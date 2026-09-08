„Am făcut cheltuielile treptat, altfel nu cred că reușeam”. Cât ajunge să coste începutul școlii pentru o familie

Prima zi de școală, un moment pentru care milioane de copii și părinți se pregătesc an de an, a secătuit bugetul multor familii. „Am făcut cheltuielile treptat, altfel nu cred că reușeam”.

Unii părinți încep cumpărăturile din vreme, pentru a reuși să bifeze tot ce au pe listă Foto: Arhivă

„Ce înseamnă că școala este gratuită”? – se întreabă an de an părinții și elevii nevoiți să alerge cu lista în mână printre rafturi sau de la un magazin la altul. Luna septembrie pune o presiune mare pe bugetul familiilor care au copii în sistemul de învățământ.

Cum toate prețurile au luat-o razna, mulți părinți au hotărât, cu mai mult timp în urmă, să cumpere treptat rechizitele, astfel încât să nu decidă sub presiune și să fie tentați să aleagă produse mai slabe calitativ, dar avantajoase ca preț. Alții nu pot suporta deodată o astfel de cheltuială, pentru că lista de rechizite, pe care unii părinți o primesc încă din timpul vacanței, alții doar după prima ședință cu părinți, reprezintă doar o parte din costul pregătirii copilului pentru școală.

De la câteva sute de lei la câteva mii

Pentru un elev care are deja haine și încălțăminte și pentru care familia cumpără strictul necesar, începutul anului poate fi gestionat cu doar câteva sute de lei.

Pentru un copil care are în schimb nevoie de rechizite, echipament sportiv, haine și încălțăminte noi - copiii cresc repede, iar mulți părinți „pățiți” spun că nu mai fac astfel de cheltuieli în avans, pentru că riscă să nu li se mai potrivească hainele - factura poate ajunge la peste 1.000 de lei.

La astfel de costuri se ajunge fără să punem la socoteală masa, activitățile extracurriculare, auxiliarele și mai ales meditațiile, cu toate acestea adăugate, costul explodând.

Cât sunt cheltuielile pentru un elev de gimnaziu

Pentru un copil care intră în clasa a V-a, de exemplu, cel mai probabil avem nevoie de un ghiozdan nou, mai încăpător, penar, caiete pentru principalele materii, instrumente de scris, creioane, culori, trusă de geometrie, carioci, bloc de desen, mape, coperți etc. Un ghiozdan pe care, eventual, să-l poată folosi cel puțin doi ani se apropie de 100 lei. Penarul costă și acesta 15-20 de lei, dacă nu alegem varianta celui complet echipat, cu mult mai scump, caietele - A4 și A5 – pornesc de la câțiva lei, dacă sunt produse de calitate bună, pixurile costă de asemenea 4-5-7 lei/set sau mai mult, din nou prețul variind în funcție de calitate și de marcă, creioanele colorate pornesc de la câțiva lei și pot depăși 10 lei, iar dacă la listă adăugăm și diverse mape și coperți ne apropiem sau depășim 300 lei, fără să fi optat pentru produsele cele mai scumpe.

Când terminăm cu rechizitele și trecem la îmbrăcăminte și încălțăminte constatăm că de fapt acum încep cu adevărat cheltuielile.

Dacă familia trebuie să cumpere și echipamentul pentru sport, costul crește. La magazinele cu produse sportive, de exemplu, un trening pentru copii poate costa aproximativ 100–170 de lei, iar încălțămintea sport pornește de la aproximativ 50–100 de lei și poate trece de 150–200 de lei pentru modele de brand (evident, și mai mult dacă preferă mărcile scumpe). Asta înseamnă încă între 400 și 550 lei, ceea ce conduce la un total de 700-1.000 lei, fără a fi epuizat lista de lucruri necesare.

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Listă diferită de rechizite pentru liceeni

Dacă la clasele primare și chiar și în gimnaziu lista de rechizite este adesea recomandarea profesorilor, liceenii sunt mai independenți în alegeri. Au nevoie de mai multe caiete și mape, de dimensiuni mai mari și cu un număr mare de file, prin urmare și prețul este pe măsură. Și ghiozdanele sunt adaptate vârstei, adesea cu compartiment pentru laptop, un preț de peste 100 lei fiind printre cele mai mici. Lista poate depăși, în cele din urmă, 300-350 lei.

„Ghiozdanul nou, sincer, mi se pare o cheltuială inutilă. Îl port pe același încă din gimnaziu și am decis să mă despart de el doar dacă se uzează atât de mult încât să nu-l mai pot folosi. Tot inutil mi se pare gestul de a cumpăra haine și încălțări noi doar pentru că începe școala. Dacă încălțămintea s-a uzat, OK, este necesară cheltuiala, altfel...”, este de părere un licean intervievat de „Adevărul”. „Un ghiozdan din doi în doi ani, poate și așa e prea des. Și penarul mi se pare o cheltuială inutilă. Pe rechizite cred că nu am cheltuit mai mult de 150 de lei până acum. Oricum, pe final de an mai ajungi la școală cu doar caiete”, spune la rândul ei o adolescentă, tot elevă de liceu.

Părinții dezvăluie că își eșalonează cheltuielile de-a lungul anului, astfel încât să-și permită să bifeze tot din lista de început de an școlar. „Am făcut cheltuielile treptat, altfel nu cred că reușeam. Și tot se simte. Mă gândesc în schimb cum se descurcă familiile care trăiesc dintr-un salariu, și acela minim pe economie, cam ce cheltuieli își permit să facă la început de an școlar”, a reacționat un părinte.

Manualele – gratuite, auxiliarele – pe banii părinților

Manualele, din fericire, nu suplimentează lista cheltuielilor. Auxiliarele în schimb pot încărca bugetul cu sute de lei, dacă vorbim de culegeri, materiale suplimentare etc.

Și nici acestea nu sunt cu adevărat cheltuielile de speriat, ci lista se complică atunci când apar costurile cu meditațiile. Pentru admiterea la liceu sunt costuri efectuate constant, de obicei săptămânal, pentru două discipline, în timp ce în cazul liceenilor, în funcție de planul de după liceu, lista poate cuprinde două-trei-patru discipline și chiar mai mult, dacă e nevoie de sprijin suplimentar atât pentru disciplinele de Bacalaureat cât și pentru cele de admitere la facultate (iar lista poate să nu coincidă). Costul pentru o ședință pornește de la 70-80-100 lei.

O gură de oxigen pentru familii este transportul gratuit pentru elevi cu mijloacele de transport în comun, fie în localitate, fie pentru a ajunge la școală într-o altă localitate decât cea de domiciliu.

Hrana, pentru pachetul pregătit pentru școală sau pentru masa caldă, acolo unde există varianta, de obicei costă. Cât? De la sub 10 lei dacă pregătim sandvișul acasă, care tot înseamnă într-o lună în jur de 200 lei, și până la sume de două-trei ori mai mari pentru o masă caldă (pe care nu o oferă școala gratuit), de exemplu.