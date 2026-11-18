Trei adolescente de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din municipiul Roman au ajuns la școală în stare de ebrietate, după ce au consumat împreună o sticlă de vodcă. Incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie, în timpul programului în care elevele aveau activități de practică. Două dintre fete au fost transportate la spital, iar părinții celor trei minore au fost sancționați de polițiști cu amenzi de câte 500 de lei.

Cazul a stârnit și reacții în mediul online. Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 14:09, după ce reprezentanții școlii au observat că adolescentele se aflau sub influența alcoolului și au solicitat ajutor medical.

Una dintre eleve, în vârstă de 15 ani, a fost diagnosticată cu etilism acut și epistaxis (sângerare nazală). Aceasta a fost evaluată de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

O altă adolescentă, tot de 15 ani, a primit diagnosticul de etilism acut și a fost transportată la aceeași unitate medicală.

Pentru a treia elevă, în vârstă de 16 ani, transportul la spital a fost refuzat, mama acesteia semnând documentele necesare.

Părinții au fost amendați de polițiști

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au efectuat verificări în urma incidentului. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, părinții celor trei adolescente au fost sancționați contravențional, în baza Legii 61/1991, pentru nesupravegherea minorelor. Fiecare a primit o amendă în valoare de 500 de lei.

Potrivit informațiilor obținute pe surse de publicația locală Știri Neamț, fetele ar fi consumat o sticlă de vodcă Absolut înainte de a se duce la liceu. Nu este clar de unde au luat băutura și nici dacă au fost făcute verificări cu privire la persoana care le-ar fi vândut-o.

Reacție critică pe Facebook: „Copilul vostru suge la sticla de votcă de parcă-i biberon și dă ochii peste cap în clasă!”

Cazul a stârnit și reacții în mediul online. O moderatoare a unui site de parenting a criticat comportamentul adolescentelor, dar și lipsa de supraveghere din partea părinților, ridicând totodată întrebări despre modul în care minorele au reușit să cumpere băutura alcoolică.

„Trei zâne de clasa a noua, fete gingașe, la vreo 15 anișori, s-au gândit că școala fără anestezie e ca nunta fără lăutari. Așa că au ras toate trei o sticlă de tărie, după care s-au prezentat la orele de practică. Că doar practica te omoară, nu teoria! (...) Și-acum, părinții școliți la facultatea de "gentle parenting", unde copilul nu se ceartă, doamne ferește, că-i strivești chakrele: "Vai, dar fetița mea este un suflet sensibil, are burnout de la ecuațiile de gradul doi! Ea doar își explora curiozitățile senzoriale! Noi comunicăm empatic, nu punem bariere toxice!" Băi, fraților, coborâți din nucii voștri bio! Copilul vostru suge la sticla de votcă de parcă-i biberon și dă ochii peste cap în clasă! Ce traumă, mă?”, a scris femeia.

Conducerea Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman a informat Inspectoratul Școlar Județean Neamț despre cele întâmplate.