de abonați la serviciile sale premium YouTube. Prin comparație, Netflix avea 325 de milioane de abonați la sfârșitul anului 2025. De aceea, faptul că își îndreaptă atenția către podcasturi ar putea însemna că Netflix începe să pătrundă pe teritoriul ocupat în mod tradițional de YouTube.

Pentru 2026, Netflix și-a menținut previziunile privind o creștere a veniturilor cu 12% până la 14%, și un flux de numerar disponibil de aproximativ 12,5 miliarde de dolari, o creștere față de proiecția anterioară, susținut de încasarea unei penalități substanțiale de 2,8 miliarde de dolari în urma eșecului achiziției Warner Bros. Netflix a estimat că profitul pe acțiune pentru al doilea trimestru se va situa la aproximativ 78 de cenți, sub consensul estimat de 84 de cenți, cu o marjă operațională de 32,6%, în scădere față de cea de 34.1% cu un an în urmă. Piața nu a fost deloc impresionată de previziunile sale, ceea ce a dus la scăderea acțiunilor după închiderea bursei. Cu toate acestea, de la începutul acestui an, acțiunile Netflix au crescut cu 14%.

Pe măsură ce compania evoluează, se modifică și managementul acesteia. O mutare simbolică este faptul că Reed Hastings, cofondatorul Netflix, va părăsi consiliul de administrație după 29 de ani. Deși controlul operațional fusese deja transferat, plecarea sa marchează sfârșitul unei ere, închizând un capitol pentru afacerea pe care Hastings a transformat-o dintr-o companie de trimitere a DVD-urilor prin poștă într-un gigant al streamingului.

Interesul investitorilor pentru gigantul de streaming este ridicat, Netflix fiind a 13-a cea mai deținută acțiune de către investitorii globali și a 16-a de către investitorii români pe platforma de tranzacționare și investiții eToro la sfârșitul primului trimestru. Previziunile slabe privind marja de profit din al doilea trimestru, determinate mai degrabă de momentul amortizării costurilor de conținut decât de o scădere a cererii, nu par a indica un declin structural. „Oferta eșuată pentru Warner Bros este acum de domeniul trecutului, iar Netflix a ieșit din această situație fără a prelua datoria care apăsa asupra prețului acțiunilor sale pe parcursul acestui proces. Veniturile din publicitate rămân pe cale să atingă 3 miliarde de dolari în 2026, iar portofoliul de conținut evoluează, demonstrând că Netflix nu este pregătit să renunțe la poziția sa dominantă în domeniul serviciilor de streaming video on demand”, conchide analistul.