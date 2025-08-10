Foto Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli

Un fel principal, plus desert și o cafea/bere costă circa 100 de lei la Untold X. Dacă ai buget de austeritate, poți bea apă de la cișmea și mânca foietaje Fornetti, iar dacă banii nu sunt o problemă, poți ajunge să cheltuiești 80.000 de euro cu prietenii la o masă amplasată în zona VIP Fratelli.

În condițiile în care regulamentul Untold X prevede că „pentru a reduce aglomerația creată în zona de acces, precum și disconfortul participanților, vor fi permise două intrări, pe zi, la festival”, participanții la cel mai mare eveniment muzical al anului din România trebuie să-și cheltuiască o mare parte din buget în perimetrul departajat de organizatori.

Untold X are cea mai generoasă ofertă de mâncare dintre toate festivalurile organizate la Cluj-Napoca, poți găsi aici peste 100 de gherete de unde poți cumpăra de la burgeri și tacos, până la sarmale și plăcinte tradiționale de Râșca.

„Regele” culinar al festivalurilor – burgerul (de circa 350 de grame) – se vinde cu aproximativ 50 de lei, cele mai scumpe variante fiind cele cu vită Black Angus. Cei care vor să mănânce ceva mai ușor, pot încerca wrapul cu vită la 54 de lei, tot 350 de grame.

Cartofi prăjiți cu telemea de vacă mulsă la melodie de țambal românesc

Cartofii prăjiți au ajuns de la o garnitură la un fel de mâncare de sine stătător – prețul fiind pe măsură. Astfel, o porție de cartofi dippers cu telemea costă 30 de lei, având, pe lângă 200 de grame de cartofi, 50 de grame de „telemea de vacă mulsă în liniște, la melodie de țambal românesc”. În preț a fost inclus probabil și specialistul care a conceput formula de marketing.

Pentru suveraniști există și „cartofi cu mujdei”, adică 200 de grame de cartofi dippers cu „mujdei verde adevărat, făcut de un bătrân sihastru din munți (20 de grame... ca sa puți bine)”. La „numai” 25 de lei. Dacă vrei și ceafă de porc lângă cartofi ajungi să plătești 47 de lei pe 400 de grame de mâncare.

Pentru iubitorii de mâncare tradițională, o porție de trei sarmale cu chiflă și smântână costă 40 de lei, iar o ciorbă de burtă – 30 de lei.

O felie de pizza, între 16 și 19 lei

Prețul pentru o pizza începe de la 45 de lei – Margherita (380 de grame) și ajunge la 49 de lei pentru o pizza Quattro Stagioni (450 de grame). Pentru cei care sunt la dietă bugetară, pizza se vinde și la felie de 120 de grame, cu prețuri între 16 și 19 lei.

„Mâncarea săracului” – celebrul hot dog ajunge la 30 de lei dacă este „bavarez” (185 de grame) și vine cu varză murată, castraveți murați, ceapă crocantă și un sos special.

O clătită cu dulceață ajunge la 40 de lei

O plăcintă tradițională de Râșca, de 100 de grame, se vinde cu 20 de lei. Prețul crește cu 2 lei dacă vrei și umplutură, fie că vorbim de brânză, cartofi, ciocolată, șuncă sau gem.

La capitolul desert, cea mai ieftină clătită (120 de grame) pe care am găsit-o este cea cu dulceață de Râureni la 27 de lei. Dacă vrei umpluturi mai „moderne”, prețul crește: o clătită de 175 de grame cu Nutella și banane ajunge la 32 de lei sau chiar la 40 de lei dacă e umplută cu cremă de fistic și zmeură. Pentru 312 grame de papanași cu smântână și dulceață de afine plătești 40 de lei sau 30 de lei dacă vrei doar topping de ciocolată albă și neagră.

Cea mai ieftină bere - 19 lei

După o masă bună, vine hidratarea. O apă plată sau minerală la 0,5 litri costă 14 lei. Pentru o cafea plătești 16 lei dacă vorbim despre un espresso de 30 de mililitri sau 34 de lei dacă dorești un „exotic ice coffe” de 320 de mililitri. Pentru influencerițe există și Trendy Matcha Ice cu 35 de lei sau un Melodi Latte Machiato cu 25 de lei. Sucurile costă în jur de 19 lei.

Probabil cea mai consumată băutură la festival – berea – variază între 19 lei, o doză de 500 de mililitri de bere produsă în Spania, și 33 de lei berea belgiană pentru pretențioși. Shoturile de băutură încep la 19 lei, iar cocteilurile variază între 25 și 45 de lei. Un pahar de vin se poate cumpăra cu 20 de lei.

Prețurile sunt justificate și de chiria percepută comercianților. Sursele apropiate organizatorilor au precizat pentru „Adevărul” că, spre exemplu, unui comerciant de vinuri i s-a cerut 100.000 de euro pentru a-și putea vinde marfa la o tonetă în cadrul festivalului.

De la apă de cișmea la masă rezervată cu 80.000 de euro

În zona de VIP, amenajată într-una dintre zonele premium ale stadionului Cluj Arena, cele mai bune mese au fost scoase la licitație. Pentru una dintre cele mai bine amplasate mese s-a plătit 80.000 de euro, spune surse apropiate organizatorilor pentru „Adevărul”. Pe lângă 20 de brățări de acces în zona VIP, oferta a inclus băuturi alcoolice și mâncare fără limită.

Pe de altă parte, până la un punct se poate merge și pe buget redus. Astfel, hidratarea se poate face gratis de la cișmele cu apă din perimetrul festivalului (unde trebuie să stai un pic la coadă), iar pentru mâncare se poate apela la poate cel mai popular stand cu mâncare – cel al Fornetti, unde 100 de grame de foietaj cu diferite umpluturi se vindea cu circa 10 lei.

Ce spun participanții la festival. Cât costă o zi de Untold

„Ne place la Untold, găsești de toate pentru toți. Noi ne-am luat două plăcinte iar copiilor le-am luat cate un hot-dog și cartofi dippers. De băut câte o bere și apă pentru ei, undeva sub 200 de lei cu totul. Mai încărcăm brățara online acuși, ce sa facem?! Am venit sa ne distram, nu putem sta "pe sec"", a spus Beatrice, o bucureșteancă venită cu soțul și doi copii minori la festival.

„Ni s-a făcut foame și am oprit pentru un burger. Fetele și-au luat sandwich cu pui la grătar. În medie suntem la 10 euro per porție. Mă simt ca-n concediu în străinătate, și ca prețuri și ca limbi străine în jurul meu! Ne luam imediat câte un cocktail și mergem la main stage, sperăm să nu ne cheltuim tot salariul până mâine! Nu e ca și cum putem ieși și reveni apoi în festival! Aici e distracția, aici ne lăsam banii!”, a spus, Cosmin, un brașovean aflat la o masă cu prietenii.

„Niște cartofi cu mujdei ne-am luat, cu toții! Cică-i făcut mujdeiul de un sihastru bătran, haha! 6 porții, 150 de lei! Ne-am amorțit puțin foamea, dar până la urmă băutura e temelia, cum se zice. Vedem mai încolo, poate facem o coada la Fornetti, sunt preturi mai studentești!", a spus Mihai, un tânăr din Timișoara venit cu un grup de studenti.

„Mi-am luat o pizza Margherita eu și o pizza quatro stagioni prietena mea. Știu ca mai aveam 100 de lei pe brățară, mi-au ajuns la fix! Noi, fiind din Cluj nu suntem atât de șocați de aceste prețuri. Nu știu ce fac cei care trebuie să plătească și cazările exorbitante din oraș în perioada de festival”, spune Tonia, o tânără clujeancă.

Pentru un fel principal plus desert și o cafea sau o bere/altă băutură nu scapi la Untold X sub 100 de lei, circa 20 de euro. Astfel, pentru o zi de Untold plătești un minimum de 100 de lei dacă vrei să și mănânci ceva și te rezumi la o bere. Un buget mediu ar fi de cam 200-300 de lei de persoană, mai ales că pe zi poți intra doar de două ori în festival, astfel că nu ai opțiunea să ieși pentru a-ți face „plinul” din magazinele din zona centrală a orașului.

Dacă ai buget foarte mic, poți încerca să bei apă de la cișmea și să mănânci Fornetti, iar dacă nu te preocupă bugetul, la zona VIP cerul doar e limita cheltuielilor pe care le poți face.

Scena principală și sufrageria bunicuților

Inedită a fost scena amenajată pentru marea supriză a Untold X anunțată pentru ziua de vineri. DJ-ul sârbo-suedez Salvatore Ganaccci a adus pe scenă câțiva bunicuți care, în timpul showului său, beau și discutau aprins într-o zonă amenajată special pe main stage, sub forma unei sufragerii tradiționale. Seniorii au fost într-un fel protagoniști, și ei, ai momentului special pregătit de organizatori. Nu știm dacă Ganacci a vrut să transmită vreun mesaj ascuns cu privire la prețurile din festival, dar momentul a fost cu adevărat inedit.